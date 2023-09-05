وأكدت‭ ‬الوزارة‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تملك‭ ‬عددًا‭ ‬من‭ ‬الآليات‭ ‬الوطنية‭ ‬المستقلة‭ ‬المعنية‭ ‬بمتابعة‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬وأن‭ ‬المؤسسة‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬ومفوضية‭ ‬حقوق‭ ‬السجناء‭ ‬والمحتجزين‭ ‬قد‭ ‬قامتا‭ ‬بزيارات‭ ‬مفاجئة‭ ‬لمركز‭ ‬الإصلاح‭ ‬والتأهيل‭ ‬للتحقق‭ ‬من‭ ‬الادعاءات‭ ‬الخاصة‭ ‬بوضع‭ ‬المحتجزين‭ ‬في‭ ‬المركز،‭ ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬الاطلاع‭ ‬على‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المطالب‭ ‬الإدارية‭ ‬التي‭ ‬قدمها‭ ‬بعض‭ ‬النزلاء،‭ ‬ورفع‭ ‬تقرير‭ ‬مفصل‭ ‬للجهات‭ ‬المعنية،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬التجاوب‭ ‬بإيجابية‭ ‬مع‭ ‬التوصيات‭ ‬انطلاقًا‭ ‬من‭ ‬التعاون‭ ‬الدائم‭ ‬بين‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬والآليات‭ ‬الوطنية‭ ‬المعنية‭ ‬بحقوق‭ ‬الإنسان‭.‬

وشددت‭ ‬الوزارة‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬احترام‭ ‬مبادئ‭ ‬ميثاق‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬التي‭ ‬تدعو‭ ‬إلى‭ ‬حسن‭ ‬الجوار‭ ‬وعدم‭ ‬التدخل‭ ‬في‭ ‬الشؤون‭ ‬الداخلية‭ ‬للدول‭ ‬والعمل‭ ‬بها،‭ ‬وتدعو‭ ‬المسؤولين‭ ‬في‭ ‬إيران‭ ‬إلى‭ ‬تحري‭ ‬الدقة‭ ‬وعدم‭ ‬الانجرار‭ ‬وراء‭ ‬معلومات‭ ‬مغلوطة‭ ‬تسيء‭ ‬إلى‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭.‬‮

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