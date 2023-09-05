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نصف تريليون دولار وزعتها الشركات العالمية على مساهميها بالربع الثاني

9/5/2023 11:02:40 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أقرت الشركات العالمية توزيعات أرباح نقدية على المساهمين تتجاوز نصف تريليون دولار عن فترة الربع الثاني من العام الحالي، لتنجح في تجاوز أكثر التوقعات تفاؤلا، حيث جاءت القفزة القياسية للتوزيعات بالرغم من المخاوف المتعلقة بتباطؤ الاقتصاد العالمي وتضرر الأعمال جراء استمرار رفع معدلات الفائدة لكبح التضخم.
وقد ارتفعت توزيعات الأرباح حول العالم لمستوى قياسي جديد عند 568.1 مليار دولار في الربع الثاني من العام الحالي، حيث شمل المسح الصادر عن شركة إدارة الأصول البريطانية «جانوس هندرسون» 1200 شركة كبرى حول العالم من حيث القيمة السوقية.
وتمثل توزيعات الأرباح على المساهمين بالربع الثاني من هذا العام، زيادة اسمية بنسبة 4.9% مقارنة بنفس الفترة قبل عام، كما تمثل صعودا أساسيا بنسبة 6.3% في حال استبعاد التوزيعات الاستثنائية، فيما تسبب هبوط التوزيعات الخاصة التي تقدم لمرة واحدة إلى النصف في الربع الثاني في تقليص معدل النمو الاسمي لتوزيعات الأرباح بمقدار 2.4%.
ويشير النمو الاسمي إلى التغير في القيمة الإجمالية بالدولار للمدفوعات التي تقوم بها الشركات مقارنة بنفس الفترة قبل عام واحد، بينما يوضح النمو الأساسي الأرقام بعد استبعاد أثر التوزيعات الاستثنائية وتغير أسعار الصرف وتأثير خروج ودخول شركات في قائمة الـ1200 شركة التي تشكل المؤشر.
وكانت التوزيعات الخاصة مرتفعة بشكل استثنائي في عامي 2021 و2022، ما عكس تعطيل وباء «كورونا» للمدفوعات المنتظمة للأرباح، وعالميا، قامت 88% من الشركات بزيادة أو تثبيت توزيعات الأرباح في الربع الثاني من 2023.
وقد جاء النمو الأسرع في توزيعات الأرباح من أوروبا، بالتزامن مع فرض أو دراسة بعض الدول مثل إيطاليا وإسبانيا إقرار ضرائب على الأرباح الاستثنائية المحققة جراء ارتفاع معدلات الفائدة وأسعار الطاقة، ويشكل الربع الثاني النقطة الأعلى موسميا للتوزيعات في أوروبا باستثناء المملكة المتحدة، مع حقيقة أن معظم الشركات في المنطقة تقوم بمدفوعات سنوية واحدة.
ارتفعت قيمة توزيعات الأرباح في أوروبا لمستوى قياسي جديد عند 184.5 مليار دولار، بدعم أرباح البنوك التي قادت النمو، تلها شركات تصنيع السيارات، لتقوم 86% من الشركات الأوروبية بزيادة أو تثبيت التوزيعات.
وتستضيف فرنسا أكبر سوق للأسهم في أوروبا، كما تقوم الشركات الفرنسية بدفع أكبر حصة من توزيعات الأرباح بين دول القارة والتي بلغت 53.9 مليار دولار في الربع الثاني من هذا العام، وبالنظر إلى أميركا الشمالية، شهدت توزيعات أرباح الشركات الأميركية تباطؤا في الربع الثاني، لتسجل نموا اسميا بنسبة 2.6% على أساس سنوي عند 148 مليار دولار.
ورغم التباطؤ المستمر للربع السادس على التوالي، لاتزال الشركات الأميركية تشهد نموا جيدا للتوزيعات، حيث إن 98% من الشركات إما رفعت أو ثبتت التوزيعات في الربع الثاني، وهو ما يتجاوز كثيرا المتوسط العالمي.
وكانت شركات الرعاية الصحية المساهم الأكبر في نمو توزيعات الأرباح للشركات الأميركية، كما جاءت شركات العقارات في المرتبة الثانية رغم المخاوف بشأن القطاع، فيما كانت أكبر عمليات خفض التوزيعات للمساهمين من جانب شركة «إنتل»، بعد أن شهدت هبوطا في المبيعات ومع خطة الشركة لخفض الإنفاق بمقدار مليار دولار بشكل فصلي.
كما خفضت «بلاكستون» توزيعات الأرباح بعد التراجع الحاد للأرباح، على خلفية انخفاض تقييمات الأصول الخاصة، وعلى جانب آخر، تراجعت توزيعات أرباح الشركات البريطانية بنحو 12% في الربع الثاني من هذا العام، بفعل شركات التعدين.
وقد ساهمت البنوك في نصف نمو توزيعات الأرباح العالمية خلال الربع الثاني من هذا العام، لتسجل نموا أساسيا 19.7% وتحقق مستوى قياسيا عند 85.3 مليار دولار، وارتفعت ربحية القطاع المصرفي العالمي بدعم صعود معدلات الفائدة، بالإضافة إلى عودة التطبيع للمدفوعات بشكل كامل بعد انتهاء تداعيات وباء «كورونا».
كما شكلت شركات تصنيع السيارات نحو 15% من نمو توزيعات أرباح الشركات العالمية، لتصعد التوزيعات في القطاع بنحو 20.1% بشكل أساسي، في حين تصدرت شركات التعدين قائمة الأكثر مساهمة سلبية في توزيعات الأرباح العالمية، بعد أن انخفضت بنحو 30.6% بفعل هبوط أسعار السلع الأساسية.
وتواصل الشركات الأوروبية هيمنتها على قائمة الأكثر توزيعا للأرباح النقدية عالميا، وجاءت شركات «نستله» و«إتش إس بي سي» و«مرسيدس بنز» بالمراكز الثلاثة الأولى في القائمة خلال الربع الثاني، ولم تظهر الشركات الأميركية في القائمة قبل المرتبة السابعة عالميا والتي احتلتها شركة «مايكروسوفت»، ثم جاءت «آبل» في المركز السابع عشر عالميا.

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