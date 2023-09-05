السعودية وروسيا تمددان خفض إنتاجهما النفطي حتى نهاية السنة

(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
الرياض – الوكالات: أعلنت المملكة العربية السعودية وروسيا أمس تمديد الخفض الطوعي لإنتاجهما النفطي حتى نهاية السنة، في مواصلة لسعيهما لدعم أسعار الذهب الأسود التي سجلت ارتفاعًا مع صدور الإعلانين.
وأعلنت وزارة الطاقة السعودية في بيان أنّ المملكة «ستقوم بتمديد الخفض الطوعي، البالغ مليون برميل يوميًا والذي بدأ تطبيقه في شهر يوليو... ثلاثة شهورٍ أخرى، أي حتى نهاية شهر ديسمبر من عام 2023».
وأشارت الوزارة إلى أن إنتاج المملكة خلال الشهور الثلاثة الأخيرة من العام «سيكون ما يقارب 9 ملايين برميل يوميًا». وهو أقل بكثير من قدرتها اليومية البالغة نحو 12 مليون برميل.
وفي موسكو، ابقت روسيا خفض صادراتها النفطية بمعدل 300 ألف برميل يوميا حتى نهاية 2023. وسبق ان اعلنت موسكو في فبراير خفض انتاجها من الخام بمعدل نصف مليون برميل يوميا، الامر الذي أكدته أمس الثلاثاء.
وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك على حساب تلجرام للحكومة الروسية ان «روسيا ستمدد الخفض الطوعي... لشحنات النفط للأسواق العالمية بمعدل 300 ألف برميل يوميا حتى نهاية ديسمبر 2023». وأضاف ان هذا الإجراء «يهدف إلى تعزيز التدابير الوقائية التي اتخذتها دول اوبك بلس للحفاظ على استقرار الاسواق النفطية وتوازنها».
وتزامنًا مع هذين الإعلانين، ارتفع أمس سعر خام برنت فوق 90 دولارًا للبرميل للمرة الأولى منذ نوفمبر 2022.
وعند الساعة 13:50 بتوقيت جرينتش ارتفع سعر الخام المرجعي 1.4 بالمائة ليصل إلى 90.24 دولارا بينما قفز خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي الرئيسي 1.9 بالمائة إلى 87.16 دولارا.
وأعلنت السعودية، أكبر مصدّر للنفط الخام، خفض الانتاج لأول مرة في أعقاب اجتماع في يونيو الفائت لتكتل أوبك بلس، الذي يضم أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط وعشرة من حليفاتها بما فيها روسيا، ودخل حيز النفاذ في يوليو.
وفي مطلع أغسطس أعلن تمديد الخفض ليشمل شهر سبتمبر «مع إمكانية تمديد أو تمديد وزيادة هذا الخفض».
وذكرت الوزارة في بيانها أنّه «ستتم مراجعة قرار هذا الخفض بشكل شهري، للنظر في زيادة الخفض، أو زيادة الإنتاج».
وجاء القرار السعودي في أعقاب القرار الصادر في ابريل من قبل العديد من أعضاء تحالف «أوبك بلس» بخفض الإنتاج طواعية بأكثر من مليون برميل يوميا.
وفي أكتوبر الماضي قرر تكتل أوبك بلس خفض الإنتاج بواقع مليوني برميل يوميا. وأثار القرار حنق واشنطن التي اتهمت الرياض حينها بالاصطفاف إلى جانب روسيا.
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