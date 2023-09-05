د. مريم الهاجري: الطفل المصاب بالسكري يستطيع أن يذهب إلى المدرسة أو الروضة من دون استثناء
التاريخ
9/5/2023 7:19:27 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) قدمت الدكتورة مريم الهاجري نائب رئيس جمعية السكري البحرينية مجموعة من النصائح حول كيفية التعامل مع الأطفال المصابين بالسكري بالمدارس وكيفية مساعدة طالب السكري أن يدرس في بيئة تعليمية صحية آمنة
وقالت مع بدء العام الدراسي الجديد بدأ الأهالي وأولياء الأمور يتساءلون عن كيفية التعامل مع أطفالهم المصابين بالسكري بالمدارس وواجباتهم ودورهم كأولياء أمور وتعاونهم مع المدارس؟، مضيفة أنه لا يخفى على الجميع أن الطفل طول وقته وهو في منزله يقوم ولي أمره برعايته لأنه على وعي ودراية بكيفية التعامل مع الطفل المصاب بالسكري ولكي نساعده ان يدرس في بيئة تعليميه صحية وآمنة لذلك فان التوعية الصحية بكيفية التعامل مع الطالب/ الطالبة المصاب بالسكري من أهم الأمور التي يجب مراعاتها من قبل المدارس.
وأوضحت أن داء السكري من النوع الأول المعتمد على الأنسولين هو أحد الأمراض الأكثر شيوعا لدى الأطفال والناشئة، ويلاحظ من الإحصائيات أن عدد الحالات الجديدة للسكري من النوع الأول في البحرين كغيرها من دول العالم في ازدياد مستمر، كما أنه يتوقع زيادة في الإصابة بالسكري من النوع الثاني لدى الأطفال بسبب السمنة، والعوامل الوراثية وسوء في اتباع العادات الصحية. وأشارت أن الأطفال المصابين بالسكري يمكنهم الذهاب الى المدرسة بدون استثناء، والمشاركة في جميع الأنشطة المدرسية ولا يجب معاملتهم بشكل خاص عن باقي الطلبة، كما يجب على جميع العاملين في المدرسة معرفة أعراض هبوط السكر وكيفية معالجته في المدرسة.
وأشارت إلى أنه لتجنب حدوث الهبوط في مستوى السكر في الدم في المدرسة يجب على الطالب تناول وجبه خفيفة أثناء الفسحة المدرسية، ويجب أن تحتوى الوجبة على الكربوهيدرات مثل الخبز - البطاطس -البسكويت، كما يجب توفير وجبه خفيفة دائمة بكل فصل به طالب مصاب بالسكري تحتوي على عصير وبسكويت، يجب مراقبة الطالب عن قرب أثناء ممارسة الرياضة مع التأكد بأن الطالب تناول وجبة خفيفة قبل ممارسة الرياضة (وجبة الإفطار أو الوجبة الخفيفة أثناء الفسحة المدرسية)، والسماح للطالب بحمل الطعام والشراب معه لمعالجة الهبوط في حصة الرياضة وعند القيام بمجهود بدني. كلمات دالة
MENAFN05092023000055011008ID1107012623
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.