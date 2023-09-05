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النفط يسجل أعلى مستوى في 10 أشهر

9/5/2023 8:00:14 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

ارتفعت أسعار النفط دولارا واحدا للبرميل الثلاثاء لتسجل أعلى مستوياتها منذ نوفمبر
بعدما أعلنت السعودية وروسيا تمديدا جديدا لتخفيضات الإنتاج الطوعية حتى نهاية العام، مما أثار قلق المستثمرين حيال نقص محتمل في المعروض خلال ارتفاع الطلب على النفط في الشتاء.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.04 دولار للبرميل أو 1.2 بالمئة لتبلغ عند التسوية 90.04 دولار للبرميل، وهذه هي المرة الأولى التي تستقر فيها فوق مستوى 90 دولارا منذ 16 نوفمبر
2022.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.14 دولار أو 1.3 بالمئة لتبلغ عند التسوية 86.69 دولارا للبرميل، وهو أيضا أعلى مستوى لها في 10 أشهر.

وتوقع المستثمرون أن تعلن السعودية وروسيا تمديد الخفض الطوعي للإنتاج حتى أكتوبر ، لكن التمديد لمدة ثلاثة أشهر لم يكن متوقعا.

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