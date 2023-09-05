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((الأشغال)) تهيئ الطرق استعداداً للعام الدراسي الجديد

9/5/2023 7:19:27 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) في‭ ‬إطار‭ ‬الاستعدادات‭ ‬للعام‭ ‬الدراسي‭ ‬الجديد‭ ‬صرّحت‭ ‬المهندسة‭ ‬مها‭ ‬خليفة‭ ‬حمادة‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬تخطيط‭ ‬وتصميم‭ ‬الطرق‭ ‬بوزارة‭ ‬الأشغال‭ ‬أن‭ ‬الوزارة‭ ‬قامت‭ ‬بصباغة‭ ‬معابر‭ ‬المشاة‭ ‬ومرتفعات‭ ‬تخفيف‭ ‬السرعة‭ ‬القريبة‭ ‬من‭ ‬المدارس،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬استبدال‭ ‬وتنظيف‭ ‬بعض‭ ‬العلامات‭ ‬المرورية‭ ‬والسياج‭ ‬الحديدي‭ ‬والأعمدة‭ ‬الحديدية‭ ‬وتغيير‭ ‬توقيت‭ ‬الإشارات‭ ‬الضوئية‭ ‬حسب‭ ‬الكثافة‭ ‬المرورية‭.‬

وأشارت‭ ‬المهندسة‭ ‬حمادة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الوزارة‭ ‬تعكف‭ ‬على‭ ‬تنفيذ‭ ‬هذه‭ ‬الاستعدادات‭ ‬قبل‭ ‬بدء‭ ‬العام‭ ‬الدراسي‭ ‬الجديد،‭ ‬بهدف‭ ‬توفير‭ ‬بيئة‭ ‬آمنة‭ ‬للطلبة‭ ‬وحفاظا‭ ‬على‭ ‬سلامتهم‭ ‬ومستخدمي‭ ‬الطريق‭ ‬وتحسين‭ ‬الوضع‭ ‬الحالي‭ ‬للشوارع‭ ‬لتفادي‭ ‬الاختناقات‭ ‬المرورية‭ ‬التي‭ ‬تحصل‭ ‬مع‭ ‬بداية‭ ‬العودة‭ ‬للمدارس‭.‬

وأضافت‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬تخطيط‭ ‬وتصميم‭ ‬الطرق‭ ‬بأن‭ ‬وزارة‭ ‬الأشغال‭ ‬تقوم‭ ‬بتنفيذ‭ ‬هذه‭ ‬الطلبات‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬الأخرى‭ ‬المعنية‭ ‬بالسلامة‭ ‬المرورية‭ ‬عند‭ ‬المدارس،‭ ‬حيث‭ ‬تساهم‭ ‬بدور‭ ‬فاعل‭ ‬ضمن‭ ‬فريق‭ ‬العمل‭ ‬المشترك‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬والإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للمرور‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬المشاريع‭ ‬الخاصة‭ ‬برفع‭ ‬السلامة‭ ‬المرورية‭ ‬حول‭ ‬المدارس‭ ‬الحكومية‭ ‬والخاصة‭ ‬على‭ ‬حد‭ ‬سواء‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬مساعي‭ ‬وزارة‭ ‬الأشغال‭ ‬لخفض‭ ‬نسبة‭ ‬الحوادث‭ ‬المرورية‭.‬

وقد‭ ‬شملت‭ ‬الأعمال‭ ‬المذكورة‭ ‬جميع‭ ‬محافظات‭ ‬المملكة،‭ ‬وتم‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬المنطقة‭ ‬التعليمية‭ ‬بمدينة‭ ‬عيسى،‭ ‬وذلك‭ ‬لاحتوائها‭ ‬على‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الهيئات‭ ‬الأكاديمية‭ ‬والمدارس‭ ‬الحكومية‭ ‬والخاصة،‭ ‬كما‭ ‬شملت‭ ‬الأعمال‭ ‬صباغة‭ ‬الخطوط‭ ‬الأرضية‭ ‬وصباغة‭ ‬المواقف‭ ‬وصباغة‭ ‬المرتفعات‭ ‬وصباغة‭ ‬خطوط‭ ‬المشاة‭ ‬وصيانة‭ ‬العلامات‭ ‬المرورية‭ ‬وتنظيفها‭ ‬وصيانة‭ ‬وبرمجة‭ ‬الإشارات‭ ‬الضوئية‭.‬

من‭ ‬جانب‭ ‬آخر،‭ ‬صرح‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬صيانة‭ ‬المباني‭ ‬المهندس‭ ‬صباح‭ ‬عبدالخالق‭ ‬الصباح‭ ‬بأن‭ ‬الوزارة‭ ‬انتهت‭ ‬من‭ ‬أعمال‭ ‬الصيانة‭ ‬لـ‭ ‬19‭ ‬مدرسة‭ ‬حكومية،‭ ‬وتم‭ ‬تسليمها‭ ‬لوزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬استعداداً‭ ‬للعام‭ ‬الدراسي‭ ‬الجديد‭ ‬2023‭-‬2024،‭ ‬ويجري‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬صيانة‭ ‬21‭ ‬مدرسة‭ ‬حكومية،‭ ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬قد‭ ‬تم‭ ‬مؤخراً‭ ‬طرح‭ ‬عدد‭ ‬14‭ ‬مناقصة‭ ‬عامة‭ ‬لتنفيذ‭ ‬أعمال‭ ‬الصيانة‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬27‭ ‬مدرسة‭ ‬حكومية‭ ‬ضمن‭ ‬الخطة‭ ‬المتفق‭ ‬عليها‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭.‬

وانتهت‭ ‬الوزارة‭ ‬من‭ ‬صيانة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المدارس‭ ‬بمختلف‭ ‬المحافظات،‭ ‬والتي‭ ‬من‭ ‬أبرزها‭: ‬أعمال‭ ‬الصيانة‭ ‬الشاملة‭ ‬لمدرسة‭ ‬سار‭ ‬الثانوية‭ ‬للبنات،‭ ‬أعمال‭ ‬الصيانة‭ ‬الشاملة‭ ‬لمدرسة‭ ‬أم‭ ‬القرى‭ ‬الابتدائية‭ ‬الإعدادية‭ ‬للبنات،‭ ‬أعمال‭ ‬الصيانة‭ ‬الشاملة‭ ‬لمدرسة‭ ‬الإمام‭ ‬مالك‭ ‬ابن‭ ‬أنس‭ ‬الابتدائية‭ ‬للبنين‭ ‬ومدرسة‭ ‬جو‭ ‬الابتدائية‭ ‬الإعدادية‭ ‬للبنين،‭ ‬أعمال‭ ‬الصيانة‭ ‬الشاملة‭ ‬بمدرسة‭ ‬المعهد‭ ‬الديني‭ ‬الجعفري‭.‬

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