بلماضي عن مواجهة تنزانيا: لا توجد مباراة سهلة



أكد جمال بلماضي مدرب المنتخب الجزائري أن مواجهة تنزانيا مهمة للغاية للفريق المنافس مما يحتم على بطل كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2019 خوض المباراة بجدية.

وتستعد الجزائر لمواجهة تنزانيا بالجولة السادسة والأخيرة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية غدا الخميس في عنابة قبل السفر لدكار للقاء السنغال وديا بعدها بأربعة أيام.

وتتصدر الجزائر بطلة أفريقيا 2019 المجموعة السادسة من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا المقبلة برصيد 15 نقطة من خمسة انتصارات متتالية فيما تأتي تنزانيا في المركز الثاني بسبع نقاط متقدمة بثلاث نقاط عن أوغندا وتتذيل النيجر المجموعة بنقطتين.

وقال بلماضي للصحفيين أمس الثلاثاء "لا توجد مباراة سهلة ونحن دائما نستغل فترات التوقف الدولية لمنح الفرصة للاعبين الجدد للاندماج والتجانس مع باقي الفريق.

"منتخب تنزانيا بحاجة للتعادل على الأقل من أجل التأهل للنهائيات الأمر الذي يؤكد أهمية المباراة رغم تأهلنا. السنغال الأفضل حاليا في أفريقيا وكنت أتمنى مواجهتها بكل قوتنا وبمشاركة جميع اللاعبين".

وأصيب رامي بن سبعيني في تدريب الفريق يوم الأحد الماضي خلال معسكره الحالي في مدينة قسنطينة.

وعن عودة سفيان فيغولي للتشكيلة قال بلماضي "لا يهمني سن فيغولي. أعلنت ضمه للتشكيلة لأنه يستحق ذلك. انظروا إلى المنتخب السنغالي الذي لم يتغير كثيرا وهو المنتخب الذي فزنا عليه في 2019. البعض لا يتابع الأحداث فعندما تكون في لياقة تنافسية من حقك الانضمام للفريق والأفضل من يدافع عن قميص المنتخب الوطني".

وقال فيغولي (33 عاما) "سعيد للغاية بالعودة للمنتخب الوطني سواء في التشكيلة الأساسية أو كبديل. أشعر براحة وأنا هنا لمساعدة اللاعبين وتحفيزهم خاصة مع هذه المجموعة الشابة في ظل ما ينتظرنا من تحديات في المستقبل القريب".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز