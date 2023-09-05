وقال المهندس محمد سلطان، رئيس مجلس إدارة شركة سلطانز للاستثمار والتنمية العمرانية، إن مشروع“Crown Central” بنشاط إدارى تجارى، ويطور بالتعاون مع شركة إنفست منتورز للتنمية العمرانية، وشركة بالم هيلز للتعمير المطور العام والمالك لأرض المشروع.

وأضاف سلطان، أن شركة“SID” لديها خطة استراتيجية خلال الفترة القادمة، من خلال تقديم حزمة من المشروعات العمرانية المتنوعة بالسوق العقارى تلبى احتياجات العملاء بإجمالى استثمارات 10 مليارات جنيه، لتضيف حوالى 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وأوضح أن شركة سلطانز للاستثمار ساهمت فى تأسيس شركة إنفست منتورز للتنمية العمرانية، كما ساهمت أيضا فى تأسيس شركة رايدرز للإنشاءات كذراع للتنفيذ، وشركة سلطان ستوديوز كذراع للتصميم الداخلى واللاندسكيب.