«ليڤا للتأمين» كيان جديد ينطلق من دبي

أعلنت شركتا ((الوطنية للتأمين على الحياة والعام)) و((رويال آند صن أللاينس الشرق الأوسط)) اندماج عملياتهما في كيان واحد تحت العلامة التجارية الجديدة ((ليڤا))، في خطوة مهمة تهدف إلى الارتقاء بقطاع التأمين في المنطقة. وجاء الاندماج تتويجاً لرحلة التكامل التي انطلقت بين الكيانين، في يوليو 2022 لتحقيق طموحهما المشترك في بناء شركة تأمين رائدة متعددة المنتجات والخدمات التأمينية في المنطقة، تقدم لعملائها مزايا فريدة، وتحقق لمساهميها عائدات مستدامة ومجدية، على أن يكون مقر الشركة الجديد في دبي.

وستواصل ((ليڤا)) تقديم خدماتها لجميع عملاء شركتي الوطنية للتأمين على الحياة والعام ورويال آند صن أللاينس الشرق الأوسط، وستظل جميع وثائق التأمين الحالية للعملاء على حالها دون تغيير، مع احترام جميع العقود والاتفاقيات السارية مع الموردين والشركاء والوسطاء ومقدمي الخدمات كما كان سابقاً.

وسيُطبق التغيير في هوية العلامة التجارية على شركات ((مجموعة الوطنية للتأمين على الحياة والعام))، بما في ذلك ((رويال آند صن أللاينس الشرق الأوسط)) و((شركة التأمين الأهلية)) في دولة الإمارات وعُمان والسعودية والبحرين والكويت. ومن المقرر أن تظهر العلامة المرئية الجديدة ((ليڤا)) على جميع منتجات وفروع ومكاتب الشركات الأربع.

وقال مارتن رويغ، الرئيس التنفيذي لمجموعة الوطنية للتأمين على الحياة والعام (ليـڤا لاحقاً): ((إطلاق علامتنا التجارية الجديدة ليـڤا ستكمل المسيرة الحافلة بالتألق والنجاح لشركتي الوطنية للتأمين على الحياة والعام ورويال آند صن أللاينس الشرق الأوسط، ولتسهم في إعادة رسم ملامح القطاع)).