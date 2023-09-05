«راكز» تعزز التعاون مع المملكة المتحدة

استقبلت مناطق رأس الخيمة الاقتصادية ((راكز)) جاريث جونسون، عضو البرلمان البريطاني والمبعوث التجاري لرئيس وزراء بريطانيا إلى دولة الإمارات، أثناء زيارته مقر الهيئة برفقة إدوارد هوبارت، سفير بريطانيا لدى الدولة، ووفد رفيع المستوى يضم عدداً من كبار المسؤولين العاملين في السفارة البريطانية، واستهدفت الزيارة استعراض العلاقات التجارية المتبادلة بين المملكة المتحدة وإمارة رأس الخيمة وبحث سبل التعاون والدعم المستقبلي للشركات البريطانية التي تتطلع إلى توسعة نطاق أعمالها في المنطقة.

وتم خلال اللقاء استعراض أبرز الإنجازات التي حققتها ((راكز))، وأهم المجالات والقطاعات التي تستهدفها، إضافة إلى تسليط الضوء على حلول تعزيز العلاقات التجارية المتبادلة بين البلدين ومناقشة خطط التنمية المستقبلية التي تتبعها إمارة رأس الخيمة.

وقال رامي جلّاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة ((راكز)): أرحب بزيارة المبعوث التجاري البريطاني والوفد المرافق له، والتي تمثل علامة فارقة في مسيرة تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية بين المملكة المتحدة ودولة الإمارات، والتي تمتد لعقود.

وأضاف: ((يضم مجتمع أعمال ((راكز)) أكثر من 1500 شركة بريطانية من بين أكثر من 5000 شركة بريطانية تعمل في الدولة، وتعمل هذه الشركات في مجالات متعددة مثل الخدمات والتجارة والتعليم والتصنيع والتجارة الإلكترونية والإعلام وغيرها. ويعيش على أرض الإمارات 100 ألف بريطاني، وتستقبل الدولة ملايين الزوار سنوياً، ما يتيح للشركات، بما في ذلك المسجلة في راكز ، فرصة التعرف على ثقافات متنوعة واستهداف شريحة عالمية من العملاء الراغبين بالاستفادة من العروض المبتكرة والخدمات والمنتجات المتوفرة في السوق.