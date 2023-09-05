Wednesday, 06 September 2023 09:38 GMT

3 تريليونات دولار تمويلات المصارف العربية

9/5/2023 11:02:38 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح إن حجم التمويلات في القطاع المصرفي العربي وصل إلى 3 تريليونات دولار.
وأضاف، في مقابلة مع «العربية» على هامش المؤتمر السنوي لاتحاد المصارف العربية في العاصــمة السـعــوديـــة (الرياض)، أن جزءا من هذا التمويل الإجمالي لا يذهب إلى المشاريع الإنتاجية.
وأشار فتوح إلى أهمية توجيه التمويل نحو القطاعات المنتجة بما يحقق أهداف التنمية المستدامة، موضحا أن اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع «لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا بالأمم المتحدة» (الإسكوا) يجري مسحا لاستكشاف أي القطاعات التي تتلقى تلك الكتلة النقدية الكبيرة من التمويلات سواء البترول أو السياحة أو الصناعة الاقتصاد الأخضر وتمويل السلع الاستهلاكية وبعد هذا التحليل يمكننا إعداد خطة عمل جيدة للاقتصاد العربي.
وفي تعليقه على اندماجات المصارف في السعـوديـــة والإمـــارات وتوقعاته بشأن استمرار تلك العملية، قال فتوح «نتمـنــى زيـــادة تلــك الاندماجات لأنها تؤدي إلى خلق كيانات مصرفية كبيرة تستطيع المنافسة في السوق العالمية، وفي أوروبا وأميركا والصين أيضا نشهد مصارف عملاقة».
وقال إن أحد المصارف الصينية إجمالي موجوداته يفوق إجمالي موجودات جميع القطاع المصرفي العربي، وبالتالي فإن الدمج بين الكيانات المصرفية حتى إذا كانت كبيرة فهو أمر صحي لمواجهة الأزمات المحتملة وتوفير تمويلات للمشاريع العملاقة «ميغا بروجيكتس».
وأضاف أن وجود كيان مصرفي قوي قادر على التمويل أمر صحي جدا، كما أن اتحاد المصارف العربية يشجع على الدمج عبر الحدود وليس فقط داخل الدولة.

MENAFN05092023000130011022ID1107012855

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث