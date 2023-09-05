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“الماهر” تتعاقد مع“إيرا إيجيبت” لتسويق مشروع“Nexus Industrial Park” - جريدة البورصة

9/5/2023 11:00:50 PM
(MENAFN- Al-BoNews) تعاقدت شركة“الماهر للتطوير العقارى” مع شركة“إيرا إيجيبت للتسويق العقارى” لتسويق مشروع“NeIndustrial Park” بمدينة القاهرة الجديدة، كما تعاقدت مع شركة“أوكوبلان للاستشارات الهندسية”.

وقال حامد ماهر، العضو المنتدب لشركة الماهر للتطوير العقارى، إن المشروع يقع على مساحة 14 فدانًا بمدينة القاهرة الجديدة، باستثمارات 3 مليارات جنيه.

وأضاف أن المشروع عبارة عن مجمع صناعى لوجيستى متكامل الخدمات، ويضم عدد من الوحدات الصناعية والتجارية بمساحات متنوعة.

وأوضح ماهر، أن المشروع يضم 200 وحدة ما بين وحدات صناعية وتجارية وإدارية، وتتراوح مساحة الوحدات من 300 إلى 600 متر مربع.

وقال أحمد الرفاعى، المدير التنفيذى لشركة“إيرا إيجيبت للتسويق العقارى”، إن الشركة ستتولى عملية تسويق مشروع“NeIndustrial Park” بالكامل، كما ستتولى عملية الإدارة بعد التشغيل.

وأوضح الرفاعى، أن المشروع سيوفر عدد من الخدمات من ضمنها منطقة محلات تجارية، ومكاتب إدارية تلبى كافة احتياجات العملاء من المصنعين والمستثمرين العقاريين ورواد الأعمال.

وقال تامر الخرزاتى، رئيس مجلس الإدارة بشركة أوكوبلان للاستشارات الهندسية، إن مشروع“NeIndustrial Park” سيتم تنفيذه فى مدة تترواح من 3 إلى 4 سنوات، ليلبى احتياجات السوق من الوحدات الصناعية والتجارية، لافتا إلى أنه تم استخراج القرار الوزارى للمشروع وكافة التصاريح المطلوبة.

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