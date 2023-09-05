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دبي ضمن أفخم 5 وجهات للعطلات في العالم

9/5/2023 7:23:54 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

صنف موقع «ياهو لايف» دبي بين أفخم خمس وجهات للعطلات في العالم، التي تتيح للسياح والزائرين خوض تجارب مليئة بالرفاهية وكل وسائل الراحة التي يمكن تخيلها.

وأكد الموقع أن دبي تجسد الفخامة بكل معانيها، ابتداء من روائعها المعمارية، ومروراً بالعديد من الأنشطة للزائرين، بما في ذلك التزلج الداخلي، ورحلات السفاري الصحراوية، وإمكانية التسوق في أكبر مركز تسوق في العالم. وأشار الموقع إلى وجود عدد كبير من المطاعم الراقية والمتنوعة في المدينة، بما في ذلك المطاعم الأكثر شهرة في العالم الحائزة على نجمة ميشلان.

وإلى جانب دبي، ذكر الموقع ضمن وجهات العطلات الفاخرة، الجنة الاستوائية سانت لوسيا، ومنتجع التزلج آسبن كولورداو، وسانتوريني اليونان، وجزيرة بورا بورا الكاريبية.

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دبي ضمن أفخم خمس وجهات للعطلات في العالم

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