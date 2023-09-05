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الصين تدشن صندوقا بـ 40 مليار دولار لتعزيز صناعة الرقائق

9/5/2023 11:02:40 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) من المقرر أن تطلق الصين صندوقا استثماريا جديدا مدعوما من الدولة يهدف إلى جمع نحو 40 مليار دولار لقطاع أشباه الموصلات، حسبما قال شخصان مطلعان على الأمر، حيث تكثف البلاد جهودها للحاق بالولايات المتحدة والمنافسين الآخرين.
ومن المرجح أن يكون أكبر الصناديق الثلاثة التي أطلقها صندوق استثمار صناعة الدوائر المتكاملة الصيني، المعروف أيضا باسم «الصندوق الكبير»، ويتجاوز مستهدفها البالغ 300 مليار يوان (41 مليار دولار)، مستهدفات الصناديق المماثلة لعامي 2014 و2019، والتي جمعت 138.7 مليار يوان و200 مليار يوان على التوالي، وفقا لتقارير حكومية.
ونقلت «رويترز» عن مصادر أن أحد مجالات الاستثمار الرئيسية سيكون معدات تصنيع الرقائق، وفقا لما اطلعت عليها «العربية.نت».
يأتي ذلك فيما أكد الرئيس الصيني شي جينبينغ مرارا على حاجة الصين إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في أشباه الموصلات، وأصبحت هذه الحاجة أكثر إلحاحا بعد أن فرضت واشنطن سلسلة من إجراءات الرقابة على الصادرات على مدى العامين الماضيين، مشيرة إلى مخاوف من أن بكين قد تستخدم رقائق متقدمة لتعزيز قدراتها العسكرية.
وفي أكتوبر، طرحت الولايات المتحدة حزمة عقوبات شاملة منعت وصول الصين إلى معدات صناعة الرقائق المتقدمة، واتخذ حلفاء الولايات المتحدة اليابان وهولندا خطوات مماثلة، وقال اثنان من المصادر لـ «رويترز» إن السلطات الصينية وافقت على الصندوق الجديد في الأشهر الأخيرة، وأوضح أحد الأشخاص أن وزارة المالية الصينية تخطط للمساهمة بمبلغ 60 مليار يوان.
وبحسب المصادر، فإن عملية جمع الأموال ستستغرق على الأرجح أشهرا ولم يتضح على الفور متى سيتم إطلاق الصندوق الثالث أو ما إذا كان سيتم إجراء تغييرات أخرى على الخطة.

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