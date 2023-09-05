وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬تعليمات‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬لاتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬التي‭ ‬تعزز‭ ‬تأمين‭ ‬سلامة‭ ‬الطلبة‭ ‬وجميع‭ ‬مستخدمي‭ ‬الطريق‭ ‬اتخذت‭ ‬الإدارة‭ ‬كافة‭ ‬الاستعدادات‭ ‬اللازمة‭ ‬التي‭ ‬تضمن‭ ‬تأمين‭ ‬سلامة‭ ‬الطلبة‭ ‬وتنظيم‭ ‬الحركة‭ ‬المرورية‭ ‬في‭ ‬محيط‭ ‬المدارس‭ ‬والمناطق‭ ‬التعليمية‭.‬

وأشاد‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للمرور‭ ‬بما‭ ‬يتميز‭ ‬به‭ ‬السائق‭ ‬البحريني‭ ‬من‭ ‬التزام‭ ‬بالأنظمة‭ ‬والقواعد‭ ‬المرورية،‭ ‬معرباً‭ ‬عن‭ ‬تمنياته‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬عاما‭ ‬دراسيا‭ ‬حافلا‭ ‬بالإنجازات‭ ‬ومحققاً‭ ‬لسلامة‭ ‬الأطفال،‭ ‬عبر‭ ‬تعاون‭ ‬أولياء‭ ‬الأمور‭ ‬ومستخدمي‭ ‬الطريق‭ ‬والخروج‭ ‬المبكر‭ ‬تفادياً‭ ‬للازدحام‭ ‬المروري‭.‬