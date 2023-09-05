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المتحد إعلان الرابح بـ 100 ألف دينار ضمن سحب الحصاد الإسلامي اليوم

9/5/2023 11:02:40 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ضمن برنامج الحصاد الإسلامي، حساب السحب الأول على الجوائز الذي يقدمه البنك الأهلي المتحد، يجري البنك اليوم (الأربعاء)، السحب الشهري الذي يترقبه عملاء الحصاد الإسلامي لإعلان الرابح سعيد الحظ الذي سيفوز بالجائزة البالغ قيمتها 100 ألف دينار، حيث سيتم السحب في المقر الرئيسي للبنك بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة بالإضافة إلى حضور وإشراف ممثل من شركة ديلويت العالمية المدقق الخارجي لمراجعة عملية السحب، التزاما بتعليمات وزارة التجارة والصناعة في ذلك الشأن.
وبهذه المناسبة، قال رئيس التسويق وتطوير المنتجات في إدارة الخدمات المصرفية للأفراد بالبنك الأهلي المتحد أمريش ناندكيول يار: «ينفرد حساب الحصاد الإسلامي بمجموعة من المميزات الحصرية حيث يعد أبسط وأسهل برنامج ادخار، فضلا عن ميزة فتح الحساب عبر الإنترنت بكل سهولة ويسر مع ميزة الإيداع الفوري في الحساب».
وأضاف: «هناك العديد من فرص الفوز الكبرى مازالت بانتظار عملائنا وكل من يرغب بفتح حساب الحصاد للتوفير الإسلامي لدى المتحد، وقد ساهم برنامج جوائز الحصاد الإسلامي في تعزيز نشر ثقافة التوفير والتشجيع على الادخار بين أفراد المجتمع، كما يسهم بتغير حياة عملائه للأفضل من خلال الفوز بالجوائز القيمة التي تسهم في إدخال السعادة في نفوسهم».
ويقدم حساب الحصاد الإسلامي في باقته الحالية مجموعة أوسع من المزايا، حيث يحظى الرابحون من عملاء المتحد بجائزة شهرية بقيمة 100 ألف دينار، بالإضافة إلى 10 جوائز أسبوعية بقيمة 1000 دينار لكل جائزة.

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