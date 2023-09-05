سجلت دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس صفقة بيع فيلا قيد الإنشاء في نخلة جميرا بقيمة 202 مليون درهم، وتبلغ مساحة أرض الفيلا 24921 قدم مربع.ومن جانب آخر، أعلنت شركة ((رؤيا للتطوير العقاري))، عن بيع أولى شقق الـ ((بنتهاوس)) الخمسة في مشروعها ((إس إل إس ريزيدنسس في نخلة جميرا مقابل 60 مليون درهم بالإضافة إلى بيع 80% من إجمالي وحدات المشروع الذي يقع على الهلال الغربي بنخلة جميرا.

وتبلغ مساحة شقة ((بنتهاوس)) 13,962 قدماً مربعاً، وتوفر مجموعة من المرافق الراقية، تشمل فناءً خاصاً، وحمام سباحة وكراسي للتشمس، وشرفة لتناول الطعام ومنطقة للشواء، ما يجعلها المسكن المثالي للراغبين في التميّز.

وقد لاقت شقق ((بنتهاوس)) المؤلفة من أربع غرف نوم، إقبالاً كبيراً، ولم يتبقَ سوى عدد محدود من الوحدات للبيع.وقال رامي حسين الرئيس التنفيذي لشركة ((رؤيا للتطوير العقاري)): ((يُعد بيع أولى شقق ((بنتهاوس)) بقيمة 60 مليون درهم، دلالة واضحة على المكانة الاستثنائية التي يتمتع بها مشروع ((إس إل إس ريزيدنسس في نخلة جميرا))، ويعكس أيضاً مدى التزامنا بتقديم تجربة معيشية فائقة الفخامة.