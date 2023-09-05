وزير التموين: إقامة 3 معارض“أهلا مدارس” بكل محافظة

وأضاف في بيان له اليوم /الثلاثاء/ أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية سوف تشارك بأجنحة للسلع الغذائية بكل معرض، وبتخفيضات تصل إلى 25%.

وأوضح المصيلحي أن السلاسل التجارية سوف تشارك بركن“أهلا مدارس” لتوفير احتياجات المواطنين من مستلزمات المدارس والسلع الغذائية.

وأشار المصيلحي إلى أن المعرض الرئيسي سيقام بصاله جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأرض المعارض بمدينة نصر خلال الفترة من 15 سبتمبر الي 29 سبتمبر، وسيقام على مساحة 6000 متر بمشاركة 170 عارض متنوع ما بين الأدوات المدرسية، والمنتجات الجلدية، والشنط والأدوات الالكترونية المدرسية ،والملابس اضافة إلى20 جناح للسلع الغذائية.

ولفت إلى أن الأولوية في المعارض لعرض الأدوات والمستلزمات المدرسية، مؤكدًا على أهمية عرض المنتجات بجودة عالية للمواطنين مع الوصول للحد الأقصى للتخفيضات.

من جانبه قال رئيس جهاز حماية المستهلك المهندس أيمن حسام إن عدد المكتبات التي تشارك في معارض“أهلا مدارس” بلغ 105مكتبات بالإضافة إلى 130 معرض فرعي و 42 شادر.

وأضاف أن عدد العارضين بالمعرض الرئيسي سيشارك به 6 اجنحة للبنوك بالاضافة لوجود عروض من شركتين، و 30 جناح للأدوات المدرسية ، و 20 جناح لشنط المدارس ، و30 جناح للملابس و 30 جناح للأحذية، بالاضافة الي 20 جناح للسلع الغذائية.

من جانبة قال الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، أحمد حسنين إن الشركة سوف تشارك بجناح لعرض السلع الغذائية بكل معرض رئيسي بنسب تخفيضات تصل الي 25 % ، مؤكدا أن السلع الغذائية تتضمن السكر والأرز والزيت والمكرونة والكثير من السلع التي يحتاجها البيت المصري.

وفي نفس السياق قال رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أحمد الوكيل إنه تم الاتفاق مع الغرف التجارية لعرض الكتب الخارجية بمعارض“أهلا مدارس” بتخفيضات تصل إلى 15%.

من جانبه قال الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية الدكتور علاء عز عن إنشاء عدد كبير من المعارض بالمحافظات الحدودية وبالقرى والنجوع لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية والادوات المدرسية.

من جانبهم، أكد رؤساء الغرف التجارية” الجيزة والقاهرة والقليوبية” أن اقليم القاهرة الكبري سوف يتم إنشاء 15 معرض بها لمده لا تقل عن شهر.