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سجن القائد السابق لمجموعة براود بويز 22 عاماً في قضية الكابيتول

9/5/2023 8:00:12 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

قضت محكمة أمريكية الثلاثاء بسجن القائد السابق لمجموعة "براود بويز" اليمينية المتطرفة انريكي تاريو لمدة 22 عاما، في أقسى حكم حتى الآن بحق مشارك في الهجوم على مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021.

وقال القاضي تيموتي كيلي في واشنطن خلال جلسة النطق بالحكم "ذاك اليوم كسر تقاليدنا الراسخة سابقاً بالانتقال السلمي للسلطة".

وطلب الادعاء السجن 33 عاما بحق تاريو الذي لم يكن في واشنطن في 6 يناير 2021 ولكن تم اتهامه بتوجيه الاعتداء على مبنى الكابيتول بواسطة أعضاء "براود بويز".

واعتبر القاضي تيموتي كيلي أنّ تاريو البالغ 39 عاما "كان القائد الرئيسي للمؤامرة" الهادفة إلى منع المصادقة على انتخاب الديموقراطي جو بايدن رئيسا بعد فوزه على الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب في انتخابات 2020.

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