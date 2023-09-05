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خالد الشملان شراكة وتعاون كبير بين بيتك ومكتب الأمم المتحدة الإنمائي

9/5/2023 11:02:39 PM
(MENAFN- Al-Anbaa)
  • «بيتك» يحظى بخبرات عالية خاصة بالتأمين التكافلي صاحب الدور الكبير بمواجهة تحديات المناخ
  • التأمين التكافلي أثبت أنه الطريقة الأمثل للتعاون في ظل خلق عمل جماعي يحقق مرونة مالية
  • موسيس فيناسو: الأمم المتحدة تسعى لحماية 100 مليون شخص من مخاطر المناخ بحلول 2030
  • برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مستعد للعمل مع الجميع وتحويل الأفكار لمرونة مالية طويلة الأجل


طارق عرابي
تحت عنوان دور التكافل في التخفيف من المخاطر المناخية، أعلن الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي ـ الكويت خالد الشملان عن بدء تعاون كبير وشراكة مهمة لبيت التمويل الكويتي (بيتك)، عبر شركته التابعة (بيتك تكافل) مع مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
حديث الشملان جاء خلال فعاليات مؤتمر دور التكافل في التخفيف من المخاطر المناخية، حيث شدد على «بيتك»، كونه أكبر بنك في الكويت، وثاني اكبر بنك إسلامي في العالم، يحظى بخبرات عالية في مختلف المجالات، لاسيما فيما يتعلق بالتأمين التكافلي الذي سيكون له دور كبير في مواجهة التحديات الناجمة من تغير المناخ، ومواجهة المخاطر والكوارث.
وأوضح أن التأمين التكافلي أثبت للعالم أجمع أنه الطريقة الأمثل للتعاون لأنه يخلق عملا جماعيا يحقق مرونة مالية، لافتا إلى أن بيت التمويل الكويتي يزخر بتاريخ عريق وصل به لأن يصبح رائدا في صناعة التمويل الإسلامي على مستوى العالم.
وأضاف «نتجت هذه الخبرات عن تأسيس أول شركة للتأمين التكافلي في الكويت لتسهم في طرح حلول جديدة للمساهمة في الحد من الأخطار والكوارث، كما أن لـ «بيتك» مساهمات مجتمعية عديدة فيما يتعلق بالبيئة».
واختتم الشملان كلمته بالتأكيد على ضرورة الخروج بنتائج إيجابية لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.
تحالف عالمي
من جانبه، أكد الممثل المقيم للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في الكويت موسيس فيناسو أن الهدف من إقامة الفعالية هو تسليط الضوء على رؤية التحالف العالمي للتأمين التكافلي، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة تسعى من خلال هذه الرؤية الطموحة والجوهرية إلى تقديم حماية ممكنة من مخاطر التغير المناخي إلى 100 مليون شخص بحلول عام 2030.
وأضاف أنه لا يقل أهمية عن هذا التزامنا بالتغلب على الحواجز الاجتماعية والثقافية التي أعاقت تاريخيا التوصل إلى التأمين التقليدي، موضحا أن هذه الرؤية تتماشى مع مبادئ التمويل الإسلامي، وخاصة المبادئ الأساسية للتكافل، والتي تركز على المساعدة المتبادلة والمشاركة بالمخاطر وقواعد السلوك الأخلاقية.
وأضاف «لا شك أن هذه المبادرة ملحة ولا يمكن التغاضي عن الأهمية التي تكتسبها، إذ تتحمل المجتمعات الضعيفة، التي غالبا ما تكون فيها تغطية التأمين محدودة، العبء الأكبر من الكوارث المرتبطة بالمناخ، ويكون وقع هذه المخاطر شديدا».
وأشار إلى أنه نظرا إلى أن متوسط معدل اختراق التأمين يصل إلى 7% فقط في الكثير من الدول النامية، فإن الحاجة إلى التأمين من المخاطر تعد ذات أهمية قصوى، وقال «يتمثل هدفنا المشترك اليوم في توحيد الجهود لسد الثغرات وتسخير إمكانات التمويل الإسلامي لصياغة حلول تضع في اعتبارها القيم الاجتماعية والثقافية».
ولفت إلى أنه من خلال إنشاء نظام بيئي ملائم، واعتماد حلول مبتكرة للتحول عن المخاطر وقيادة التغيير المنهجي من خلال الدعوة إلى تبني سياسات وحملات توعية نهدف إلى تمكين المجتمعات للتصدي إلى الصدمات المناخية وضمان التنمية المستدامة.
وأوضح انه بينما نناقش أهمية التأمين التكافلي في حماية الأفراد من مخاطر التغير المناخي، دعونا نضع في اعتبارنا الأفراد والأسر الذين سيستفيدون من هذه المبادرة، فنحن نملك القدرة على إحداث تغيير جذري والمساهمة في تحقيق عالم أكثر شمولية ومرونة.
وبين أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على استعداد للعمل مع الجميع وتحويل أفكار اليوم إلى مرونة مالية طويلة الأجل لكل من هو بأمس الحاجة إليها.
تحالف التكامل
وخلال الحلقة الأولى من المناقشات، عقدت تحت عنوان «إدارة مخاطر المناخ ودور التكافل»، قال رئيس برنامج التأمين وتمويل المخاطر التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي جان كيليت ان إطلاق تحالف التكافل العالمي خطوة مهمة في تحقيق مرحلة تنموية مهمة ومستدامة، بالتعاون مع بيت التمويل الكويتي (بيتك) الذي اصبح شريكا لنا وشريكا على المستوى الدولي، حيث تزداد أهمية تحالف التكافل في ظل تزايد وقوع الكوارث الطبيعية الناجمة عن التغيرات المناخية في المجتمعات النامية وذلك لتوفير بدائل تأمينية أمام هذه المجتمعات متخطية أي عوائق، ومن المقرر ان نعقد اجتماعنا المقبل في العاصمة السعودية الرياض، وهكذا نبقى مستعدين لتعزيز هذا التحالف بقدر الإمكان.
وأضاف: ان تحالف التكافل سيسهم في تحقيق الصمود المالي في الكثير من المجتمعات من خلال زيادة المظلة التأمينية وتوفير حماية مالية من الآثار والتحديات المناخية بما يكفل استمرار خطط التنمية واستدامتها في المجتمعات المتأثرة بذلك.
وقال ان برنامج الأمم المتحدة موجود في اكثر من 170 بلدا بما فيها دول عربية وإسلامية، وان من شأن قيام شراكة مع صناعة التأمين التكافلي إيجاد حلول اشمل وأوسع في مناطق جديدة من العالم. ومن المستهدف الوصول إلى 100 مليون شخص قادرين على الصمود المالي في 2030.
وقال ان تقديرات الخسائر في الاقتصاد العالمي في عام 2020 من جراء التغيرات المناخية وصلت الى 275 مليار دولار، كما ان 97% من الأشخاص في دول جنوب الصحراء لا تشملهم أي تغطية تأمينية، وأشارت دراسات إلى ان 6 من 7 أشخاص في العالم يشعرون بعدم الأمان التأميني.
وشهدت الاجتماعات العديد من اللقاءات والمداخلات حول الموضوع قدمها مجموعة من المشاركين الذين يمثلون شركات التأمين وإعادة التأمين وخبراء واختصاصين من العاملين في المجال، كما شارك مهتمون وناشطون في مجال البيئة من حول العالم في الاجتماعات عبر تطبيق «زووم»، وقدموا من خلال استعراض جوانب الموضوع المختلفة إضافات مهمة وسعت آفاق المناقشات وأثرت الحوارات التي جمعت بين الخبرات والقدرات التنفيذية في الشركات وبين ذوى الاهتمام بقضايا التغيرات المناخية والبيئة وآخرين من المتابعين لأعمال التأمين التكافلي وتطوراته ومنتجاته المختلفة على الساحتين المحلية والعالمية.

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