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ميد أسعار الطاقة الشمسية بالخليج متفاوته بشكل كبير!

9/5/2023 11:02:41 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) محمود عيسى
ذكرت مجلة ميد ان تعريفات الطاقة الشمسية في دول مجلس التعاون الخليجي تسلط الضوء على الأولويات المتغيرة لدى الجهات المعنية بمشاريع الطاقة البديلة، فيما توقعت ان يتضاءل الاهتمام المتزايد بتدني التعريفات الجمركية على مستوى العالم.
وقالت المجلة ان فريقا بقيادة شركة «EDF Renovelables» الفرنسية قدم أدنى العروض بقيمة 1.68 سنت/ كيلوواط ساعة لعقد تطوير مشروع الحناكية المستقل في السعودية لإنتاج الطاقة الشمسية بقدرة 1100 ميغاواط، بينما قدم فريق آخر بقيادة شركة Jinko Power الصينية ثاني أقل عرض بقيمة 1.71 سنت/ كيلوواط ساعة للعقد.
وقد طرحت الشركة السعودية لشراء الطاقة مناقصة المشروع المستقل المذكور في يناير من هذا العام كجزء من الجولة الرابعة من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة في السعودية، وقالت المجلة ان التعرفة التي قدمها الفريق بقيادة الشركة الفرنسية لهذا المشروع تعتبر أعلى تكلفة تقدم حتى الآن لأي مشروع للطاقة الشمسية الكهروضوئية يتم طرحه في مناقصة عامة في المنطقة بطاقة تتجاوز 1000 ميغاواط.
وفي المقابل، قالت المجلة ان مشروع الظفرة المستقل في أبوظبي لإنتاج الطاقة الشمسية بقدرة 1500 ميغاواط لايزال صاحب الرقم القياسي الأدنى في ضوء عرض فريق من مجموعة EDF وشركة Jinko Power الصينية تطوير وصيانة المشروع مقابل 1.35 سنت للكيلوواط/ساعة في عام 2020.
ويتمثل الاختلاف الرئيسي في أن اتفاقية شراء الطاقة لمشروع الظفرة - ومشاريع الطاقة الشمسية المستقلة الأخرى التي يتم شراؤها في أبوظبي تبلغ مدتها 30 عاما، مقارنة بفترة اتفاقية شراء الطاقة الأقصر البالغة 25 عاما لمشروع الحناكية المستقل للطاقة الشمسية في السعودية.
وتعتبر مقارنة التعريفة بين الحناكية والمرحلة السادسة الأكبر بكثير من مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية في دبي أكثر إنصافا لأن كلا المشروعين لهما شروط اتفاقية شراء الطاقة لمدة 25 عاما. وتم طرحهما أيضا في نفس الإطار الزمني تقريبا، حيث بدأت قيود سلسلة توريد الطاقة الشمسية الكهروضوئية بالتراجع وظلت أسعار الفائدة والتضخم متقلبة.
من جانبها، عرضت شركة مصدر الإماراتية سعرا يبلغ 1.62 سنت للكيلوواط/ الساعة لعقد المرحلة السادسة من مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية. وهذا يعادل تكلفة إنتاج أقل بنسبة 4% تقريبا لمحطة طاقة شمسية بقدرة أعلى بنسبة 64% من محطة الحناكية.
والأهم من ذلك، أن هيئة كهرباء ومياه دبي تلقت عطاءين فقط للمرحلة السادسة من المجمع، مقارنة بـ 3 عطاءات مقدمة لمشروع الحناكية للطاقة الشمسية المستقلة وأربعة لمزرعة العجبان للطاقة الشمسية في أبوظبي.
ومن الجدير بالذكر أيضا أن مشروع سدير للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 1500 ميغاواط يظل الأقل تكلفة بين مشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية الـ 5 العملاقة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يبلغ سعر التكلفة للكهرباء 1.24 سنت/كيلوواط ساعة.
وانتهت مجلة ميد إلى القول انه نظرا للقدرات المتفاوتة وشروط اتفاقيات شراء الطاقة والتصنيفات الائتمانية لمشتري الطاقة أو حكوماتهم، فمن المرجح أن يستمر الاتجاه الواضح في التهرب من المحللين فيما يتعلق بتسليط الضوء على المسار العام لتكاليف إنتاج الطاقة الشمسية الكهروضوئية غير المدعومة في المنطقة.
ويأتي هذا في الوقت الذي تشير فيه نتائج العطاءات المقدمة بشأن أحدث العقود المطروحة إلى أن استحواذ التعريفات الجمركية المنخفضة على مستوى العالم على أذهان العملاء أصحاب المشاريع، وشهية المستثمرين للاستجابة وفقا لذلك- ولو على حساب اعتبارات أخرى قد يكون في مرحلة تضاؤل.
ومن جانب آخر، أفادت وكالة «بلومبيرغ»، بأن شركة «GCL Technology Holdings»، الصينية، تجري محادثات متقدمة مع المملكة العربية السعودية حول افتتاح أول مصنع لها في الخارج، حيث تهدف الدولتان إلى توسيع علاقاتهما في مجال الطاقة إلى ما هو أبعد من النفط.
وقال الرئيس التنفيذي المشترك، لان تيانشي في مقابلة إن ثاني أكبر مصنع للبولي سيليكون في العالم، وهو مكون رئيسي في الألواح الشمسية، يتطلع إلى بناء مصنع في «السعودية» من شأنه أن ينتج 120 ألف طن سنويا. متوقعا بدء إنتاج شركة «GCL Tech» في السعودية في وقت مبكر من عام 2025.
وأضاف لان في مقابلة منفصلة مع تلفزيون «بلومبيرغ»: «تتمتع المملكة العربية السعودية ببنية تحتية ناضجة وخبرة في مجال التصنيع»، مشيرا إلى أن وفرة ضوء الشمس في البلاد يمكن أن تدعم تحولها من عملاق النفط إلى منتج للطاقة الشمسية، وفقا لما اطلعت عليه «العربية.نت».
وتقدمت الشركة بالفعل بطلب للتسجيل في السعودية، ولديها فريق من حوالي 10 أشخاص على الأرض، وتجري محادثات مع المسؤولين الحكوميين والهيئة الملكية.
ويعد اهتمام الشركة الصينية أحدث علامة على زيادة التعاون في مجال الطاقة بين البلدين بعد زيارة الرئيس شي جين بينغ للرياض في ديسمبر. وفي منتدى البريكس الذي انعقد الشهر الماضي، دعت الصين أيضا المملكة العربية السعودية وغيرها من كبار مصدري النفط للانضمام إلى المجموعة.
وقال لان: «في العامين أو الثلاثة أعوام المقبلة، ستشهد المنافسة والنطاقات الأكبر والتمييز بين المواهب والقدرات التقنية والبحث والتطوير انخفاضا في عدد اللاعبين في الصناعة».

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