45 5 مليون دينار إجمالي مشتريات الكويتيين بالأسهم الإماراتية في 8 أشهر
التاريخ
9/5/2023 11:02:37 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) علاء مجيد
جاءت عمليات شراء الكويتيين في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال شهر أغسطس الماضي بقيمة 100.2 مليون درهم اماراتي (ما يعادل 8.42 ملايين دينار)، مقابل مبيعات في الأسهم بلغت 149.35 مليون درهم (12.54 مليون دينار)، ليبلغ صافي تعاملاتهم البيعية بقيمة 49.15 مليون درهم (ما يعادل 4.13 ملايين دينار).
ومنذ بداية العام وخلال الثمانية أشهر الماضية، بلغت عمليات شراء الكويتيين بالأسهم الإماراتية بقيمة 542.44 مليون درهم (ما يعادل 45.56 مليون دينار)، مقابل مبيعات في الأسهم بلغت 695.84 مليون درهم (ما يعادل 58.44 مليون دينار) ليبلغ صافي تعاملاتهم البيعية بقيمة 153.4 مليون درهم (ما يعادل 12.88 مليون دينار).
وعلى صعيد دول مجلس التعاون الخليجي، فنجد أن الخليجيين جاءت مشترياتهم في بورصة ابوظبي خلال شهر أغسطس تقدر بنحو 824.93 مليون درهم (ما يعادل 69.28 مليون دينار) وعمليات بيع بقيمة 618.4 مليون درهم (ما يعادل 51.94 مليون دينار) ليبلغ صافي تعاملاتهم الشرائية خلال الشهر بقيمة 206.53 ملايين درهم (ما يعادل 17.35 مليون دينار).
وجاءت مشتريات الخليجيين في بورصة ابوظبي منذ بداية العام وحتى أغسطس الماضي بقيمة 5.75 مليارات درهم (ما يعادل 480 مليون دينار) وعمليات بيع بقيمة 3.89 مليارات درهم (ما يعادل 330 مليون دينار) ليبلغ صافي تعاملاتهم الشرائية منذ بدابة العام بقيمة 1.85 مليار درهم (ما يعادل 160 مليون دينار).
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