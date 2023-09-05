فيضانات تخلف أضرارا وتحاصر العشرات في إسطنبول - فيديو

وأظهرت مقاطع فيديو تشكل سيول ضخمة في بعض مناطق

إسطنبول، حيث ارتفع منسوب المياه فوق السيارات وجرف عددا منها.

وفي منطقة باشاك شهير في إسطنبول، حاصرت مياه الفيضانات عشرات الأشخاص في المكتبة الوطنية ومترو الأنفاق ومحال تجارية.

وتحدثت تقارير عن حدوث أضرار نتيجة الفيضانات.

وكانت السلطات المحلية قد حذرت في وقت سابق من أن أمطار رعدية ستسقط على المدينة.

وقال والي إسطنبول في بيان: "تشير التقديرات إلى أن الجزء الشمالي من إسطنبول معرض لخطر العواصف الرعدية، والتي من المتوقع أن تكون قوية هذا المساء".

وذكرت وسائل إعلام تركية أن تساقط الأمطار في البداية كان بغزارة على الجزء الشمالي من المدينة حيث واجهت المركبات صعوبة في التحرك.

وبسبب الفيضانات في الطريق المؤدي إلى مطار إسطنبول، أصبحت الحركة أمام المركبات هناك صعبة.