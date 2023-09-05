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قوات الاحتلال الإسرائيلي أجبرت فلسطينيات عـلـى الـتـعـري أمـام أطـفـالـهـن والـجـنـــود

9/5/2023 7:19:17 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

ذكرت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬هآرتس‮»‬‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬أن‭ ‬قوة‭ ‬عسكرية‭ ‬إسرائيلية‭ ‬أجبرت‭ ‬5‭ ‬سيدات‭ ‬فلسطينيات‭ ‬على‭ ‬التعري‭ ‬داخل‭ ‬منزلهن‭ ‬بعد‭ ‬اقتحامه‭ ‬في‭ ‬الخليل‭.‬

وبحسب‭ ‬الصحيفة‭ ‬فإن‭ ‬50‭ ‬جنديا‭ ‬اقتحموا‭ ‬منزلا‭ ‬لعائلة‭ ‬‮«‬ع‮»‬‭ ‬في‭ ‬الحي‭ ‬الجنوبي‭ ‬من‭ ‬الخليل،‭ ‬بتاريخ‭ ‬العاشر‭ ‬من‭ ‬يوليو‭ ‬الماضي،‭ ‬وذلك‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬الواحدة‭ ‬والنصف‭ ‬فجرًا‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬اليوم،‭ ‬وكان‭ ‬برفقة‭ ‬الجنود‭ ‬كلاب‭ ‬بوليسية‭.‬

ووفقًا‭ ‬للصحيفة‭ ‬فإنه‭ ‬تحت‭ ‬تهديد‭ ‬استخدام‭ ‬الكلاب‭ ‬البوليسية‭ ‬بنهش‭ ‬أجساد‭ ‬الفلسطينيات‭ ‬أجبرن‭ ‬أمام‭ ‬أطفالهن‭ ‬على‭ ‬التعري‭ ‬أمام‭ ‬الجنود‭ ‬الإسرائيليين‭.‬

وفي‭ ‬أعقاب‭ ‬الحادث‭ ‬المؤلم‭ ‬نفسيا‭ ‬لأفراد‭ ‬العائلة‭ ‬تبين‭ ‬أن‭ ‬الجنود‭ ‬سرقوا‭ ‬مصاغا‭ ‬ذهبيا‭ ‬وأموالا‭ ‬من‭ ‬المنزل‭.‬

وتوجهت‭ ‬عائلة‭ ‬السيدات‭ ‬إلى‭ ‬مركز‭ ‬الشرطة‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬في‭ ‬مستوطنة‭ ‬كريات‭ ‬أربع‭ ‬حيث‭ ‬أنكر‭ ‬المركز‭ ‬حادثة‭ ‬السرقة،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬التالي‭ ‬التواصل‭ ‬معهم‭ ‬وطلب‭ ‬منهم‭ ‬تسلم‭ ‬الذهب‭ ‬الذي‭ ‬زعم‭ ‬أن‭ ‬الجنود‭ ‬اعتقدوا‭ ‬أنه‭ ‬ذخيرة‭ ‬من‭ ‬الرصاص،‭ ‬فيما‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬إرجاع‭ ‬الأموال‭.‬

وأوضحت‭ ‬منال‭ ‬الجعبري‭ ‬الحقوقية‭ ‬في‭ ‬منظمة‭ ‬بتسيلم‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬اليسارية‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬الآونة‭ ‬الأخيرة‭ ‬وثقت‭ ‬20‭ ‬حالة‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬القبيل،‭ ‬وهناك‭ ‬تزايد‭ ‬واضح‭ ‬في‭ ‬إجبار‭ ‬السيدات‭ ‬الفلسطينيات‭ ‬على‭ ‬التعري‭ ‬تحت‭ ‬تهديد‭ ‬السلاح‭ ‬واستخدام‭ ‬الكلاب‭ ‬البوليسية‭.‬

وأشارت‭ ‬الجعبري‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬السيدات‭ ‬الفلسطينيات‭ ‬اللواتي‭ ‬تعرضن‭ ‬لهذه‭ ‬التجربة‭ ‬يرفضن‭ ‬إجراء‭ ‬مقابلات‭ ‬والحديث‭ ‬عن‭ ‬ذلك،‭ ‬لكن‭ ‬أفراد‭ ‬هذه‭ ‬العائلة‭ ‬التي‭ ‬تعرضت‭ ‬لهذه‭ ‬الواقعة‭ ‬تحدثوا‭ ‬بتفاصيل‭ ‬عما‭ ‬جرى‭.‬

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