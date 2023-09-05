وأوضح‭ ‬أن‭ ‬مركز‭ ‬التأهيل‭ ‬الأكاديمي‭ ‬والمهني‭ ‬سوف‭ ‬يقدم‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬التأهيلية‭ ‬والتربوية‭ ‬والمهنية‭ ‬إلى‭ ‬فئات‭ ‬الأطفال‭ ‬والشباب‭ ‬من‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة‭ ‬الذهنية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬وحدتي‭ ‬التأهيل‭ ‬الأكاديمي‭ ‬والتأهيل‭ ‬المهني،‭ ‬لافتاً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬وحدة‭ ‬التأهيل‭ ‬الأكاديمي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تقديم‭ ‬وإكساب‭ ‬مهارات‭ ‬أكاديمية‭ ‬متنوعة‭ ‬لذوي‭ ‬الإعاقة‭ ‬الذهنية‭ ‬البسيطة‭ ‬غير‭ ‬القادرين‭ ‬على‭ ‬الاندماج‭ ‬في‭ ‬فصول‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم،‭ ‬وذلك‭ ‬لتأهيلهم‭ ‬أكاديمياً‭ ‬بما‭ ‬يمكنهم‭ ‬من‭ ‬الالتحاق‭ ‬بوظيفة‭ ‬أو‭ ‬ممارسة‭ ‬عمل‭ ‬مناسب‭ ‬لتحقيق‭ ‬الاستقلال‭ ‬الاقتصادي،‭ ‬أما‭ ‬وحدة‭ ‬التأهيل‭ ‬المهني،‭ ‬فتختص‭ ‬بتنفيذ‭ ‬برامج‭ ‬تأهيلية‭ ‬مهنية‭ ‬في‭ ‬الورش‭ ‬بهدف‭ ‬تحقيق‭ ‬الكفاية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬لهم‭ ‬عبر‭ ‬العمل‭ ‬والاشتغال‭ ‬بمهنة‭ ‬والاستمرار‭ ‬بها،‭ ‬تمهيداً‭ ‬لإلحاقهم‭ ‬بسوق‭ ‬العمل‭.‬

كما‭ ‬أوضح‭ ‬بأن‭ ‬مركز‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت‭ ‬للتأهيل‭ ‬يعني‭ ‬بتهيئة‭ ‬الشباب‭ ‬من‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة‭ ‬الذهنية‭ ‬البسيطة‭ ‬غير‭ ‬القادرين‭ ‬على‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬الظروف‭ ‬الاعتيادية،‭ ‬وذلك‭ ‬بإتاحة‭ ‬المجال‭ ‬لتدريبهم‭ ‬في‭ ‬الورش‭ ‬المحمية‭ ‬على‭ ‬الحرف‭ ‬اليدوية،‭ ‬بينما‭ ‬يقدم‭ ‬مركز‭ ‬شيخان‭ ‬الفارسي‭ ‬للتخاطب‭ ‬الشامل‭ ‬كافة‭ ‬الخدمات‭ ‬التأهيلية‭ ‬والتعليمية‭ ‬لذوي‭ ‬الإعاقة‭ ‬السمعية،‭ ‬ويتضمن‭ ‬المركز‭ ‬على‭ ‬قسمين،‭ ‬لتأهيل‭ ‬ذوي‭ ‬زراعة‭ ‬القوقعة‭ ‬الالكترونية،‭ ‬والإعاقة‭ ‬السمعية‭ (‬الإشارة‭).‬

وقال‭ ‬إن‭ ‬مركز‭ ‬الطفل‭ ‬للرعاية‭ ‬النهارية‭ ‬يخدم‭ ‬الأطفال‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة‭ ‬الذهنية‭ ‬المتوسطة‭ ‬من‭ ‬الفئة‭ ‬العمرية‭ (‬7‭ ‬ – ‭ ‬16‭ ‬عاماً‭)‬،‭ ‬ويقدم‭ ‬لهم‭ ‬مختلف‭ ‬أوجه‭ ‬الرعاية‭ ‬التأهيلية‭ ‬والترفيهية‭ ‬والصحية‭ ‬والنفسية‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭.‬

ودار‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬للتأهيل‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬تدريب‭ ‬وتأهيل‭ ‬ورعاية‭ ‬الأطفال‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة‭ ‬الذهنية‭ ‬المتوسطة‭ ‬والشديدة‭ ‬والمزدوجة،‭ ‬بهدف‭ ‬اكتساب‭ ‬المهارات‭ ‬المناسبة‭ ‬حسب‭ ‬امكاناتهم‭ ‬وقدراتهم‭ ‬وفق‭ ‬خطط‭ ‬مدروسة‭ ‬وبرامج‭ ‬خاصة‭ ‬للوصول‭ ‬بهم‭ ‬إلى‭ ‬أفضل‭ ‬مستوى‭ ‬واعدادهم‭ ‬للحياة‭ ‬العامة‭ ‬والاندماج‭ ‬في‭ ‬المجتمع،‭ ‬بينما‭ ‬سوف‭ ‬يقدم‭ ‬مركز‭ ‬المتروك‭ ‬للتأهيل‭ ‬الإرشادي‭ ‬خدماته‭ ‬لذوي‭ ‬الإعاقة‭ ‬الحركية‭ ‬والشلل‭ ‬الدماغي،‭ ‬عبر‭ ‬برنامج‭ ‬الرعاية‭ ‬النهارية،‭ ‬لتأهيلهم‭ ‬نفسياً‭ ‬وحركياً‭ ‬واجتماعياً‭ ‬بما‭ ‬يناسب‭ ‬قدراتهم‭ ‬وإمكاناتهم‭.‬

وأشار‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الصدد‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المراكز‭ ‬التأهيلية‭ ‬الأكاديمية‭ ‬والمهنية‭ ‬سوف‭ ‬تشهد‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬المرحلة‭ ‬الأولى‭ ‬لتطبيق‭ ‬المناهج‭ ‬الدراسية‭ - ‬للبرامج‭ ‬التأهيلية‭ ‬الأكاديمية‭ ‬والمهنية‭ - ‬التي‭ ‬تم‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬إعدادها‭ ‬وتصميمها‭ ‬كحقائب‭ ‬تعليمية‭ ‬ملائمة‭ ‬لنوع‭ ‬وشدة‭ ‬الإعاقة‭ ‬للطلبة،‭ ‬وذلك‭ ‬بهدف‭ ‬تذليل‭ ‬التحديات‭ ‬والصعوبات‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬مسيرة‭ ‬التأهيل‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تقديم‭ ‬برامج‭ ‬تأهيلية‭ ‬تعليمية‭ ‬نوعية‭ ‬ذات‭ ‬كفاءة‭ ‬وفاعلية،‭ ‬بهدف‭ ‬استثمار‭ ‬مهاراتهم‭ ‬وتنمية‭ ‬قدراتهم‭ ‬بما‭ ‬يمكنهم‭ ‬من‭ ‬الاندماج‭ ‬في‭ ‬الحياة‭ ‬العامة‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬أعربت‭ ‬إدارة‭ ‬التأهيل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬بوزارة‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬عن‭ ‬تقديرها‭ ‬وشكرها‭ ‬لأولياء‭ ‬أمور‭ ‬الطلبة‭ ‬على‭ ‬مساندتهم‭ ‬الدائمة‭ ‬والمثمرة‭ ‬عبر‭ ‬تشجيع‭ ‬أبنائهم‭ ‬للالتحاق‭ ‬بالتحصيل‭ ‬الدراسي،‭ ‬وكذلك‭ ‬مساعيهم‭ ‬المبذولة‭ ‬لرفع‭ ‬المستوى‭ ‬التأهيلي‭ ‬والمهني‭ ‬للأبناء‭ ‬من‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة،‭ ‬مشيدة‭ ‬كذلك‭ ‬بجهود‭ ‬كافة‭ ‬الهيئات‭ ‬الادارية‭ ‬والتعليمية‭ ‬بالدور‭ ‬والمراكز‭ ‬التأهيلية‭ ‬على‭ ‬مثابرتهم‭ ‬وعطائهم‭ ‬لأداء‭ ‬الرسالة‭ ‬التعليمية‭ ‬بكل‭ ‬مهنية‭ ‬واخلاص،‭ ‬متمنية‭ ‬للجميع‭ ‬عام‭ ‬دراسي‭ ‬مليء‭ ‬بالنجاح‭ ‬والتوفيق‭.‬