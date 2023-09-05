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د. مريم الهاجري: الطفل المصاب بالسكري يستطيع أن يذهب إلى المدرسة أو الروضة من دون استثناء

9/5/2023 7:19:27 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) قدمت‭ ‬الدكتورة‭ ‬مريم‭ ‬الهاجري‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬جمعية‭ ‬السكري‭ ‬البحرينية‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬النصائح‭ ‬حول‭ ‬كيفية‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬الأطفال‭ ‬المصابين‭ ‬بالسكري‭ ‬بالمدارس‭ ‬وكيفية‭ ‬مساعدة‭ ‬طالب‭ ‬السكري‭ ‬أن‭ ‬يدرس‭ ‬في‭ ‬بيئة‭ ‬تعليمية‭ ‬صحية‭ ‬آمنة‭
‬وقالت‭ ‬مع‭ ‬بدء‭ ‬العام‭ ‬الدراسي‭ ‬الجديد‭ ‬بدأ‭ ‬الأهالي‭ ‬وأولياء‭ ‬الأمور‭ ‬يتساءلون‭ ‬عن‭ ‬كيفية‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬أطفالهم‭ ‬المصابين‭ ‬بالسكري‭ ‬بالمدارس‭ ‬وواجباتهم‭ ‬ودورهم‭ ‬كأولياء‭ ‬أمور‭ ‬وتعاونهم‭ ‬مع‭ ‬المدارس؟،‭ ‬مضيفة‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يخفى‭ ‬على‭ ‬الجميع‭ ‬أن‭ ‬الطفل‭ ‬طول‭ ‬وقته‭ ‬وهو‭ ‬في‭ ‬منزله‭ ‬يقوم‭ ‬ولي‭ ‬أمره‭ ‬برعايته‭ ‬لأنه‭ ‬على‭ ‬وعي‭ ‬ودراية‭ ‬بكيفية‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬الطفل‭ ‬المصاب‭ ‬بالسكري‭ ‬ولكي‭ ‬نساعده‭ ‬ان‭ ‬يدرس‭ ‬في‭ ‬بيئة‭ ‬تعليميه‭ ‬صحية‭ ‬وآمنة‭ ‬لذلك‭ ‬فان‭ ‬التوعية‭ ‬الصحية‭ ‬بكيفية‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬الطالب‭/ ‬الطالبة‭ ‬المصاب‭ ‬بالسكري‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬الأمور‭ ‬التي‭ ‬يجب‭ ‬مراعاتها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المدارس‭.
‬وأوضحت‭ ‬أن‭ ‬داء‭ ‬السكري‭ ‬من‭ ‬النوع‭ ‬الأول‭ ‬المعتمد‭ ‬على‭ ‬الأنسولين‭ ‬هو‭ ‬أحد‭ ‬الأمراض‭ ‬الأكثر‭ ‬شيوعا‭ ‬لدى‭ ‬الأطفال‭ ‬والناشئة،‭ ‬ويلاحظ‭ ‬من‭ ‬الإحصائيات‭ ‬أن‭ ‬عدد‭ ‬الحالات‭ ‬الجديدة‭ ‬للسكري‭ ‬من‭ ‬النوع‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬كغيرها‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬ازدياد‭ ‬مستمر،‭ ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬يتوقع‭ ‬زيادة‭ ‬في‭ ‬الإصابة‭ ‬بالسكري‭ ‬من‭ ‬النوع‭ ‬الثاني‭ ‬لدى‭ ‬الأطفال‭ ‬بسبب‭ ‬السمنة،‭ ‬والعوامل‭ ‬الوراثية‭ ‬وسوء‭ ‬في‭ ‬اتباع‭ ‬العادات‭ ‬الصحية‭. ‬وأشارت‭ ‬أن‭ ‬الأطفال‭ ‬المصابين‭ ‬بالسكري‭ ‬يمكنهم‭ ‬الذهاب‭ ‬الى‭ ‬المدرسة‭ ‬بدون‭ ‬استثناء،‭ ‬والمشاركة‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬الأنشطة‭ ‬المدرسية‭ ‬ولا‭ ‬يجب‭ ‬معاملتهم‭ ‬بشكل‭ ‬خاص‭ ‬عن‭ ‬باقي‭ ‬الطلبة،‭ ‬كما‭ ‬يجب‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬المدرسة‭ ‬معرفة‭ ‬أعراض‭ ‬هبوط‭ ‬السكر‭ ‬وكيفية‭ ‬معالجته‭ ‬في‭ ‬المدرسة‭.‬

وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬لتجنب‭ ‬حدوث‭ ‬الهبوط‭ ‬في‭ ‬مستوى‭ ‬السكر‭ ‬في‭ ‬الدم‭ ‬في‭ ‬المدرسة‭ ‬يجب‭ ‬على‭ ‬الطالب‭ ‬تناول‭ ‬وجبه‭ ‬خفيفة‭ ‬أثناء‭ ‬الفسحة‭ ‬المدرسية،‭ ‬ويجب‭ ‬أن‭ ‬تحتوى‭ ‬الوجبة‭ ‬على‭ ‬الكربوهيدرات‭ ‬مثل‭ ‬الخبز‭ - ‬البطاطس‭ -‬البسكويت،‭ ‬كما‭ ‬يجب‭ ‬توفير‭ ‬وجبه‭ ‬خفيفة‭ ‬دائمة‭ ‬بكل‭ ‬فصل‭ ‬به‭ ‬طالب‭ ‬مصاب‭ ‬بالسكري‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬عصير‭ ‬وبسكويت،‭ ‬يجب‭ ‬مراقبة‭ ‬الطالب‭ ‬عن‭ ‬قرب‭ ‬أثناء‭ ‬ممارسة‭ ‬الرياضة‭ ‬مع‭ ‬التأكد‭ ‬بأن‭ ‬الطالب‭ ‬تناول‭ ‬وجبة‭ ‬خفيفة‭ ‬قبل‭ ‬ممارسة‭ ‬الرياضة‭ (‬وجبة‭ ‬الإفطار‭ ‬أو‭ ‬الوجبة‭ ‬الخفيفة‭ ‬أثناء‭ ‬الفسحة‭ ‬المدرسية‭)‬،‭ ‬والسماح‭ ‬للطالب‭ ‬بحمل‭ ‬الطعام‭ ‬والشراب‭ ‬معه‭ ‬لمعالجة‭ ‬الهبوط‭ ‬في‭ ‬حصة‭ ‬الرياضة‭ ‬وعند‭ ‬القيام‭ ‬بمجهود‭ ‬بدني‭.‬

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