حرس الحدود الأوكراني يمنع أكثر من 20 ألف مجند من الفرار



منع حرس الحدود الأوكراني أكثر من 20 ألف مجند من الفرار، منذ بدء الحرب واقبل أكثر من 18 شهرا.

وقال المتحدث باسم حرس الحدود أندريه ديمشينكو لبرنامج إخباري تلفزيوني الثلاثاء: "احتجز حرس الحدود حوالي 14 ألفا و600 شخص في المجموع، يحاولون مغادرة أوكرانيا بشكل غير قانوني منذ 24 فبراير من العام الماضي".

ويحاول العديد من الأوكرانيين تجنب الخدمة العسكرية.



وأضاف أنه تم القبض على الهاربين على "الحدود الخضراء" خاصة مع رومانيا ومولدوفا. وتابع: "نتحدث بشكل أساسي عن الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 60 عاما".

بالإضافة إلى ذلك، تم القبض على حوالي 6200 رجل وبحوزتهم تصاريح خروج مزورة.

وكانت السلطات قد ذكرت بالفعل أن ما لا يقل عن 19 رجلا غرقوا في نهر تيسا المتاخم لرومانيا والمجر. كما تجمد العديد منهم حتى الموت أثناء فرارهم عبر جبال الكاربات.

وفي بداية الحرب، أمرت أوكرانيا بتعبئة عامة مع حظر على مغادرة الرجال المجندين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 60 عاما.

ووفقا لوكالة إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات، فإن أكثر من 650 ألف رجل أوكراني تتراوح أعمارهم بين 18 و64 عاما مسجلون كلاجئين في دول الاتحاد الأوروبي والنرويج وسويسرا وليشتنشتاين.

ويزدهر بيع وثائق الإعفاء من الخدمة العسكرية في أوكرانيا. وبعد موجة من المداهمات التي أمر بها الرئيس فولوديمير زيلينسكي مع اعتقالات في مكاتب التجنيد، أصبح سعر هذه الأوراق الآن أكثر من 10 آلاف يورو (10 آلاف و721 دولارا)، وفقا لمصادر قضائية.

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