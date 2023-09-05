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السعودية وروسيا تمددان خفض إنتاجهما النفطي حتى نهاية السنة

9/5/2023 7:19:17 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

الرياض‭ ‬ ‭ ‬الوكالات‭: ‬أعلنت‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬وروسيا‭ ‬أمس‭ ‬تمديد‭ ‬الخفض‭ ‬الطوعي‭ ‬لإنتاجهما‭ ‬النفطي‭ ‬حتى‭ ‬نهاية‭ ‬السنة،‭ ‬في‭ ‬مواصلة‭ ‬لسعيهما‭ ‬لدعم‭ ‬أسعار‭ ‬الذهب‭ ‬الأسود‭ ‬التي‭ ‬سجلت‭ ‬ارتفاعًا‭ ‬مع‭ ‬صدور‭ ‬الإعلانين‭. ‬

وأعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الطاقة‭ ‬السعودية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أنّ‭ ‬المملكة‭ ‬‮«‬ستقوم‭ ‬بتمديد‭ ‬الخفض‭ ‬الطوعي،‭ ‬البالغ‭ ‬مليون‭ ‬برميل‭ ‬يوميًا‭ ‬والذي‭ ‬بدأ‭ ‬تطبيقه‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬يوليو‭... ‬ثلاثة‭ ‬شهورٍ‭ ‬أخرى،‭ ‬أي‭ ‬حتى‭ ‬نهاية‭ ‬شهر‭ ‬ديسمبر‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2023‮»‬‭. ‬

وأشارت‭ ‬الوزارة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬إنتاج‭ ‬المملكة‭ ‬خلال‭ ‬الشهور‭ ‬الثلاثة‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬‮«‬سيكون‭ ‬ما‭ ‬يقارب‭ ‬9‭ ‬ملايين‭ ‬برميل‭ ‬يوميًا‮»‬‭. ‬وهو‭ ‬أقل‭ ‬بكثير‭ ‬من‭ ‬قدرتها‭ ‬اليومية‭ ‬البالغة‭ ‬نحو‭ ‬12‭ ‬مليون‭ ‬برميل‭. ‬

وفي‭ ‬موسكو،‭ ‬ابقت‭ ‬روسيا‭ ‬خفض‭ ‬صادراتها‭ ‬النفطية‭ ‬بمعدل‭ ‬300‭ ‬ألف‭ ‬برميل‭ ‬يوميا‭ ‬حتى‭ ‬نهاية‭ ‬2023‭. ‬وسبق‭ ‬ان‭ ‬اعلنت‭ ‬موسكو‭ ‬في‭ ‬فبراير‭ ‬خفض‭ ‬انتاجها‭ ‬من‭ ‬الخام‭ ‬بمعدل‭ ‬نصف‭ ‬مليون‭ ‬برميل‭ ‬يوميا،‭ ‬الامر‭ ‬الذي‭ ‬أكدته‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭. ‬

وقال‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الروسي‭ ‬ألكسندر‭ ‬نوفاك‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬تلجرام‭ ‬للحكومة‭ ‬الروسية‭ ‬ان‭ ‬‮«‬روسيا‭ ‬ستمدد‭ ‬الخفض‭ ‬الطوعي‭... ‬لشحنات‭ ‬النفط‭ ‬للأسواق‭ ‬العالمية‭ ‬بمعدل‭ ‬300‭ ‬ألف‭ ‬برميل‭ ‬يوميا‭ ‬حتى‭ ‬نهاية‭ ‬ديسمبر‭ ‬2023‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬ان‭ ‬هذا‭ ‬الإجراء‭ ‬‮«‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬التدابير‭ ‬الوقائية‭ ‬التي‭ ‬اتخذتها‭ ‬دول‭ ‬اوبك‭ ‬بلس‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬استقرار‭ ‬الاسواق‭ ‬النفطية‭ ‬وتوازنها‮»‬‭. ‬

وتزامنًا‭ ‬مع‭ ‬هذين‭ ‬الإعلانين،‭ ‬ارتفع‭ ‬أمس‭ ‬سعر‭ ‬خام‭ ‬برنت‭ ‬فوق‭ ‬90‭ ‬دولارًا‭ ‬للبرميل‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬منذ‭ ‬نوفمبر‭ ‬2022‭. ‬

وعند‭ ‬الساعة‭ ‬13‭:‬50‭ ‬بتوقيت‭ ‬جرينتش‭ ‬ارتفع‭ ‬سعر‭ ‬الخام‭ ‬المرجعي‭ ‬1‭.‬4‭ ‬بالمائة‭ ‬ليصل‭ ‬إلى‭ ‬90‭.‬24‭ ‬دولارا‭ ‬بينما‭ ‬قفز‭ ‬خام‭ ‬غرب‭ ‬تكساس‭ ‬الوسيط‭ ‬الأمريكي‭ ‬الرئيسي‭ ‬1‭.‬9‭ ‬بالمائة‭ ‬إلى‭ ‬87‭.‬16‭ ‬دولارا‭. ‬

وأعلنت‭ ‬السعودية،‭ ‬أكبر‭ ‬مصدّر‭ ‬للنفط‭ ‬الخام،‭ ‬خفض‭ ‬الانتاج‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬اجتماع‭ ‬في‭ ‬يونيو‭ ‬الفائت‭ ‬لتكتل‭ ‬أوبك‭ ‬بلس،‭ ‬الذي‭ ‬يضم‭ ‬أعضاء‭ ‬منظمة‭ ‬الدول‭ ‬المصدرة‭ ‬للنفط‭ ‬وعشرة‭ ‬من‭ ‬حليفاتها‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬روسيا،‭ ‬ودخل‭ ‬حيز‭ ‬النفاذ‭ ‬في‭ ‬يوليو‭. ‬

وفي‭ ‬مطلع‭ ‬أغسطس‭ ‬أعلن‭ ‬تمديد‭ ‬الخفض‭ ‬ليشمل‭ ‬شهر‭ ‬سبتمبر‭ ‬‮«‬مع‭ ‬إمكانية‭ ‬تمديد‭ ‬أو‭ ‬تمديد‭ ‬وزيادة‭ ‬هذا‭ ‬الخفض‮»‬‭. ‬

وذكرت‭ ‬الوزارة‭ ‬في‭ ‬بيانها‭ ‬أنّه‭ ‬‮«‬ستتم‭ ‬مراجعة‭ ‬قرار‭ ‬هذا‭ ‬الخفض‭ ‬بشكل‭ ‬شهري،‭ ‬للنظر‭ ‬في‭ ‬زيادة‭ ‬الخفض،‭ ‬أو‭ ‬زيادة‭ ‬الإنتاج‮»‬‭. ‬

وجاء‭ ‬القرار‭ ‬السعودي‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬القرار‭ ‬الصادر‭ ‬في‭ ‬ابريل‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬تحالف‭ ‬‮«‬أوبك‭ ‬بلس‮»‬‭ ‬بخفض‭ ‬الإنتاج‭ ‬طواعية‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬مليون‭ ‬برميل‭ ‬يوميا‭.‬

وفي‭ ‬أكتوبر‭ ‬الماضي‭ ‬قرر‭ ‬تكتل‭ ‬أوبك‭ ‬بلس‭ ‬خفض‭ ‬الإنتاج‭ ‬بواقع‭ ‬مليوني‭ ‬برميل‭ ‬يوميا‭. ‬وأثار‭ ‬القرار‭ ‬حنق‭ ‬واشنطن‭ ‬التي‭ ‬اتهمت‭ ‬الرياض‭ ‬حينها‭ ‬بالاصطفاف‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬روسيا‭.‬

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