مدير عام المرور يهنئ بالعام الدراسي ..ويؤكد: سلامة الطلبة أولوية
التاريخ
9/5/2023 7:19:27 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) هنأ العميد الشيخ عبدالرحمن بن عبدالوهاب آل خليفة مدير عام الإدارة العامة للمرور أولياء الأمور والطلبة والهيئة التعليمية بمناسبة العودة إلى المدارس وبداية العام الدراسي الجديد، مؤكداً أن سلامة الطلبة في محيط المدارس والمناطق التعليمية أولوية في العمل المروري.
وأشار إلى أنه في إطار تعليمات الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية لاتخاذ الإجراءات التي تعزز تأمين سلامة الطلبة وجميع مستخدمي الطريق اتخذت الإدارة كافة الاستعدادات اللازمة التي تضمن تأمين سلامة الطلبة وتنظيم الحركة المرورية في محيط المدارس والمناطق التعليمية.
وأشاد مدير عام الإدارة العامة للمرور بما يتميز به السائق البحريني من التزام بالأنظمة والقواعد المرورية، معرباً عن تمنياته أن يكون عاما دراسيا حافلا بالإنجازات ومحققاً لسلامة الأطفال، عبر تعاون أولياء الأمور ومستخدمي الطريق والخروج المبكر تفادياً للازدحام المروري. كلمات دالة
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