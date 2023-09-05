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البيتكوين تنخفض وتواصل التداول أدنى من 26 ألف دولار

9/5/2023 11:02:41 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تباينت أداء العملات الافتراضية في تعاملات اليوم الثلاثاء مع ترقب المستثمرين المزيد من الدلائل حول مسار الفائدة الأميركية المتوقع هذا العام.
وتراجعت البيتكوين بنسبة 0.44% عند 25770.25 دولارا، وفقا لبيانات «كوين باس»، بينما ارتفعت الإيثريوم بنسبة 0.22% عند 1634.25 دولارا، وانخفضت الريبل 1.03% إلى 50.33 سنتا.
وذكرت وزيرة المالية الهندية نيرمالا سيثارامان، أن المناقشات جارية بشأن وضع إطار عالمي لتنظيم الأصول المشفرة، مؤكدة أنه لا يمكن تنظيم العملات المشفرة بكفاءة دون تعاون كل الدول.

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