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وزير الخارجية يبحث مع الأمين العام للجامعة العربية علاقات التعاون الثنائي في مختلف المجالات

9/5/2023 7:19:28 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) اجتمع‭ ‬الدكتور‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬الزياني‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية،‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬جامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬أمس،‭ ‬مع‭ ‬أحمد‭ ‬أبوالغيط‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للجامعة،‭ ‬بحضور‭ ‬السفير‭ ‬حسام‭ ‬زكي‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬المساعد‭ ‬للجامعة‭ ‬العربية‭ ‬ورئيس‭ ‬مكتب‭ ‬الأمين‭ ‬العام،‭ ‬وخليل‭ ‬إبراهيم‭ ‬الذوادي‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬المساعد‭ ‬رئيس‭ ‬قطاع‭ ‬الشؤون‭ ‬العربية‭ ‬والأمن‭ ‬القومي‭.‬

وجرى‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬استعراض‭ ‬علاقات‭ ‬التعاون‭ ‬الثنائي‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والجامعة‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬ذات‭ ‬الاهتمام‭ ‬المشترك،‭ ‬والجهود‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬والسياسية‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬بها‭ ‬الجامعة‭ ‬العربية‭ ‬لدفع‭ ‬مسيرة‭ ‬العمل‭ ‬العربي‭ ‬المشترك‭ ‬وتحقيق‭ ‬تطلعات‭ ‬أصحاب‭ ‬الجلالة‭ ‬والفخامة‭ ‬والسمو‭ ‬قادة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬نحو‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬التعاون‭ ‬والتكامل‭ ‬العربي،‭ ‬وسبل‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬العربي‭ ‬بما‭ ‬يلبي‭ ‬مصالح‭ ‬الدول‭ ‬والشعوب‭ ‬العربية‭. ‬

كما‭ ‬تم‭ ‬بحث‭ ‬الجهود‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬بها‭ ‬الجامعة‭ ‬العربية‭ ‬لتطوير‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬والدول‭ ‬الصديقة‭ ‬والتكتلات‭ ‬الدولية‭ ‬لما‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬خدمة‭ ‬المصالح‭ ‬المشتركة‭ ‬ودعم‭ ‬جهود‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭.‬

حضر‭ ‬الاجتماع‭ ‬السفيرة‭ ‬فوزية‭ ‬بنت‭ ‬عبدالله‭ ‬زينل‭ ‬سفيرة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لدى‭ ‬جمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬المندوبة‭ ‬الدائمة‭ ‬لدى‭ ‬جامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية،‭ ‬والسفير‭ ‬طلال‭ ‬عبدالسلام‭ ‬الأنصاري‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لشؤون‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية،‭ ‬والسفير‭ ‬أحمد‭ ‬محمد‭ ‬الطريفي‭ ‬رئيس‭ ‬قطاع‭ ‬الشؤون‭ ‬العربية‭ ‬والإفريقية‭ ‬بوزارة‭ ‬الخارجية،‭ ‬والوفد‭ ‬المرافق‭ ‬لوزير‭ ‬الخارجية‭.‬

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