انطلاق أعمال مشروع «فايب» في الخليج التجاري

شهدت منطقة الخليج التجاري انطلاق أعمال مشروع ((فايب)) الجديد لبناء برج سكني، والذي تنفذه شركة جينكو العقارية وفق أحدث ما وصل إليه الإبداع المعماري، وتسعى الشركة من خلال المشروع إلى تقديم رؤية عصرية متميزة لمفهوم المعيشة الراقية في قلب منطقة الخليج التجاري في دبي، حيث سيتيح مشروع ((فايب)) فرصة تملّك مساكن فارهة وبأسعار مغرية تبدأ من 1.2 مليون درهم للوحدة، ممثلاً بذلك معلماً من معالم الفخامة والرقي بأسعار معقولة.

وقال مسعود غياث، المدير التنفيذي لشركة جينكو العقارية، إن إطلاق مشروع ((فايب)) بمنطقة الخليج التجاري، يمثل دليلاً واضحاً على التزام الشركة المتواصل بإنشاء عقارات متميزة تطرح مفاهيم جديدة للرفاهية وبأسعار مميزة.

وأضاف: ((نهدف من خلال مشروع ((فايب)) إلى توفير واحة بديعة من الجمال داخل قلب دبي النابض بالحياة، حيث سيتيح المشروع الجديد فرصة تجربة حياة الفخامة والراحة والرفاهية معاً، وبسعر مغرٍ. برج ((فايب)) لن يكون مجرد مشروع إعماري فقط، بل هو تجسيد حي لأحلام وتطلعات عملائنا، وهذا ما يتماشى مع استراتيجية جينكو العقاريـــــــــــــة الراميــــــــــــة إلى توفيــــــــــر تجـــــــــــارب حياتيــــــة تتجـــــــاوز كل التوقعــــــــات)).