التنمية الاجتماعية: استعداد المراكز التأهيلية لاستقبال 182طالباً وطالبة من ذوي الإعاقة
التاريخ
9/5/2023 7:19:26 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد القائم بأعمال مدير إدارة التأهيل الاجتماعي في وزارة التنمية الاجتماعية صادق سهوان، استعداد (45) من أعضاء الهيئة الادارية والتعليمية في الدور والمراكز التأهيلية الأكاديمية والمهنية لاستقبال (182) طالباً وطالبة من ذوي الاعاقة خلال العام الدراسي الجديد 2023 – 2024، وذلك في كل من مركز التأهيل الأكاديمي والمهني، ومركز بنك البحرين والكويت للتأهيل، ومركز شيخان الفارسي للتخاطب الشامل، ومركز الطفل للرعاية النهارية، ودار بنك البحرين الوطني للتأهيل، إلى جانب مركز المتروك للتأهيل الإرشادي.
وأوضح أن مركز التأهيل الأكاديمي والمهني سوف يقدم العديد من الخدمات التأهيلية والتربوية والمهنية إلى فئات الأطفال والشباب من ذوي الإعاقة الذهنية من خلال وحدتي التأهيل الأكاديمي والتأهيل المهني، لافتاً إلى أن وحدة التأهيل الأكاديمي تهدف إلى تقديم وإكساب مهارات أكاديمية متنوعة لذوي الإعاقة الذهنية البسيطة غير القادرين على الاندماج في فصول وزارة التربية والتعليم، وذلك لتأهيلهم أكاديمياً بما يمكنهم من الالتحاق بوظيفة أو ممارسة عمل مناسب لتحقيق الاستقلال الاقتصادي، أما وحدة التأهيل المهني، فتختص بتنفيذ برامج تأهيلية مهنية في الورش بهدف تحقيق الكفاية الاقتصادية لهم عبر العمل والاشتغال بمهنة والاستمرار بها، تمهيداً لإلحاقهم بسوق العمل.
كما أوضح بأن مركز بنك البحرين والكويت للتأهيل يعني بتهيئة الشباب من ذوي الإعاقة الذهنية البسيطة غير القادرين على العمل في الظروف الاعتيادية، وذلك بإتاحة المجال لتدريبهم في الورش المحمية على الحرف اليدوية، بينما يقدم مركز شيخان الفارسي للتخاطب الشامل كافة الخدمات التأهيلية والتعليمية لذوي الإعاقة السمعية، ويتضمن المركز على قسمين، لتأهيل ذوي زراعة القوقعة الالكترونية، والإعاقة السمعية (الإشارة).
وقال إن مركز الطفل للرعاية النهارية يخدم الأطفال ذوي الإعاقة الذهنية المتوسطة من الفئة العمرية (7 – 16 عاماً)، ويقدم لهم مختلف أوجه الرعاية التأهيلية والترفيهية والصحية والنفسية وغيرها من الخدمات.
ودار بنك البحرين الوطني للتأهيل تعمل على تدريب وتأهيل ورعاية الأطفال ذوي الإعاقة الذهنية المتوسطة والشديدة والمزدوجة، بهدف اكتساب المهارات المناسبة حسب امكاناتهم وقدراتهم وفق خطط مدروسة وبرامج خاصة للوصول بهم إلى أفضل مستوى واعدادهم للحياة العامة والاندماج في المجتمع، بينما سوف يقدم مركز المتروك للتأهيل الإرشادي خدماته لذوي الإعاقة الحركية والشلل الدماغي، عبر برنامج الرعاية النهارية، لتأهيلهم نفسياً وحركياً واجتماعياً بما يناسب قدراتهم وإمكاناتهم.
وأشار في هذا الصدد إلى أن المراكز التأهيلية الأكاديمية والمهنية سوف تشهد هذا العام المرحلة الأولى لتطبيق المناهج الدراسية - للبرامج التأهيلية الأكاديمية والمهنية - التي تم الانتهاء من إعدادها وتصميمها كحقائب تعليمية ملائمة لنوع وشدة الإعاقة للطلبة، وذلك بهدف تذليل التحديات والصعوبات التي تواجه مسيرة التأهيل من أجل تقديم برامج تأهيلية تعليمية نوعية ذات كفاءة وفاعلية، بهدف استثمار مهاراتهم وتنمية قدراتهم بما يمكنهم من الاندماج في الحياة العامة.
وبهذه المناسبة، أعربت إدارة التأهيل الاجتماعي بوزارة التنمية الاجتماعية عن تقديرها وشكرها لأولياء أمور الطلبة على مساندتهم الدائمة والمثمرة عبر تشجيع أبنائهم للالتحاق بالتحصيل الدراسي، وكذلك مساعيهم المبذولة لرفع المستوى التأهيلي والمهني للأبناء من ذوي الإعاقة، مشيدة كذلك بجهود كافة الهيئات الادارية والتعليمية بالدور والمراكز التأهيلية على مثابرتهم وعطائهم لأداء الرسالة التعليمية بكل مهنية واخلاص، متمنية للجميع عام دراسي مليء بالنجاح والتوفيق. كلمات دالة
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