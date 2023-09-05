فيضانات تخلف أضرارا وتحاصر العشرات في إسطنبول - فيديو

فيضانات تخلف أضرارا وتحاصر العشرات في إسطنبول - فيديو
التاريخ
9/5/2023 7:24:11 PM
(MENAFN- Khaberni) ضربت فيضانات مدينة إسطنبول التركية، الثلاثاء، إثر سقوط أمطار غزيرة، مما تسبب في محاصرة عشرات الأشخاص في بعض أحياء المدينة.
وأظهرت مقاطع فيديو تشكل سيول ضخمة في بعض مناطق
إسطنبول، حيث ارتفع منسوب المياه فوق السيارات وجرف عددا منها.
وفي منطقة باشاك شهير في إسطنبول، حاصرت مياه الفيضانات عشرات الأشخاص في المكتبة الوطنية ومترو الأنفاق ومحال تجارية.
وتحدثت تقارير عن حدوث أضرار نتيجة الفيضانات.
وكانت السلطات المحلية قد حذرت في وقت سابق من أن أمطار رعدية ستسقط على المدينة.
وقال والي إسطنبول في بيان: "تشير التقديرات إلى أن الجزء الشمالي من إسطنبول معرض لخطر العواصف الرعدية، والتي من المتوقع أن تكون قوية هذا المساء".
وذكرت وسائل إعلام تركية أن تساقط الأمطار في البداية كان بغزارة على الجزء الشمالي من المدينة حيث واجهت المركبات صعوبة في التحرك.
وبسبب الفيضانات في الطريق المؤدي إلى مطار إسطنبول، أصبحت الحركة أمام المركبات هناك صعبة.
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