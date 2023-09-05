«أرم» تحدد النطاق السعري للسهم بين 47 - 51 دولاراً

قدمت شركة تصميم الرقائق ((أرم)) ملفاً محدثاً لطرحها العام الأولي المنتظر في بورصة نيويورك، مع تحديد نطاق سعري يتراوح بين 47 دولاراً و51 دولاراً.

وتخطط شركة ((أرم)) التابعة لمجموعة سوفت بنك لجمع نحو 4.87 مليارات دولار في طرح عام أولي أصغر بكثير مما كانت تستهدفه سابقاً شركة تصميم شرائح الهاتف.

وسيتم تداول 9.4% فقط من أسهم ((أرم)) بحرية في بورصة نيويورك، ومن المتوقع أن تمتلك ((سوفت بنك)) ما يقرب من 90.6% من أسهم الشركة القائمة بعد الانتهاء من الاكتتاب العام.

قالت الشركة في إيداع قدمته إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، إنها ستطرح 95.5 مليون سهم إيداع أمريكي بسعر يتراوح بين 47 إلى 51 دولاراً للسهم الواحد. لتقدر الصفقة قيمة ((أرم)) بما يصل إلى 54.5 مليار دولار عند الحد الأقصى لسعر الطرح، وفقاً لحسابات بلومبرغ نيوز.

بينما كان طرح شركة ((أرم)) يستهدف في السابق جمع ما بين 8 إلى 10 مليارات دولار، فقد تم تخفيض هذا الهدف جزئياً حيث قررت ((سوفت بنك)) بعد شراء حصة تمثل 25% كان يملكها صندوق رؤية الاحتفاظ بجزء أكبر من الأسهم في الشركة. ستظل ((سوفت بنك)) تسيطر على حوالي 90% من أسهم ((أرم)) بعد الطرح العام الأولي.

ووافقت ((أرم)) على عشر شركات أن تكون مستثمراً أساسياً في الطرح، تتضمن ((أبل)) و((إنفيديا)) و((إنتل)) و((سامسونغ إلكترونيكس))، و((أدفانسد مايكرو ديفايسز))، و((كادنس ديزاين سيستمز))، و((غوغل)) التابعة لـ((ألفابت))، و((سينوبسيس))، معربة عن اهتمامها بشراء نحو 735 مليون دولار من الأسهم.