دبي ضمن أفخم 5 وجهات للعطلات في العالم

دبي ضمن أفخم 5 وجهات للعطلات في العالم
التاريخ
9/5/2023 7:23:54 PM
(MENAFN- Al-Bayan)
صنف موقع «ياهو لايف» دبي بين أفخم خمس وجهات للعطلات في العالم، التي تتيح للسياح والزائرين خوض تجارب مليئة بالرفاهية وكل وسائل الراحة التي يمكن تخيلها.
وأكد الموقع أن دبي تجسد الفخامة بكل معانيها، ابتداء من روائعها المعمارية، ومروراً بالعديد من الأنشطة للزائرين، بما في ذلك التزلج الداخلي، ورحلات السفاري الصحراوية، وإمكانية التسوق في أكبر مركز تسوق في العالم. وأشار الموقع إلى وجود عدد كبير من المطاعم الراقية والمتنوعة في المدينة، بما في ذلك المطاعم الأكثر شهرة في العالم الحائزة على نجمة ميشلان.
وإلى جانب دبي، ذكر الموقع ضمن وجهات العطلات الفاخرة، الجنة الاستوائية سانت لوسيا، ومنتجع التزلج آسبن كولورداو، وسانتوريني اليونان، وجزيرة بورا بورا الكاريبية.
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