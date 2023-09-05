399 صفقة عقارية في دبي بـ 1.39 مليار في يوم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 1.5 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة أمس تسجيل 399 مبايعة بقيمة 1.39 مليار درهم، منها 45 مبايعة للأراضي بقيمة 227.81 مليون درهم و354 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.16 مليار درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 23.74 مليون درهم في منطقة نخلة ديرة تليها مبايعة بقيمة 20.04 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الرابعة تليها مبايعة بقيمة 18.89 مليون درهم في منطقة الحبية الرابعة.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 10 مبايعات بقيمة 30.2 مليون درهم وتلتها منطقة مدينة هند 4 بتسجيلها 9 مبايعات بقيمة 13.32 مليون درهم. وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق بعدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 50 مبايعة بـ 41.12 مليون درهم وتلتها منطقة المركاض بتسجيلها 37 مبايعة بـ 93.44 مليون درهم وثالثة في الثنية الخامسة بتسجيلها 34 مبايعة بـ 65.16 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 134.13 مليون درهم منها 4 رهونات أراضي بقيمة 5.77 ملايين درهم و74 رهن فلل وشقق بـ 128.36 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الخامسة بقيمة 12.87 مليون درهم وأخرى في منطقة ند الشبا الأولى بقيمة 9.91 ملايين درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 15 هبة بقيمة 33.03 مليون درهم كان أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 12.45 مليون درهم وأخرى في منطقة جبل علي الأولى بقيمة 6 ملايين درهم.