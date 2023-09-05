Wednesday, 06 September 2023 09:36 GMT

فيضانات تخلف أضرارا وتحاصر العشرات في إسطنبول - فيديو

9/5/2023 7:24:11 PM
(MENAFN- Khaberni) ضربت فيضانات مدينة إسطنبول التركية، الثلاثاء، إثر سقوط أمطار غزيرة، مما تسبب في محاصرة عشرات الأشخاص في بعض أحياء المدينة.

وأظهرت مقاطع فيديو تشكل سيول ضخمة في بعض مناطق
إسطنبول، حيث ارتفع منسوب المياه فوق السيارات وجرف عددا منها.

وفي منطقة باشاك شهير في إسطنبول، حاصرت مياه الفيضانات عشرات الأشخاص في المكتبة الوطنية ومترو الأنفاق ومحال تجارية.

وتحدثت تقارير عن حدوث أضرار نتيجة الفيضانات.

وكانت السلطات المحلية قد حذرت في وقت سابق من أن أمطار رعدية ستسقط على المدينة.

وقال والي إسطنبول في بيان: "تشير التقديرات إلى أن الجزء الشمالي من إسطنبول معرض لخطر العواصف الرعدية، والتي من المتوقع أن تكون قوية هذا المساء".

وذكرت وسائل إعلام تركية أن تساقط الأمطار في البداية كان بغزارة على الجزء الشمالي من المدينة حيث واجهت المركبات صعوبة في التحرك.

وبسبب الفيضانات في الطريق المؤدي إلى مطار إسطنبول، أصبحت الحركة أمام المركبات هناك صعبة.

MENAFN05092023000151011027ID1107012640

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث