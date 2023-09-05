وزير الخارجية يبحث مع الأمين العام للجامعة العربية علاقات التعاون الثنائي في مختلف المجالات
التاريخ
9/5/2023 7:19:28 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) اجتمع الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية، في مقر جامعة الدول العربية أمس، مع أحمد أبوالغيط الأمين العام للجامعة، بحضور السفير حسام زكي الأمين العام المساعد للجامعة العربية ورئيس مكتب الأمين العام، وخليل إبراهيم الذوادي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون العربية والأمن القومي.
وجرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي بين مملكة البحرين والجامعة العربية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، والجهود الدبلوماسية والسياسية التي تقوم بها الجامعة العربية لدفع مسيرة العمل العربي المشترك وتحقيق تطلعات أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول العربية نحو مزيد من التعاون والتكامل العربي، وسبل تعزيز التعاون العربي بما يلبي مصالح الدول والشعوب العربية.
كما تم بحث الجهود التي تقوم بها الجامعة العربية لتطوير التعاون بين الدول العربية والدول الصديقة والتكتلات الدولية لما من شأنه خدمة المصالح المشتركة ودعم جهود المحافظة على الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.
حضر الاجتماع السفيرة فوزية بنت عبدالله زينل سفيرة مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية المندوبة الدائمة لدى جامعة الدول العربية، والسفير طلال عبدالسلام الأنصاري المدير العام لشؤون وزارة الخارجية، والسفير أحمد محمد الطريفي رئيس قطاع الشؤون العربية والإفريقية بوزارة الخارجية، والوفد المرافق لوزير الخارجية. كلمات دالة
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