قوات الاحتلال الإسرائيلي أجبرت فلسطينيات عـلـى الـتـعـري أمـام أطـفـالـهـن والـجـنـــود
التاريخ
9/5/2023 7:19:17 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
ذكرت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية أن قوة عسكرية إسرائيلية أجبرت 5 سيدات فلسطينيات على التعري داخل منزلهن بعد اقتحامه في الخليل.
وبحسب الصحيفة فإن 50 جنديا اقتحموا منزلا لعائلة «ع» في الحي الجنوبي من الخليل، بتاريخ العاشر من يوليو الماضي، وذلك عند الساعة الواحدة والنصف فجرًا من ذلك اليوم، وكان برفقة الجنود كلاب بوليسية.
ووفقًا للصحيفة فإنه تحت تهديد استخدام الكلاب البوليسية بنهش أجساد الفلسطينيات أجبرن أمام أطفالهن على التعري أمام الجنود الإسرائيليين.
وفي أعقاب الحادث المؤلم نفسيا لأفراد العائلة تبين أن الجنود سرقوا مصاغا ذهبيا وأموالا من المنزل.
وتوجهت عائلة السيدات إلى مركز الشرطة الإسرائيلية في مستوطنة كريات أربع حيث أنكر المركز حادثة السرقة، قبل أن يتم في اليوم التالي التواصل معهم وطلب منهم تسلم الذهب الذي زعم أن الجنود اعتقدوا أنه ذخيرة من الرصاص، فيما لم يتم إرجاع الأموال.
وأوضحت منال الجعبري الحقوقية في منظمة بتسيلم الإسرائيلية اليسارية أنه في الآونة الأخيرة وثقت 20 حالة من هذا القبيل، وهناك تزايد واضح في إجبار السيدات الفلسطينيات على التعري تحت تهديد السلاح واستخدام الكلاب البوليسية.
وأشارت الجعبري إلى أن السيدات الفلسطينيات اللواتي تعرضن لهذه التجربة يرفضن إجراء مقابلات والحديث عن ذلك، لكن أفراد هذه العائلة التي تعرضت لهذه الواقعة تحدثوا بتفاصيل عما جرى.
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