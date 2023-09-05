“Sid” تطرح مشروع ”Crown Central” العقارى باستثمارات 5 مليارات جنيه - جريدة البورصة
التاريخ
9/5/2023 11:00:50 PM
(MENAFN- Al-BoNews) أعلنت شركة سلطانز للاستثمار والتنمية العمرانية“SID”، عن تطوير أول مشروعاتها العقارية المعززة تقنيا“Crown Central” بمساحة 77 ألف متر مربع فى مدينة 6 أكتوبر بإجمالى استثمارات 5 مليارات جنيه.
وقال المهندس محمد سلطان، رئيس مجلس إدارة شركة سلطانز للاستثمار والتنمية العمرانية، إن مشروع“Crown Central” بنشاط إدارى تجارى، ويطور بالتعاون مع شركة إنفست منتورز للتنمية العمرانية، وشركة بالم هيلز للتعمير المطور العام والمالك لأرض المشروع.
وأضاف سلطان، أن شركة“SID” لديها خطة استراتيجية خلال الفترة القادمة، من خلال تقديم حزمة من المشروعات العمرانية المتنوعة بالسوق العقارى تلبى احتياجات العملاء بإجمالى استثمارات 10 مليارات جنيه، لتضيف حوالى 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وأوضح أن شركة سلطانز للاستثمار ساهمت فى تأسيس شركة إنفست منتورز للتنمية العمرانية، كما ساهمت أيضا فى تأسيس شركة رايدرز للإنشاءات كذراع للتنفيذ، وشركة سلطان ستوديوز كذراع للتصميم الداخلى واللاندسكيب.
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