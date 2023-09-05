Wednesday, 06 September 2023 09:39 GMT

هنادي المباركي المؤتمر الافتراضي العالمي الرابع لدعم الابتكار ينطلق 13 نوفمبر المقبل

9/5/2023 11:02:40 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت د.هنادي مبارك المباركي رئيسة المؤتمر الافتراضي العالمي الرابع لدعم منظومة الابتكار والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وريادة الأعمال، والمؤسسة لشركة ايكوسيستم للاستشارات الإدارية، عن انطلاق أعمال المؤتمر في نسخته الرابعة خلال الفترة من 13 إلى 15 نوفمبر المقبل، من الساعة 1 ظهرا إلى 12 صباحا بتوقيت الكويت، وذلك عبر منصة هوفا للذكاء الاصطناعي، وبمشاركة عالمية واسعة تفوق 222 خبيرا.
ويركز المؤتمر العالمي على تقنيات وأدوات الذكاء الاصطناعي وتأثيرها على الاقتصاد المحلي والعالمي، حيث يساعد الذكاء الاصطناعي على تمكين الأداء وتحسين العمليات في مختلف المجالات وقدرته على تحليل كميات ضخمة من البيانات والتوصل إلى النتائج المفيدة التي تؤدي إلى توفير الموارد والوقت وتقليل التكاليف وزيادة الإنتاجية وتحسين الكفاءة.
أوضحت المباركي أن المؤتمر العالمي الافتراضي يأتي في نسخته الرابعة والذي من أهدافه تمكين الخدمات الافتراضية وأهميتها على الاقتصاد العالمي على جميع المستويات الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية، في حين تعتبر الخدمات الافتراضية أداة قوية تعتمد على التكنولوجيا الرقمية لتوفير الخدمات والتفاعلات عبر الإنترنت، وتشمل مجموعة واسعة من القطاعات مثل التجارة الإلكترونية والتعليم عن بُعد والرعاية الصحية عبر الإنترنت والترفيه الرقمي.
كما تعتبر الخدمات الافتراضية ذات أهمية كبيرة على الاقتصاد العالمي عبر توفير فرص عمل جديدة وتشجيع منظومة ريادة الأعمال والابتكار في مجالات التكنولوجيا والتنويع الاقتصادي وخلق أسواق وقطاعات جديدة، كما تؤدي إلى تحسين جودة التعليم وتوسيع فرص التعلم وتوفير بيئة تعليمية تفاعلية ومبتكرة.

MENAFN05092023000130011022ID1107012863

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث