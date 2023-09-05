Wednesday, 06 September 2023 09:35 GMT

انطلاق أعمال مشروع «فايب» في الخليج التجاري

9/5/2023 7:23:52 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

شهدت منطقة الخليج التجاري انطلاق أعمال مشروع ((فايب)) الجديد لبناء برج سكني، والذي تنفذه شركة جينكو العقارية وفق أحدث ما وصل إليه الإبداع المعماري، وتسعى الشركة من خلال المشروع إلى تقديم رؤية عصرية متميزة لمفهوم المعيشة الراقية في قلب منطقة الخليج التجاري في دبي، حيث سيتيح مشروع ((فايب)) فرصة تملّك مساكن فارهة وبأسعار مغرية تبدأ من 1.2 مليون درهم للوحدة، ممثلاً بذلك معلماً من معالم الفخامة والرقي بأسعار معقولة.

وقال مسعود غياث، المدير التنفيذي لشركة جينكو العقارية، إن إطلاق مشروع ((فايب)) بمنطقة الخليج التجاري، يمثل دليلاً واضحاً على التزام الشركة المتواصل بإنشاء عقارات متميزة تطرح مفاهيم جديدة للرفاهية وبأسعار مميزة.

وأضاف: ((نهدف من خلال مشروع ((فايب)) إلى توفير واحة بديعة من الجمال داخل قلب دبي النابض بالحياة، حيث سيتيح المشروع الجديد فرصة تجربة حياة الفخامة والراحة والرفاهية معاً، وبسعر مغرٍ. برج ((فايب)) لن يكون مجرد مشروع إعماري فقط، بل هو تجسيد حي لأحلام وتطلعات عملائنا، وهذا ما يتماشى مع استراتيجية جينكو العقاريـــــــــــــة الراميــــــــــــة إلى توفيــــــــــر تجـــــــــــارب حياتيــــــة تتجـــــــاوز كل التوقعــــــــات)).

MENAFN05092023000110011019ID1107012634

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث