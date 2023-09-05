الفائدة تنال من قروض القطاع الزراعى - جريدة البورصة

مصدر: الشركات الزراعية تعزف عن التعاون مع البنوك ونسعى لاستقطابها

تباطأ نمو القروض التى حصل عليها البنك الزراعى، خلال الاثنى عشر شهراً المنتهية فى مارس 2023، إلى 13.5%، مقارنة بنمو 48.95% خلال العام المنتهى فى مارس 2022.

قال هشام النجار، العضو المنتدب لشركة دالتكس للحاصلات الزراعية، إنَّ القطاع الزراعى استفاد بجزء كبير من تمويلات القطاع المصرفى عام 2021، إذ كان من القطاعات التصديرية النشطة التى استفادت من مبادرات البنوك التى تم إطلاقها عقب جائحة كورونا فى مارس 2020.

وأضاف أن القطاع الزراعى عانى، خلال العام الماضى، من ارتفاع الفائدة، والتحديات الاقتصادية التى أعقبت الحرب الروسية الأوكرانية، ما تسبب فى خسائر لبعض الشركات، دفعت بعض البنوك لتقليص حجم التمويلات الموجهة للقطاع، وتم تصنيفه بارتفاع نسبة المخاطر.

وذكر أن معظم الشركات ربحيتها لا تتجاوز 10% فى كثير من الأحيان، لذلك ارتفاع أسعار الفائدة دفعها للإحجام عن الاقتراض.

ورفع البنك المركزى أسعار الفائدة بنحو 10% خلال الفترة من مارس 2022 وحتى مارس 2023؛ لمواجهة التضخم الذى ارتفع لمستويات قياسية.

وبلغت قروض القطاع الزراعى 58.9 مليار جنيه فى مارس الماضى، مقابل 51.9 مليار جنيه فى مارس 2022، وهو أقل القطاعات اقتراضاً من البنوك بشكل عام.

يأتى ذلك بالرغم من وجود بنك متخصص للقطاع، وهو صاحب أكبر عدد من الفروع من بين البنوك المصرية بأكثر من 1200 فرع.

وقال مسئول، فى أحد البنوك الخاصة، رفض ذكر اسمه، إنَّ غالبية العاملين فى الاستثمار الزراعى لا يُحبذون التعاون مع القطاع المصرفى، ويميلون للبحث عن تمويلات ذاتية لمشروعاتهم أو التعاون مع مستثمر استراتيجى.

وأضاف أن القطاع الزراعى خلال 2022 مر بعدة أزمات، أبرزها ارتفاع أسعار الأسمدة، وارتفاع تكلفة خامات الإنتاج، وهو ما زاد من تخوفاتهم بشأن القدرة على السداد، وكان هناك عزوف عن الحصول على التمويلات البنكية من طرف المستثمرين الزراعيين.

وأوضح أن البنوك تستهدف القطاع الزراعى؛ لأنه ملىء بالفرض الواعدة، فالطلب على المنتجات الزراعية موجود طيلة الوقت، حتى لو ارتفعت أسعارها ومرت بصدمات خاصة محاصيل مثل (الطماطم، الخيار، الفلفل)، ويحول دون توسيع قاعدة العملاء من تلك الفئة، عدم وجود فروع للبنوك فى المناطق الزراعية النائية.







وقال رامى عازر، مدير عام شركة بابيروس لتدوير المخلفات الزراعية، إنَّ الشركة حاولت الاستقادة من مبادرة تمويل القطاعات الإنتاجية بفائدة 8% والتى تم إطلاقها فى مارس 2020، لكن كثرة الإجراءات حالت دون ذلك.

وأضاف أن الشركة لجأت للتعاون مع شركاء أجانب لتوفير السيولة اللازمة لإضافة خطوط إنتاج، والاستفادة من الطلب المتزايد على منتجاتها.

وقال حسين الجيوشى، رئيس شركة العاصمة الخضراء لتدوير المخلفات الزراعية، إنَّ الشركة تفضل التعاون مع شريك استراتيجى حال احتياجها لتمويلات جديدة، بدلاً من التوجه للبنوك والتعرض لأعباء أسعار الفائدة، كما أن القروض تتطلب إجراءات معقدة تحتاج وقتاً طويلاً.

وأضاف أن الشركة لم تخض تجربة الحصول على تمويلات؛ بسبب تجارب شركات أخرى مع البنوك تحملت مخاطر كبيرة عندما تعرضت لخسائر بسبب محاصيلها.

وتابع: ((الفائدة على الإقراض مرتفعة للغاية فى ظل ارتفاع معدلات التضخم، كما أن بعض القطاعات الزراعية لا تحقق هامش ربح يتماشى مع أسعار الفائدة الحالية، ما يضع أعمالها تحت طائلة المخاطر لعدم الالتزام بالسداد)).

وقال مسئول بإحدى شركات تصدير البقوليات، فضل عدم ذكر اسمه، إنَّ شركته تحصل على تمويلات تجارية من البنوك، ولم يتجه للاستفادة من قروض مبادرة الـ11% لتمويل القطاعات الإنتاجية المدعمة من وزارة المالية؛ لأنها تتطلب إفصاحاً أكبر.

وأضاف أن الشركة تتعاون مع 5 بنوك أبرزها، بنكا مصر وقطر الوطنى الأهلى للحصول على تمويلاتها بالفائدة التجارية.