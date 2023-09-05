رفع البنك الأهلى المصرى حصته فى الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية والاستثمار إلى 83% بنهاية العام الماضى، مقابل 50% بنهاية يونيو الماضى.

وتسلمت الشركة فى أكتوبر 2021 نحو 4 ملايين متر مكعب أرض فضاء من تسوية بنكى الأهلى ومصر مع ورثة رجل الأعمال الراحل أحمد بهجت، وكانت حصة البنكين فى المديونيات مقسمة إلى 83% للبنك الأهلى، و17% لبنك مصر، بحسب بيان البنك الأهلى.

وكشفت القوائم المالية للبنك ارتفاع قيمة مساهمة البنك فى الشركة إلى 2.92 مليار جنيه فى ديسمبر 2022، مقابل 120 مليون جنيه بنهاية يونيو من العام الماضى، ما يعنى زيادة رأسمال الشركة من 240 مليون جنيه إلى 3.5 مليار جنيه.

ويعتزم البنك تغيير العلامة التجارية للشركة المملوكة له ولبنك مصر بحسب حساب الشركة على موقع ((لينكد إن)) إلى ((الأهلى مصر لإدارة الأصول العقارية))، كما أن رأسمال الشركة وصل حالياً إلى 5 مليارات جنيه.

وتأسست الشركة عام 2009، من قبل البنكين، بهدف التصرف فى الأصول التى آلت من شركات قطاع الأعمال العام إلى البنكين، وفاء للمديونيات المتراكمة التى تقرر أن يكون سدادها فى صورة أصول عينية للإسراع بالتسوية وخصمها من التزامات الشركات.

وبحسب صفحة الشركة على ((لينكد إن))، فإنها تقدم خدمات تطور الأصول العقارية وإداراتها، واشترت أراضى وأصولاً فى السادس من أكتوبر أمام مدينة الإنتاج الإعلامى تشمل فنادق دولية، ومدينة ترفيه، ومولاً تجارياً بخلاف 3.5 مليون متر من الأراضى، ما يجعلها إحدى أكبر الشركات من حيث قيمة الاستثمار.

وأدى ذلك لارتفاع محفظة استثمارات البنك فى الشركات التابعة إلى 10.6 مليار جنيه، مقابل 7.7 مليار جنيه فى يونيو 2022.

ورفع البنك حصته فى شركة الصعيد للتنمية السياحية والعقارية إلى 29% بدلاً من 9%.

كما تخارج من شركة التجارة متعددة الأطراف مالتى تريد لوكسمبورج والتى كان يسهم فيها بـ30% بقيمة دفترية مليون جنيه. ومُحصلة لذلك ارتفعت محفظة استثمارات البنك فى الشركات الشقيقة إلى 1.149 مليار جنيه، مقابل 1.1 مليار جنيه.