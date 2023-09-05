قررت محكمة تونسية في الشمال الشرقي من البلاد الاحتفاظ بستة أشخاص بتهمة محاولة اجتياز الحدود البحرية خلسة، بعد رحلة هجرة غير شرعية وقعوا ضحيتها في عملية احتيال.

وأذن وكيل الجمهورية بالمحكمة التونسية الابتدائية لمنطقة الأمن الوطني بالحمامات بإدراج منظمي العملية في التفتيش تبعا لإفادات الموقوفين الستة، إذ تبين أنهم ضحية عملية تحايل، وفق ما أوردته الصفحة الرسمية للإدارة العامة للأمن الوطني بتونس.

وفي تفاصيل الحادثة وفقا لوسائل إعلام تونسية انه بعد ورود بلاغ لفرقة الأمن السياحي بالحمامات مفاده وجود زورق على متنه ستة أشخاص بشاطئ الحمامات؛ وبعد انتقال فرقة الأمن لعيان المكان، تبين أنهم خرجوا في رحلة بحرية بواسطة منظم الرحلة، قصد اجتياز المياه الإقليمية من شاطئ بسوسة نحو إيطاليا.

كما أكدوا تسليمه وشريكا له 7 آلاف دينار عن كل شخص ليتفاجأوا صباحا بوجودهم في شاطئ الحمامات بعد أن أوهمهم قائد الرحلة أنهم وصلوا إلى المياه الإقليمية الإيطالية، وتسلم بقية المبلغ المتفق عليه وغادر.

وكشف وزير الداخلية التونسي عن ارتفاع عدد المهاجرين الأفارقة في تونس، ليصل إلى ثمانين ألف مهاجر من جنوب الصحراء. مشيرا إلى أن 17 ألفا منهم هم موجودون في مدينة صفاقس.

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