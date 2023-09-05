تقدم تحالف تقوده شركة باك تك المتخصصة فى الصناعات الورقية بطلب لإنشاء مجمع لصناعة الورق ومستلزماته بمدينة العاشر من رمضان.

قال المهندس علاء السقطى، رئيس مجلس إدارة“باك تك”، إن التحالف يضم الشركة و3 مستثمرين عرب درسوا قطاع الورق بشكل جيد، ويتطلعون إلى سد الفجوة الكبيرة بين الاستهلاك والطلب من خلال إقامة المجمع الصناعى.

أضاف السقطى لـ“البورصة”، أن التحالف بقيادة شركة باك تك طلب من الهيئة العامة للتنمية الصناعية تخصيص 20 ألف متر مربع بمنطقة العاشر الصناعية للبدء فى تنفيذ المشروع بحد أقصى بداية الربع الأول من العام المقبل.

أشار إلى أن مصر تستورد ما يقرب من 60% من احتياجاتها من المستلزمات الورقية مما يؤكد أهمية توطين تلك الصناعة لخفض الفاتورة الاستيرادية لهذا القطاع تماشيًا مع توجهات الدولة.

وبحسب السقطى، فإن 60% من التكلفة سيتم تدبيرها ذاتيًا، والباقى عبر قروض بنكية يحصل عليها التحالف بعد الانتهاء من الأعمال الإنشائية.

لفت إلى أن الاستثمار المستهدف للمرحلة الأولى فقط، ومن المتوقع أن يتضاعف مع افتتاح المرحلة الثانية بعد عامين من تشغيل الأولى.

أشار إلى أنه وفق دراسة الجدوى فإن المشروع سيوجه 60% من الإنتاج للتصدير والباقى سيطرح للسوق المحلى.

ذكر السقطى أن سوق الورق المصرى واعد خلال نظرًا لحاجة المصانع العاملة فى قطاع التعبئة والتغليف إلى المنتجات الورقية ومساعى الدول للتخلص من المنتجات البلاستيكية لأنها أكثر تلويثًا للبيئة.

أكد على ضرورة الاهتمام بصناعات التعبئة والتغليف فى مصر حيث أنها من أهم الصناعات التكميلية لجميع أنواع الصناعات، وكلما كان هناك اهتمام بتعبئة المنتجات بشكل صحى وآمن كلما زادت جودتها وتنافسيتها فى الأسواق العالمية بالإضافة إلى أن التعبئة النهائية للسلع لها دور كبير فى زيادة المبيعات، وذكر أن حجم استثمارات قطاع التعبئة والتغليف فى مصر تجاوز 30 مليار جنيه.