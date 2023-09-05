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الخليج يطلق النسخة التاسعة من برنامج أجيال

9/5/2023 11:02:39 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ضمن جهوده المتواصلة لتطوير وتعزيز قدرات موظفيه، أطلق بنك الخليج النسخة التاسعة من برنامج «أجيال»، بانضمام دفعة جديدة من المتدربين من حديثي التعيين في البنك، والذين لم تتجاوز خبرتهم 5 سنوات في بنك الخليج، وذلك لصقل مهاراتهم ومساعدتهم على تطوير وتوسيع نطاق النمو والتطور على المستويين المهني والشخصي.
وذكر قسم تدريب وتطوير المواهب أنه ينظم للعام الثالث على التوالي، برنامج «أجيال» بالشراكة مع الجامعة الأمريكية في الكويت، إذ يواصل فريق الموارد البشرية العمل على إمداد القائمين على تطبيق إستراتيجيته بكفاءات مصرفية متميزة، قادرة على المساهمة بفاعلية في ترسيخ مكانته الرائدة محليا كبنك للمستقبل.
ويستهدف البرنامج مساعدة الموظفين على فهم أعمق للأعمال المصرفية، وتطوير قدراتهم الفردية والمؤسسية، للتحول إلى ثقافة التميز في الأداء الموجه نحو النتائج، من خلال تطبيق التعلم على تحديات الأعمال الحقيقية.
وفي هذا السياق، قالت مدير عام إدارة الموارد البشرية بالبنك سلمى الحجاج، إن عملية اختيار المشاركين في البرنامج تخضع لمعايير صارمة إلى جانب إجراء المقابلات الشخصية واختبار المهارات العامه، لينخرط من وقع عليهم الاختيار في رحلة تعليمية شاملة مدتها 6 أشهر. من شأنها مساعدتهم على تطوير مهاراتهم المصرفية الأساسية، وإعداد كوادر مصرفية شاملة على مستوى عال من الأداء، لتطبيق استراتيجية النمو طويلة الأجل للبنك.
وأكدت ضرورة تمكين الكوادر والمواهب الكويتية وتدريبهم للارتقاء بقدراتهم إلى أفضل المستويات، وفق أرقى المعايير المصرفية العالمية، بما يمكنهم من المساهمة في تحقيق الأهداف وتجاوز التوقعات في القطاع المصرفي، معربة عن فخرها برؤية العديد من قصص النجاح داخل البنك على مر السنوات الماضية.

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