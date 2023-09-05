3 شركات بترول عالمية تعتزم استثمار 12.6 مليار دولار فى مصر

وكشفت شركة ((إينى)) الإيطالية عزمها ضخ استثمارات فى مصر بقيمة 7.7 مليار دولار، خلال السنوات الأربع المقبلة، لكنها لم تعلن عن مزيد من التفاصيل.

وفى تقريرها السنوى عن العام الماضى، قالت ((إينى))، إنها تخطط لزيادة الإنتاج من الجزائر ومصر بما يرفع حجم صادراتها لأوروبا، التى تسعى للاستغناء عن النفط والغاز من روسيا.

وتبلغ احتياطيات ((إينى)) فى مصر 167 مليون برميل من السوائل، و3.881 مليار قدم مكعبة من الغاز.

وبنهاية 2022، بلغ عدد آبار النفط التى تعمل بها ((إينى)) 1253 بئراً، بينهاً 533.5 بئر خالصة لها، فيما تبلغ حقول الغاز 145 بئراً، بينها 44.7 بئر لها، وذلك فى 55 امتيازاً لها.

وقالت الشركة المُشغلة لحقل ظُهر، إنها استثمرت نحو 6 مليارات دولار فى الحقل بنهاية 2022، بينها 373.9 مليون دولار خلال العام الماضى مُنفرداً، وإن احتياطياتها من الحقل تبلغ نحو 650 مليون برميل مكافئ.

وكشفت شركة ((أباتشى الأمريكى)) عزمها استثمار 1.4 مليار دولار فى مصر، خلال العام المقبل، لاستكشاف وحفر الآبار.

وبنهاية يونيو الماضى، بلغ إجمالى أصول الشركة فى مصر 3.365 مليار دولار، مقابل 3.107 مليار دولار، وارتفعت معدلات إنتاج الشركة من النفط والغاز 226.9 مليون برميل مكافئ يومياً.

وتعتزم((بريتيش بتروليوم)) استثمار 3.5 مليار دولار، بمجالات البحث والاستكشاف والتنمية فى البلاد، خلال السنوات الثلاث المقبلة، بخلاف عزمها حفر 4 آبار جديدة، خلال الربع الأخير من العام الحالى، وفق بيان لوزارة البترول.

وقال الرئيس التنفيذى للشركة البريطانية، برنارد لونى، إنَّ تلك الاستثمارات مرشحة للتضاعف حال النجاح فى تحقيق اكتشافات جديدة، وإن الشركة تمضى قُدماً لتطوير استثماراتها فى مصر، والتوسع فى تطوير موارد الغاز الطبيعى.

وبحسب التقرير السنوى للشركة، فإنها تنتج نحو 60% من الغاز المصرى بنهاية 2022، بمعدل إنتاج 1.272 مليار قدم مكعبة، بخلاف 28 ألف برميل يومياً نفط خام.

ولم يشهد القطاع صافى تدفق للداخل منذ العام المالى 2019-2020، حين بلغ صافى التدفقات وقتها 1.1 مليار دولار، لكنه استقبل استثمارات أجنبية بقيمة 13 مليار دولار منذ يونيو 2013 وحتى نهاية مارس الماضى، بينها 12.8 مليار دولار صافى تدفق للداخل بعد تحرير سعر الصرف فى العام المالى 2016- 2017 وحتى 2018- 2019.

ورغم أن استثمارات القطاع لم تتعاف بعد منذ الجائحة، وما أعقبها من أزمة اقتصادية؛ بسبب الحرب التى أدت لأزمة عملة وقيدت قدرة الشركات على الوصول للعملات الأجنبية، لكن الربع الأول من العام الحالى شهد انخفاض صافى تدفق الاستثمارات الأجنبية للخارج إلى نحو 67.5 مليون دولار، مقابل 565 مليون دولار فى الربع نفسه من العام الماضى.