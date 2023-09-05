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‬وبيّن‭ ‬الوزير‭ ‬أن‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬قد‭ ‬بذلت‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬جهودًا‭ ‬مضاعفة‭ ‬للوفاء‭ ‬بمسؤولياتها‭ ‬الدستورية‭ ‬والقانونية،‭ ‬لتوفير‭ ‬التعليم‭ ‬المتميز‭ ‬والمجاني‭ ‬وفقًا‭ ‬لأرقى‭ ‬الممارسات‭ ‬الدولية‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التعليم،‭ ‬فعملت‭ ‬الوزارة‭ ‬بشكل‭ ‬متواصل‭ ‬لتوفير‭ ‬جميع‭ ‬متطلبات‭ ‬استيعاب‭ ‬الطلبة‭ ‬من‭ ‬مواليد‭ ‬سبتمبر‭ ‬وحتى‭ ‬ديسمبر‭ ‬2017م،‭ ‬بما‭ ‬يضمن‭ ‬عدم‭ ‬تخلف‭ ‬أي‭ ‬طالب‭ ‬عن‭ ‬حقه‭ ‬في‭ ‬التعليم‭ ‬متى‭ ‬ما‭ ‬بلغ‭ ‬سن‭ ‬الإلزام‭ ‬على‭ ‬امتداد‭ ‬العام‭ ‬الدراسي‭. ‬كما‭ ‬اعتمدت‭ ‬الوزارة‭ ‬سياسة‭ ‬دائمة‭ ‬في‭ ‬قبول‭ ‬الطلبة‭ ‬بالمدارس‭ ‬الحكومية‭ ‬وفقًا‭ ‬لبلوغهم‭ ‬سن‭ ‬الإلزام‭. ‬ونتيجة‭ ‬دعم‭ ‬ومساندة‭ ‬الحكومة‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬تمكنت‭ ‬الوزارة‭ ‬من‭ ‬توفير‭ ‬جميع‭ ‬متطلبات‭ ‬استقبال‭ ‬العام‭ ‬الدراسي‭ ‬بشكل‭ ‬متميز،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يعكس‭ ‬الرؤى‭ ‬والتوجهات‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬التعليم‭ ‬والعناية‭ ‬بمخرجاته‭.‬