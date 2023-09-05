“الإسكان الاجتماعى”: 30% ارتفاعًا فى تكلفة الوحدات.. و400 مليار جنيه استثمارات المشروع - جريدة البورصة
التاريخ
9/5/2023 11:00:48 PM
(MENAFN- Al-BoNews)
قالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، إن تكلفة الوحدات السكنية ارتفعت بنسبة 30%، والدولة ملتزمة بتوفير الوحدات كما نصت عليه كراسة الشروط.
وأضافت عبد الحميد، أنه تم الانتهاء من تنفيذ 650 ألف وحدة سكنية، ونستهدف استكمال المليون وحدة قبل نهاية العام الجاري. وأوضحت عبد الحميد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج“على مسئوليتي” المذاع عبر فضائية“صدى البلد”، أن استثمارات مشروع الإسكان الاجتماعي بلغت حتى الآن نحو 400 مليار جنيه.
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