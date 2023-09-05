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رزوقي الكويتية حريصة على استخدام الأساليب التكنولوجية

9/5/2023 11:02:40 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) افتتحت شركة الخطوط الجوية الكويتية اجتماع الاتحاد العربي للنقل الجوي Aوالخاص بالتحول الرقمي في قطاع صناعة الطيران، والمقام في الكويت بحضور عدد كبير من خبراء ومتخصصين في هذا القطاع خلال يومي 5 و6 الجاري.
هذا، وناقش الاجتماع أحدث آليات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وبحث سبل تطويره وتحسينه في قطاع النقل الجوي واتباع أهم أساليب التكنولوجيا الحديثة والمتطورة التي تسهم في تحسين أداء المنظومة لدى منطقة الشرق الأوسط، كما ناقش أحدث الآليات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وبحث سبل تطويره وتحسينه في قطاع النقل الجوي.
وفي هذا السياق، رحب الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الكويتية م.معن رزوقي بالحضور، قال: «سعداء باحتضان هذا الاجتماع والذي يقام في الكويت، حيث يسلط المؤتمر الضوء على أهم حلول التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وكيفية استخدامها وفق أحدث المعايير الخاصة بقطاع النقل الجوي والتي تسهم بشكل كبير في تطور قطاع الطيران بما يعود بالمنفعة بالنهاية على حركة السفر والمسافرين». وتابع رزوقي: «إن الخطوط الجوية الكويتية تحرص كل الحرص على اتباع أحدث الأساليب والآليات التكنولوجية والتقنية المستخدمة في تطوير وتحسين منظومة الشركة سواء من حيث إيجاد حلول إلكترونية ذكية تسهل من إجراءات العملاء الكرام أو الخدمات الإلكترونية التي أطلقتها الشركة مؤخرا».
من جانبه، أكد الأمين العام للاتحاد العربي للنقل الجوي Aعبدالوهاب تفاحة: «ناقش الاجتماع موضوعان رئيسيان الأول جانب بيئة الطيران حيث قمنا بالتنسيق والاشتراك إحدى الشركات العالمية لتطوير منصة تمنح شركات الطيران القدرة على إدارة التكاليف الإضافية التي يجب التعامل معها لإدارة الملف المناخي ومن ناحية أخرى توعية المسافر بمدى التأثير البيئي وأهمية الحد منها».

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