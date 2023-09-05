وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬لتجنب‭ ‬حدوث‭ ‬الهبوط‭ ‬في‭ ‬مستوى‭ ‬السكر‭ ‬في‭ ‬الدم‭ ‬في‭ ‬المدرسة‭ ‬يجب‭ ‬على‭ ‬الطالب‭ ‬تناول‭ ‬وجبه‭ ‬خفيفة‭ ‬أثناء‭ ‬الفسحة‭ ‬المدرسية،‭ ‬ويجب‭ ‬أن‭ ‬تحتوى‭ ‬الوجبة‭ ‬على‭ ‬الكربوهيدرات‭ ‬مثل‭ ‬الخبز‭ - ‬البطاطس‭ -‬البسكويت،‭ ‬كما‭ ‬يجب‭ ‬توفير‭ ‬وجبه‭ ‬خفيفة‭ ‬دائمة‭ ‬بكل‭ ‬فصل‭ ‬به‭ ‬طالب‭ ‬مصاب‭ ‬بالسكري‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬عصير‭ ‬وبسكويت،‭ ‬يجب‭ ‬مراقبة‭ ‬الطالب‭ ‬عن‭ ‬قرب‭ ‬أثناء‭ ‬ممارسة‭ ‬الرياضة‭ ‬مع‭ ‬التأكد‭ ‬بأن‭ ‬الطالب‭ ‬تناول‭ ‬وجبة‭ ‬خفيفة‭ ‬قبل‭ ‬ممارسة‭ ‬الرياضة‭ (‬وجبة‭ ‬الإفطار‭ ‬أو‭ ‬الوجبة‭ ‬الخفيفة‭ ‬أثناء‭ ‬الفسحة‭ ‬المدرسية‭)‬،‭ ‬والسماح‭ ‬للطالب‭ ‬بحمل‭ ‬الطعام‭ ‬والشراب‭ ‬معه‭ ‬لمعالجة‭ ‬الهبوط‭ ‬في‭ ‬حصة‭ ‬الرياضة‭ ‬وعند‭ ‬القيام‭ ‬بمجهود‭ ‬بدني‭.‬