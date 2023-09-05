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وزير التربية والتعليم: كلمات الملك نبراس نستمد منه القوة لمضاعفة الجهود والمنجزات

9/5/2023 7:19:28 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) عبر‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬جمعة‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬عن‭ ‬اعتزازه‭ ‬العميق،‭ ‬وجميع‭ ‬منتسبي‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم،‭ ‬بالكلمة‭ ‬السامية‭ ‬التي‭ ‬وجهها‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬إلى‭ ‬الميدان‭ ‬التعليمي،‭ ‬بمناسبة‭ ‬بدء‭ ‬العام‭ ‬الدراسي‭ ‬الجديد‭ ‬2023‭-‬2024‭. ‬وأكد‭ ‬الوزير‭ ‬أن‭ ‬مضامين‭ ‬الكلمة‭ ‬السامية‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬لهي‭ ‬أكبر‭ ‬دافع‭ ‬لجميع‭ ‬منتسبي‭ ‬الميدان‭ ‬التعليمي‭ ‬من‭ ‬طلبة‭ ‬وهيئات‭ ‬تعليمية‭ ‬وإدارية‭ ‬للمزيد‭ ‬من‭ ‬البذل‭ ‬والعطاء‭ ‬ومضاعفة‭ ‬الجهود‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬الوطن‭ ‬والعلم‭ ‬والتعليم،‭ ‬لافتًا‭ ‬الوزير‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬تحقق‭ ‬لجميع‭ ‬القطاعات‭ ‬التعليمية‭ ‬من‭ ‬منجزات‭ ‬وتقدم‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬هو‭ ‬نتيجة‭ ‬الدعم‭ ‬والرعاية‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬للتعليم‭ ‬باعتباره‭ ‬ركيزة‭ ‬أساسية‭ ‬من‭ ‬ركائز‭ ‬التنمية‭ ‬والتقدم‭ ‬والتطوير،‭ ‬والمتابعة‭ ‬الحثيثة‭ ‬لكل‭ ‬ما‭ ‬يتصل‭ ‬بالبرامج‭ ‬والمشاريع‭ ‬التعليمية‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الحكومة‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭.‬


‬وبيّن‭ ‬الوزير‭ ‬أن‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬قد‭ ‬بذلت‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬جهودًا‭ ‬مضاعفة‭ ‬للوفاء‭ ‬بمسؤولياتها‭ ‬الدستورية‭ ‬والقانونية،‭ ‬لتوفير‭ ‬التعليم‭ ‬المتميز‭ ‬والمجاني‭ ‬وفقًا‭ ‬لأرقى‭ ‬الممارسات‭ ‬الدولية‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التعليم،‭ ‬فعملت‭ ‬الوزارة‭ ‬بشكل‭ ‬متواصل‭ ‬لتوفير‭ ‬جميع‭ ‬متطلبات‭ ‬استيعاب‭ ‬الطلبة‭ ‬من‭ ‬مواليد‭ ‬سبتمبر‭ ‬وحتى‭ ‬ديسمبر‭ ‬2017م،‭ ‬بما‭ ‬يضمن‭ ‬عدم‭ ‬تخلف‭ ‬أي‭ ‬طالب‭ ‬عن‭ ‬حقه‭ ‬في‭ ‬التعليم‭ ‬متى‭ ‬ما‭ ‬بلغ‭ ‬سن‭ ‬الإلزام‭ ‬على‭ ‬امتداد‭ ‬العام‭ ‬الدراسي‭. ‬كما‭ ‬اعتمدت‭ ‬الوزارة‭ ‬سياسة‭ ‬دائمة‭ ‬في‭ ‬قبول‭ ‬الطلبة‭ ‬بالمدارس‭ ‬الحكومية‭ ‬وفقًا‭ ‬لبلوغهم‭ ‬سن‭ ‬الإلزام‭. ‬ونتيجة‭ ‬دعم‭ ‬ومساندة‭ ‬الحكومة‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬تمكنت‭ ‬الوزارة‭ ‬من‭ ‬توفير‭ ‬جميع‭ ‬متطلبات‭ ‬استقبال‭ ‬العام‭ ‬الدراسي‭ ‬بشكل‭ ‬متميز،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يعكس‭ ‬الرؤى‭ ‬والتوجهات‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬التعليم‭ ‬والعناية‭ ‬بمخرجاته‭.‬

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