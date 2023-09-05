“الماهر” تتعاقد مع“إيرا إيجيبت” لتسويق مشروع“Nexus Industrial Park” - جريدة البورصة
التاريخ
9/5/2023 11:00:50 PM
(MENAFN- Al-BoNews)
تعاقدت شركة“الماهر للتطوير العقارى” مع شركة“إيرا إيجيبت للتسويق العقارى” لتسويق مشروع“NeIndustrial Park” بمدينة القاهرة الجديدة، كما تعاقدت مع شركة“أوكوبلان للاستشارات الهندسية”.
وقال حامد ماهر، العضو المنتدب لشركة الماهر للتطوير العقارى، إن المشروع يقع على مساحة 14 فدانًا بمدينة القاهرة الجديدة، باستثمارات 3 مليارات جنيه.
وأضاف أن المشروع عبارة عن مجمع صناعى لوجيستى متكامل الخدمات، ويضم عدد من الوحدات الصناعية والتجارية بمساحات متنوعة.
وأوضح ماهر، أن المشروع يضم 200 وحدة ما بين وحدات صناعية وتجارية وإدارية، وتتراوح مساحة الوحدات من 300 إلى 600 متر مربع.
وقال أحمد الرفاعى، المدير التنفيذى لشركة“إيرا إيجيبت للتسويق العقارى”، إن الشركة ستتولى عملية تسويق مشروع“NeIndustrial Park” بالكامل، كما ستتولى عملية الإدارة بعد التشغيل.
وأوضح الرفاعى، أن المشروع سيوفر عدد من الخدمات من ضمنها منطقة محلات تجارية، ومكاتب إدارية تلبى كافة احتياجات العملاء من المصنعين والمستثمرين العقاريين ورواد الأعمال. وقال تامر الخرزاتى، رئيس مجلس الإدارة بشركة أوكوبلان للاستشارات الهندسية، إن مشروع“NeIndustrial Park” سيتم تنفيذه فى مدة تترواح من 3 إلى 4 سنوات، ليلبى احتياجات السوق من الوحدات الصناعية والتجارية، لافتا إلى أنه تم استخراج القرار الوزارى للمشروع وكافة التصاريح المطلوبة.
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