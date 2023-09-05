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45 5 مليون دينار إجمالي مشتريات الكويتيين بالأسهم الإماراتية في 8 أشهر

9/5/2023 11:02:37 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) علاء مجيد
جاءت عمليات شراء الكويتيين في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال شهر أغسطس الماضي بقيمة 100.2 مليون درهم اماراتي (ما يعادل 8.42 ملايين دينار)، مقابل مبيعات في الأسهم بلغت 149.35 مليون درهم (12.54 مليون دينار)، ليبلغ صافي تعاملاتهم البيعية بقيمة 49.15 مليون درهم (ما يعادل 4.13 ملايين دينار).
ومنذ بداية العام وخلال الثمانية أشهر الماضية، بلغت عمليات شراء الكويتيين بالأسهم الإماراتية بقيمة 542.44 مليون درهم (ما يعادل 45.56 مليون دينار)، مقابل مبيعات في الأسهم بلغت 695.84 مليون درهم (ما يعادل 58.44 مليون دينار) ليبلغ صافي تعاملاتهم البيعية بقيمة 153.4 مليون درهم (ما يعادل 12.88 مليون دينار).
وعلى صعيد دول مجلس التعاون الخليجي، فنجد أن الخليجيين جاءت مشترياتهم في بورصة ابوظبي خلال شهر أغسطس تقدر بنحو 824.93 مليون درهم (ما يعادل 69.28 مليون دينار) وعمليات بيع بقيمة 618.4 مليون درهم (ما يعادل 51.94 مليون دينار) ليبلغ صافي تعاملاتهم الشرائية خلال الشهر بقيمة 206.53 ملايين درهم (ما يعادل 17.35 مليون دينار).
وجاءت مشتريات الخليجيين في بورصة ابوظبي منذ بداية العام وحتى أغسطس الماضي بقيمة 5.75 مليارات درهم (ما يعادل 480 مليون دينار) وعمليات بيع بقيمة 3.89 مليارات درهم (ما يعادل 330 مليون دينار) ليبلغ صافي تعاملاتهم الشرائية منذ بدابة العام بقيمة 1.85 مليار درهم (ما يعادل 160 مليون دينار).

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