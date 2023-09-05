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فينترشال ديا الألمانية تشطب مئات الوظائف توفيرا للنفقات

9/5/2023 7:23:54 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


تعتزم شركة "فينترشال ديا" الألمانية للنفط والغاز زيادة التركيز على النفقات وشطب مئات الوظائف في هذا الإطار الذي يشمل أيضا تقليص مجلس الإدارة.

يذكر أن عملاق الكيماويات الألماني "باسف" يمتلك حصة الأغلبية في شركة "فينترشال ديا".

وتعتزم "فينترشال ديا" شطب حوالي 500 وظيفة حول العالم منها 300 وظيفة في ألمانيا.

وتشير أحدث البيانات إلى أن الشركة يعمل لديها أكثر من 2000 وظيفة من نحو 60 دولة.

وتتوقع الشركة أن توفر لـ "خطط إعادة الهيكلة" مخصصا بقيمة 225 مليون يورو في الربع الثالث.

وبالإضافة إلى ذلك سيقتصر مجلس الإدارة التنفيذي على كل من رئيس المجلس ماريو ميرين والمدير المالي بول سميث ورئيس الأعمال التشغيلية داون سامرز، وسيغادر رئيس قسم التكنولوجيا هوجو ديجراف المجلس بحلول 30 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

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