((الأشغال)) تهيئ الطرق استعداداً للعام الدراسي الجديد

((الأشغال)) تهيئ الطرق استعداداً للعام الدراسي الجديد
التاريخ
9/5/2023 7:19:27 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) في إطار الاستعدادات للعام الدراسي الجديد صرّحت المهندسة مها خليفة حمادة مدير إدارة تخطيط وتصميم الطرق بوزارة الأشغال أن الوزارة قامت بصباغة معابر المشاة ومرتفعات تخفيف السرعة القريبة من المدارس، بالإضافة إلى استبدال وتنظيف بعض العلامات المرورية والسياج الحديدي والأعمدة الحديدية وتغيير توقيت الإشارات الضوئية حسب الكثافة المرورية.
وأشارت المهندسة حمادة إلى أن الوزارة تعكف على تنفيذ هذه الاستعدادات قبل بدء العام الدراسي الجديد، بهدف توفير بيئة آمنة للطلبة وحفاظا على سلامتهم ومستخدمي الطريق وتحسين الوضع الحالي للشوارع لتفادي الاختناقات المرورية التي تحصل مع بداية العودة للمدارس.
وأضافت مدير إدارة تخطيط وتصميم الطرق بأن وزارة الأشغال تقوم بتنفيذ هذه الطلبات بالتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى المعنية بالسلامة المرورية عند المدارس، حيث تساهم بدور فاعل ضمن فريق العمل المشترك مع وزارة التربية والتعليم والإدارة العامة للمرور في كافة المشاريع الخاصة برفع السلامة المرورية حول المدارس الحكومية والخاصة على حد سواء وذلك ضمن مساعي وزارة الأشغال لخفض نسبة الحوادث المرورية.
وقد شملت الأعمال المذكورة جميع محافظات المملكة، وتم التركيز على المنطقة التعليمية بمدينة عيسى، وذلك لاحتوائها على العديد من الهيئات الأكاديمية والمدارس الحكومية والخاصة، كما شملت الأعمال صباغة الخطوط الأرضية وصباغة المواقف وصباغة المرتفعات وصباغة خطوط المشاة وصيانة العلامات المرورية وتنظيفها وصيانة وبرمجة الإشارات الضوئية.
من جانب آخر، صرح مدير إدارة صيانة المباني المهندس صباح عبدالخالق الصباح بأن الوزارة انتهت من أعمال الصيانة لـ 19 مدرسة حكومية، وتم تسليمها لوزارة التربية والتعليم استعداداً للعام الدراسي الجديد 2023-2024، ويجري العمل على صيانة 21 مدرسة حكومية، كما أنه قد تم مؤخراً طرح عدد 14 مناقصة عامة لتنفيذ أعمال الصيانة في عدد 27 مدرسة حكومية ضمن الخطة المتفق عليها مع وزارة التربية والتعليم.
وانتهت الوزارة من صيانة عدد من المدارس بمختلف المحافظات، والتي من أبرزها: أعمال الصيانة الشاملة لمدرسة سار الثانوية للبنات، أعمال الصيانة الشاملة لمدرسة أم القرى الابتدائية الإعدادية للبنات، أعمال الصيانة الشاملة لمدرسة الإمام مالك ابن أنس الابتدائية للبنين ومدرسة جو الابتدائية الإعدادية للبنين، أعمال الصيانة الشاملة بمدرسة المعهد الديني الجعفري. كلمات دالة
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