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“الإسكان الاجتماعى”: 30% ارتفاعًا فى تكلفة الوحدات.. و400 مليار جنيه استثمارات المشروع - جريدة البورصة

9/5/2023 11:00:48 PM
(MENAFN- Al-BoNews) قالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، إن تكلفة الوحدات السكنية ارتفعت بنسبة 30%، والدولة ملتزمة بتوفير الوحدات كما نصت عليه كراسة الشروط.

وأضافت عبد الحميد، أنه تم الانتهاء من تنفيذ 650 ألف وحدة سكنية، ونستهدف استكمال المليون وحدة قبل نهاية العام الجاري.

وأوضحت عبد الحميد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج“على مسئوليتي” المذاع عبر فضائية“صدى البلد”، أن استثمارات مشروع الإسكان الاجتماعي بلغت حتى الآن نحو 400 مليار جنيه.

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