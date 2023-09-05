الخارجية تستنكر التصريحات الإيرانية وتعتبرها تدخلاً في الشؤون الداخلية
التاريخ
9/5/2023 7:19:27 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعربت وزارة الخارجية عن استنكارها الشديد للتصريحات التي صدرت عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بشأن أوضاع السجناء في مملكة البحرين، باعتبارها تدخلاً في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين.
وأكدت الوزارة أن مملكة البحرين تملك عددًا من الآليات الوطنية المستقلة المعنية بمتابعة حقوق الإنسان في المملكة، وأن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين قد قامتا بزيارات مفاجئة لمركز الإصلاح والتأهيل للتحقق من الادعاءات الخاصة بوضع المحتجزين في المركز، وقد تم الاطلاع على عدد من المطالب الإدارية التي قدمها بعض النزلاء، ورفع تقرير مفصل للجهات المعنية، حيث تم التجاوب بإيجابية مع التوصيات انطلاقًا من التعاون الدائم بين وزارة الداخلية والآليات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان.
وشددت الوزارة على أهمية احترام مبادئ ميثاق الأمم المتحدة التي تدعو إلى حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول والعمل بها، وتدعو المسؤولين في إيران إلى تحري الدقة وعدم الانجرار وراء معلومات مغلوطة تسيء إلى العلاقات بين البلدين. كلمات دالة
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