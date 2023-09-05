وزير التموين: إقامة 3 معارض“أهلا مدارس” بكل محافظة

وزير التموين: إقامة 3 معارض“أهلا مدارس” بكل محافظة
التاريخ
9/5/2023 11:12:52 PM
(MENAFN- Al-BoNews)
أكد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي بأنه سيتم إقامة 3 معارض“أهلا مدارس” بكل محافظة ، وبعض المحافظات سوف تصل بها إلى 5 معارض بالإضافة إلى الشوادر والسيارات المتنقلة.
وأضاف في بيان له اليوم /الثلاثاء/ أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية سوف تشارك بأجنحة للسلع الغذائية بكل معرض، وبتخفيضات تصل إلى 25%.
وأوضح المصيلحي أن السلاسل التجارية سوف تشارك بركن“أهلا مدارس” لتوفير احتياجات المواطنين من مستلزمات المدارس والسلع الغذائية.
وأشار المصيلحي إلى أن المعرض الرئيسي سيقام بصاله جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأرض المعارض بمدينة نصر خلال الفترة من 15 سبتمبر الي 29 سبتمبر، وسيقام على مساحة 6000 متر بمشاركة 170 عارض متنوع ما بين الأدوات المدرسية، والمنتجات الجلدية، والشنط والأدوات الالكترونية المدرسية ،والملابس اضافة إلى20 جناح للسلع الغذائية.
ولفت إلى أن الأولوية في المعارض لعرض الأدوات والمستلزمات المدرسية، مؤكدًا على أهمية عرض المنتجات بجودة عالية للمواطنين مع الوصول للحد الأقصى للتخفيضات.
من جانبه قال رئيس جهاز حماية المستهلك المهندس أيمن حسام إن عدد المكتبات التي تشارك في معارض“أهلا مدارس” بلغ 105مكتبات بالإضافة إلى 130 معرض فرعي و 42 شادر.
وأضاف أن عدد العارضين بالمعرض الرئيسي سيشارك به 6 اجنحة للبنوك بالاضافة لوجود عروض من شركتين، و 30 جناح للأدوات المدرسية ، و 20 جناح لشنط المدارس ، و30 جناح للملابس و 30 جناح للأحذية، بالاضافة الي 20 جناح للسلع الغذائية.
من جانبة قال الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، أحمد حسنين إن الشركة سوف تشارك بجناح لعرض السلع الغذائية بكل معرض رئيسي بنسب تخفيضات تصل الي 25 % ، مؤكدا أن السلع الغذائية تتضمن السكر والأرز والزيت والمكرونة والكثير من السلع التي يحتاجها البيت المصري.
وفي نفس السياق قال رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أحمد الوكيل إنه تم الاتفاق مع الغرف التجارية لعرض الكتب الخارجية بمعارض“أهلا مدارس” بتخفيضات تصل إلى 15%.
من جانبه قال الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية الدكتور علاء عز عن إنشاء عدد كبير من المعارض بالمحافظات الحدودية وبالقرى والنجوع لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية والادوات المدرسية.
من جانبهم، أكد رؤساء الغرف التجارية” الجيزة والقاهرة والقليوبية” أن اقليم القاهرة الكبري سوف يتم إنشاء 15 معرض بها لمده لا تقل عن شهر.
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