البيتكوين تنخفض وتواصل التداول أدنى من 26 ألف دولار

البيتكوين تنخفض وتواصل التداول أدنى من 26 ألف دولار
التاريخ
9/5/2023 11:02:41 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تباينت أداء العملات الافتراضية في تعاملات اليوم الثلاثاء مع ترقب المستثمرين المزيد من الدلائل حول مسار الفائدة الأميركية المتوقع هذا العام.
وتراجعت البيتكوين بنسبة 0.44% عند 25770.25 دولارا، وفقا لبيانات «كوين باس»، بينما ارتفعت الإيثريوم بنسبة 0.22% عند 1634.25 دولارا، وانخفضت الريبل 1.03% إلى 50.33 سنتا.
وذكرت وزيرة المالية الهندية نيرمالا سيثارامان، أن المناقشات جارية بشأن وضع إطار عالمي لتنظيم الأصول المشفرة، مؤكدة أنه لا يمكن تنظيم العملات المشفرة بكفاءة دون تعاون كل الدول.
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