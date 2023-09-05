سجن القائد السابق لمجموعة براود بويز 22 عاماً في قضية الكابيتول
التاريخ
9/5/2023 8:00:12 PM
(MENAFN- Al-Bayan)
قضت محكمة أمريكية الثلاثاء بسجن القائد السابق لمجموعة "براود بويز" اليمينية المتطرفة انريكي تاريو لمدة 22 عاما، في أقسى حكم حتى الآن بحق مشارك في الهجوم على مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021.
وقال القاضي تيموتي كيلي في واشنطن خلال جلسة النطق بالحكم "ذاك اليوم كسر تقاليدنا الراسخة سابقاً بالانتقال السلمي للسلطة".
وطلب الادعاء السجن 33 عاما بحق تاريو الذي لم يكن في واشنطن في 6 يناير 2021 ولكن تم اتهامه بتوجيه الاعتداء على مبنى الكابيتول بواسطة أعضاء "براود بويز".
واعتبر القاضي تيموتي كيلي أنّ تاريو البالغ 39 عاما "كان القائد الرئيسي للمؤامرة" الهادفة إلى منع المصادقة على انتخاب الديموقراطي جو بايدن رئيسا بعد فوزه على الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب في انتخابات 2020.
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