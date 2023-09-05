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بيع المرحلة الأولى من سوسايتي هاوس في داون تاون دبي

9/5/2023 7:23:51 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت مجموعة ديفمارك في مجال الخدمات الاستشارية لبيع المشاريع العقارية والتسويق في الإمارات، ومجموعة الاستثمار (أي جي أو) المتخصصة في مجال الاستثمار والتطوير العقاري والتي تتخذ من دبي مقراً لها، الإعلان عن بيع كل وحدات مشروع سوسايتي هاوس التي تم طرحها في المرحلة الأولى، وهو عبارة عن برج سكني مؤلف من 52 طابقاً في داون تاون دبي.

من المقرر أن يكتمل المشروع في العام 2025، وتقبل مجموعة ديفمارك الآن حجوزات المرحلة الثانية في مركز المبيعات التابع أي جي أو في مول آرت أوف ليفينج على طريق أم سقيم.

وقال أنس كزبري، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة أي جي أو: ((من المتوقع أن يصبح هذا المشروع معلماً مميزاً في المدينة، بحيث يتجلى التزامنا الراسخ بالجودة العالية والأسلوب الفاخر والممارسات المستدامة في كل زاوية في البرج المبتكر. فقد بذل فريقنا جهده لطرح المشروع في السوق خلال مدة قياسية، أي في غضون 90 يوماً من تاريخ الاستحواذ على قطعة الأرض في مارس الماضي، ونحن نتسلح بالنجاحات التي نحققها مع مجموعة ديفمارك، ومنها مساكن كاتش ريزيدنسز التي تم بيعها بالكامل ووحدات مشروع ذا باراجون التي تكاد تباع بالكامل)).

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