اتجاه فى وزارة المالية لإنهاء ملفات النزاع الضريبى التى تزيد على 10 ملايين جنيه

يجب تطبيق ضريبة توزيعات الأرباح والمساواة بين الشركات المقيدة وغير المقيدة

نسبة المنضمين لـ” الفاتورة الإلكترونية” لم تزد عن 10% من المسجلين.

قال عبدالله العادلى، شريك الضرائب الرئيسى فى مكتب“مور إيجيبت”، إن مصر باتت بحاجة إلى قانون عصرى للضريبة على الدخل يتواكب مع الاتفاقيات الدولية والتزامات مصر تجاه العالم الخارجى.

وكشف أن التعديلات الأخيرة التى أجريت على القانون أجلت العمل على مشروع قانون جديد.

أضاف لـ”البورصة”، أن الهدف كان تبسيط النصوص، وحماية الاستثمارات، وأنه تم تشكيل لجان مختلفة فى الجمعية العلمية للتشريع الضريبى لاقتراح تعديل شامل للضريبة على الدخل، لكن تأجل عملها بعد صدور التعديلات الأخيرة.

وذكر العادى، أن السياسة الضريبية يجب أن تتضمن استقرار أسعار الضرائب، وإنهاء المنازعات الضريبية باستخدام أنظمة محاسبة مبسطة، وأنه رغم إعلان الحكومة عملها بتلك المبادىء، لكن على أرض الواقع هناك تغييرات وتعديلات متكررة فى قوانين الضرائب، فضلًا عن عدم انتقال تلك الروح الى المنفذين من رجال مصلحة الضرائب.

هناك اتجاه لدى وزارة المالية بتطبيق ضريبة قطعية على ملفات النزاع الضريبية على الأنشطة التى يزيد حجم أعمالها عن عشرة ملايين جنيه، ما يقضى على عشرات الآلاف من النزاعات الضريبية.

وقال العادلى إن التعديلات على قانون الضريبة على الدخل كثيرة، ما ينشر روح من عدم استقرار السياسة الضريبية لدى المستثمرين، وخاصة عندما يتعلق بتقليل أو إلغاء بعض الإعفاءات أو بزيادة بعض أسعار الضرائب.

أضاف أن هناك مآخذ كثيرة على تعديلات قانون الضريبة على الدخل الأخيرة، تتلخص فى أنه يجب صدور نصوص بلوائح وتعليمات تنفيذية، نظرًا لعيوب فى صياغة التعديلات ما يفتح الباب للكثير من الآراء والتأويلات.

وانتقد استبعاد إعفاءات قائمة أوتقييد التكاليف واجبة الخصم، وبخاصة إلغاء إعفاء القروض الأجنبية طويلة الأجل فى ظل احتياج البلاد حاليًا للنقد الأجنبى، والتوسع فى القروض يوسع الاستثمار ويتيح فرص العمل.

أضاف أن تقليص حجم التكاليف واجبة الخصم من فوائد التمويل، وخاصة التمويل المحلى والذى يؤثر على حجم قروض البنوك، وبالتالى تقليص إيرادات البنوك الخاضعة للضريبة، وإلغاء إعفاء أرباح صناديق الاستثمار النقدية، والتوسع فى إعفاء الصناديق العقارية، والتوسع فى إعفاء الأنشطة والخدمات الأجنبية فى مصر وعدم إعتبارهم منشآت دائمة لمدد تصل إلى ثلاثة اشهر، بالإضافة إلى زيادة أسعار الضريبة على الأشخاص الطبيعيين مع بقاء الضريبة على الشركات عند السعر نفسه.

ونوه إلى أنه كان من المشاركين فى إعداد قانون يعنى بفرض ضريبة قطعية على ملفات النزاع الضريبى الأقل من 10 ملايين جنيه، لكن القانون لم ينل حظه من الدعاية بين أصحاب المشروعات، ويدل على ذلك محدودية عدد المسجلين بجهاز المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وثمن صدور التعديل الأخير لإنهاء المنازعات وربط الضريبة على المسجلين حتى عام 2022 باستخدام الأسس المبسطة نفسها كضريبة نسبية أو قطعية على حجم الأعمال التى تقل عن عشرة مليون جنيه.

وأشار إلى أن منظومة الفاتورة الإلكترونية ناجحة حتى الآن، ومكنت وزارة المالية، ومصلحة الضرائب من حصر بعض الأنشطة الخفية، أو المعترف بها بمبالغ أقل بكثير، وبالتالى حققت حصيلة ضريبية أكبر، ومازالت هناك مراحل أخرى لالتزام باقى أشخاص المجتمع الضريبى بالتسجيل بشكل متدرج.

ولكنه لفت إلى أن ما يؤخذ على هذا النظام، عدم ملائمة البنية التحتية لنظام الفاتورة الإلكترونية، فنسبة المنضمين للمنظومة لم يزد عن 10% من المسجلين، وكذلك يؤخذ عليها عدم ربطها بالمنظومة الإلكترونية لمصلحة الضرائب، وخاصة الفحص المميكن، وعدم استخدام المعلومات المتاحة على المنظومة عند القيام بالفحص.

وقال إن إلزام كافة المسجلين بالانضمام لمنظومة الفواتير يأتى دون مراعاة طبيعة الأنشطة مثل أنشطة الزراعة، والمقاولات وغيرها من الأنشطة التى يصعب معها إصدار فواتير إلكترونية.

أشار إلى أن تطبيق الإيصال الإلكترونى سيواجه الأزمة نفسها فى الفاتورة الإلكترونية.

أضاف أن الاستمرار فى معاملة الأنشطة المهنية بشكل متعسف عن الأنشطة التجارية يزيد من التهرب، وعدم الالتزام بالضريبة.

واقترح رفع حد التسجيل فى ضريبة القيمة المضافة إلى ثلاثة ملايين جنيه حتى يتلائم مع تشجيع تسجيل مشروعات الاقتصاد غير الرسمى، والتسجيل بجهاز المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وأضاف أن ضريبة التوزيعات يجب تطبيقها على الأرباح الفعلية الموزعة حكمًا او فعلًا وهى ضريبة مطبقة فى معظم بلدان العالم، وصدرت ضمن التعديلات الأخيرة بعض النصوص التى تحد من الازدواج الضريبى، ولكن من الأهمية تطبيق اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبى على التوزيعات الخارجية.

واستبعد العادلى تأثير الضريبة سلبًا على الأسهم المقيدة فى البورصة، وزيادة حجم الاستثمار بها.

أضاف أنه يجب المساواة بين الأسهم المقيدة وغير المقيدة بالبورصة، مع تطبيق نصوص الاتفاقيات الدولية على الأرباح الرأسمالية المحققة فى الخارج.

وأفاد أنه يؤيد خضوع شركات التكنولوجيا غير المقيمة إلى ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%، إذ يمكن لتلك الكيانات الصغيرة والتى تسوق لمنتجاتها عبر الإنترنت الانضمام لجهاز المشروعات الصغيرة والاستفادة بالأنظمة المبسطة للمعاملة الضريبية.

ولفت أن تلك الضريبة تأتى فى إطار الاتفاقيات متعددة الاطراف والتى تعطى الحق لمصر فى إخضاعها لضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة.

وذكر أن سعر الضريبة فى مصر يتحدد بناء على حسابات اكتوارية، وفى ضوء الأنظمة الضريبية المحيطة.

ويرى العادلى أن أسعار الضرائب المُطبقة فى مصر حاليًا معقولة، وأن الأزمة ليست فى أسعار الضرائب وإنما فى توسيع الوعاء الخاضع للضريبة بواسطة الإدارة الضريبية دون وجود أسس حقيقة لهذا التوسيع.

وأشار إلى أن الاقتصاد غير الرسمى غير محدد نسبته، ولكن بعض التقديرات تفيد بأنه يعادل حجم الاقتصاد الرسمى، وثمن دور الحكومة فى هذا الشان حيث أصدرت قانون المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والذى جاء بأنظمة مبسطة للمحاسبة الضريبية.

وأفاد بأن مصر منضمة لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، وتلتزم بالاتفاقيات المتعددة الأطراف الصادرة عن المنظمة، وإن لم تكن عضو أساسى.

وقال إن آلية المقاصة بين مستحقات المستثمرين لدى الجهات الحكومية وما عليهم من أعباء ضريبية مُطبقة بالفعل، وتبدأ بطلب الممول لإجراء المقاصة بين أنواع الضرائب المختلفة، وبين منح دعم الصادرات التى تدفعه الحكومة لتشجيع التصدير.

ولفت بأنه حتى الآن لم ينم إلى علمه سداد شركات الضريبة بعملة أجنبية، وأنه تم تصميم الإقرارات الضريبية بحيث تحول وعاء الضريبة بالعملة الأجنبية ليصبح بالجنيه المصرى وبالتالى احتساب الضريبة بالجنيه المصرى.

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