“باك تك” تعتزم إنشاء مصنع للورق فى ((العاشر)) باستثمارات 400 مليون جنيه
التاريخ
9/5/2023 11:01:46 PM
(MENAFN- Al-BoNews) السقطى: الشركة تقود تحالف يضم 3 مستثمرين عرب
تقدم تحالف تقوده شركة باك تك المتخصصة فى الصناعات الورقية بطلب لإنشاء مجمع لصناعة الورق ومستلزماته بمدينة العاشر من رمضان.
قال المهندس علاء السقطى، رئيس مجلس إدارة“باك تك”، إن التحالف يضم الشركة و3 مستثمرين عرب درسوا قطاع الورق بشكل جيد، ويتطلعون إلى سد الفجوة الكبيرة بين الاستهلاك والطلب من خلال إقامة المجمع الصناعى.
أضاف السقطى لـ“البورصة”، أن التحالف بقيادة شركة باك تك طلب من الهيئة العامة للتنمية الصناعية تخصيص 20 ألف متر مربع بمنطقة العاشر الصناعية للبدء فى تنفيذ المشروع بحد أقصى بداية الربع الأول من العام المقبل.
أشار إلى أن مصر تستورد ما يقرب من 60% من احتياجاتها من المستلزمات الورقية مما يؤكد أهمية توطين تلك الصناعة لخفض الفاتورة الاستيرادية لهذا القطاع تماشيًا مع توجهات الدولة.
وبحسب السقطى، فإن 60% من التكلفة سيتم تدبيرها ذاتيًا، والباقى عبر قروض بنكية يحصل عليها التحالف بعد الانتهاء من الأعمال الإنشائية.
لفت إلى أن الاستثمار المستهدف للمرحلة الأولى فقط، ومن المتوقع أن يتضاعف مع افتتاح المرحلة الثانية بعد عامين من تشغيل الأولى.
أشار إلى أنه وفق دراسة الجدوى فإن المشروع سيوجه 60% من الإنتاج للتصدير والباقى سيطرح للسوق المحلى.
ذكر السقطى أن سوق الورق المصرى واعد خلال نظرًا لحاجة المصانع العاملة فى قطاع التعبئة والتغليف إلى المنتجات الورقية ومساعى الدول للتخلص من المنتجات البلاستيكية لأنها أكثر تلويثًا للبيئة.
أكد على ضرورة الاهتمام بصناعات التعبئة والتغليف فى مصر حيث أنها من أهم الصناعات التكميلية لجميع أنواع الصناعات، وكلما كان هناك اهتمام بتعبئة المنتجات بشكل صحى وآمن كلما زادت جودتها وتنافسيتها فى الأسواق العالمية بالإضافة إلى أن التعبئة النهائية للسلع لها دور كبير فى زيادة المبيعات، وذكر أن حجم استثمارات قطاع التعبئة والتغليف فى مصر تجاوز 30 مليار جنيه.
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