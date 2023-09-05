النفط يتجاوز 90 دولاراً لأول مرة منذ نوفمبر 2022

تجاوزت أسعار النفط مستوى 90 دولاراً أمس لأول مرة منذ نوفمبر 2022، بعدما أعلنت السعودية ورسيا تمديد التخفيض الطوعي للإنتاج.

وأعلنت المملكة العربية السعودية ، تمديد الخفض الطوعي للمملكة البالغ مليون برميل يوميًا، لثلاثة أشهر أخرى ليشمل الفترة من أكتوبر وحتى نهاية ديسمبر 2023.

وأعلن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية، في بيان، أن المملكة ستقوم بتمديد الخفض الطوعي، البالغ مليون برميل يوميًا، والذي بدأ تطبيقه في شهر يوليو 2023، وتم تمديده ليشمل شهري أغسطس وسبتمبر، لثلاثة شهور أخرى، أي حتى نهاية شهر ديسمبر من عام 2023، وبذلك سيكون إنتاج المملكة في أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر المقبلة، ما يقارب 9 ملايين برميل يومياً. وأوضح المصدر أنه ستتم مراجعة قرار هذا الخفض، بشكل شهري، للنظر في زيادة الخفض، أو زيادة الإنتاج. كما أوضح المصدر أن هذا الخفض هو بالإضافة إلى الخفض الطوعي الذي سبق أن أعلنت عنه المملكة في شهر أبريل من عام 2023 والممتد حتى نهاية شهر ديسمبر من عام 2024.

روسيا

من جهة أخرى، أبقت روسيا خفض صادراتها النفطية بمعدل 300 ألف برميل يوميًا حتى نهاية 2023، وفق ما أعلن ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي، وذلك في موازاة إعلان السعودية تمديد خفض إنتاجها بمعدل مليون برميل يوميًا.

وقال ألكسندر نوفاك على حساب تليغرام للحكومة الروسية، ((إن روسيا ستمدد الخفض الطوعي لشحنات النفط للأسواق العالمية بمعدل 300 ألف برميل يوميًا حتى نهاية ديسمبر 2023)).

الـ 100 دولار

تواصل أسعار النفط اتجاهها الصعودي، وسط انتعاش حركة السفر في الصين وتقييد إمدادات ((أوبك +))، وذلك بحسب غاري روس، مستشار النفط المخضرم الذي تحول إلى مدير صندوق التحوط في شركة ((بلاك غولد إنفستورز)).

يتوقع روس، أن يتراوح سعر خام برنت بين 90 و100 دولار بحلول نهاية العام، وفقاً لروس. وتم تداوله بأقل بقليل من 89 دولاراً يومي الجمعة والاثنين.

مستويات قياسية

أفاد روس خلال مقابلة في مؤتمر آسيا والمحيط الهادئ للبترول (أبيك) الذي نظمته ((إس أند بي غلوبال كوموديتي إنسايتس)) في سنغافورة، أن الرحلات الداخلية في الصين عادت بالفعل إلى 110% من مستويات ما قبل الوباء ولا تزال السيارات التي تعمل بالبنزين تهيمن على السفر البري لمسافات طويلة.

وأضاف: ((سنشهد زيادة كبيرة في الطلب على وقود الطائرات ربما تصل إلى 500 ألف برميل يومياً من الطائرات وحدها في الصين)). ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت بالفعل بمقدار الربع تقريباً منذ أواخر يونيو حيث أدى الخفض الكبير في الإمدادات الذي أقرته السعودية وروسيا ودول منتجة أخرى إلى خفض الإنتاج، كما تراجعت توقعات الأسواق المالية الأوسع نطاقاً بحدوث ركود في الاقتصادات العالمية الكبرى مثل الولايات المتحدة.

وبلغت الرحلات الداخلية الصينية نحو 75% إلى 80% من مستويات ما قبل الوباء لعام 2019، والآن عادت بالفعل إلى 110%. وأشار روس إلى انتعاش الرحلات الدولية من مستويات منخفضة للغاية لتصل إلى 75%.