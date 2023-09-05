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الأهلي يعرف بمزايا حساب الطالب +A

9/5/2023 11:02:39 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قام البنك الأهلي الكويتي مؤخرا بالترويج لحساب الطالب +A في الجامعة الدولية في الكويت (IUK) للطلبة المسجلين حديثا للفصل الدراسي 2023-2024، بهدف تعريفهم على مزايا حساب الطالب +A، وإظهار سعيه المستمر لتعزيز الثقافة المالية وتشجيع الشباب على الادخار.
وتم تصميم حساب الطالب +A للفئات العمرية من 16 حتى 25 عاما، ليوفر لهم مجموعة واسعة من المزايا والفوائد القيمة، بما في ذلك بطاقة السحب الآلي الخاصة بهم.
وينال عملاء الحساب مزايا وخدمات مميزة بما فيها حصول الطلبة على بطاقة مسبقة الدفع مجانا لمدة سنتين، بالإضافة إلى عرض حصري من VOX Cinemas «اشتر واحدة واحصل على تذكرتين مجانا»، وخصومات متنوعة لدى مجموعة من المتاجر والشركاء في الكويت.
وبهذه المناسبة، أكدت مدير عام إدارة الخدمات المصرفية للأفراد بالإنابة في البنك الأهلي الكويتي جهير معرفي، الأهمية التي يوليها البنك للشباب، قائلة: «نهدف من خلال التعريف بحساب الطالب +A الفريد من نوعه، والمجموعة الواسعة من المزايا والخدمات التي يوفرها، لأن نكون جزءا من رحلة تعليم عالية المستوى للطلبة».
وأوضحت معرفي أن المزايا القيمة للحساب تجعله خيارا جاذبا لطلبة الجامعات، مشددة على أهمية تلبية احتياجات العملاء من خلال تقديم عروض مع الشركاء في العديد من القطاعات، ومتابعة «نشجع الشباب على فتح حساب الطالب +A للاستفادة من مزاياه التي تناسب أسلوب حياتهم، ونحن على ثقة بأنه يشكل خطوة مهمة للحصول على تجربة مصرفية استثنائية معنا».
ويسعى البنك الأهلي الكويتي بشكل دائم لإطلاق عروض ترويجية تتماشى مع هدفه المتمثل في تقديم منتجات وخدمات مصرفية ومالية متنوعة لجميع شرائح المجتمع الكويتي، وينتهز جميع الفرص لتعزيز ثقافة الادخار، وإبراز أهميته بشكل خاص لدى الشباب.
واختتمت معرفي تصريحها داعية الجميع إلى متابعة صفحات البنك الأهلي الكويتي على مواقع التواصل الاجتماعي، للبقاء على اطلاع على أحدث الحملات الترويجية والعروض التي يتم تقديمها على مدار العام.

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