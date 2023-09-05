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الإمارات تعلن استثمارات بقيمة 4.5 مليارات دولار في الطاقة النظيفة بإفريقيا

9/5/2023 7:19:17 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

نيروبي‭ - ‬الوكالات‭: ‬تعهّدت‭ ‬الإمارات‭ ‬استثمار‭ ‬4 , 5‭ ‬مليارات‭ ‬دولار‭ ‬في‭ ‬الطاقة‭ ‬النظيفة‭ ‬في‭ ‬إفريقيا‭ ‬أمس،‭ ‬في‭ ‬قمة‭ ‬المناخ‭ ‬الإفريقية‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬جعل‭ ‬القارة‭ ‬قوة‭ ‬ناشئة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الطاقة‭ ‬المتجددة‭. ‬

أعلنت‭ ‬الإمارات‭ ‬التي‭ ‬ستستضيف‭ ‬مؤتمر‭ ‬الأطراف‭ ‬في‭ ‬اتفاقية‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬الإطارية‭ ‬بشأن‭ ‬تغير‭ ‬المناخ‭ (‬كوب‭ ‬28‭) ‬في‭ ‬دبي‭ ‬نهاية‭ ‬العام،‭ ‬أول‭ ‬التزام‭ ‬مالي‭ ‬للقمة‭. ‬

وقال‭ ‬سلطان‭ ‬الجابر‭ ‬الذي‭ ‬يرأس‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬مصدر‮»‬‭ ‬للطاقة‭ ‬المتجددة‭ ‬الحكومية‭ ‬وشركة‭ ‬النفط‭ ‬الوطنية‭ ‬الإماراتية‭ ‬‮«‬أدنوك‮»‬‭: ‬‮«‬سنخصص‭ ‬4 , 5‭ ‬مليارات‭ ‬دولار‭... ‬لبدء‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬مشاريع‭ ‬الطاقة‭ ‬النظيفة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬القارة‭ ‬المهمة‭ ‬جدا‮»‬‭. ‬

ولفت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬من‭ ‬شأن‭ ‬هذا‭ ‬الاستثمار‭ ‬‮«‬إطلاق‭ ‬العنان‭ ‬لقدرة‭ ‬إفريقيا‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬رخاء‭ ‬مستدام‮»‬‭. ‬وتابع‭ ‬الجابر‭ ‬الذي‭ ‬سيترأس‭ ‬أيضا‭ ‬المناقشات‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬المناخ‭ ‬في‭ ‬دبي‭ ‬أن‭ ‬تحالفا‭ ‬يضم‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬مصدر‮»‬‭ ‬للطاقة‭ ‬سيساعد‭ ‬في‭ ‬إنتاج‭ ‬15‭ ‬جيجاوات‭ ‬من‭ ‬الطاقة‭ ‬النظيفة‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2030‭. ‬

بلغت‭ ‬قدرة‭ ‬توليد‭ ‬الطاقة‭ ‬المتجددة‭ ‬في‭ ‬القارة‭ ‬56‭ ‬جيجاوات‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2022،‭ ‬وفق‭ ‬الوكالة‭ ‬الدولية‭ ‬للطاقة‭ ‬المتجددة‭. ‬

ويشارك‭ ‬رؤساء‭ ‬دول‭ ‬وزعماء‭ ‬حكومات‭ ‬وقادة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الصناعة‭ ‬من‭ ‬القارة‭ ‬وخارجها‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الكينية‭ ‬نيروبي‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬القمة‭ ‬التاريخية‭. ‬

ورغم‭ ‬غناها‭ ‬بالموارد‭ ‬الطبيعية،‭ ‬فإن‭ ‬3 % ‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬استثمارات‭ ‬الطاقة‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬تتم‭ ‬في‭ ‬القارة‭ ‬الإفريقية‭. ‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬دعا‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬أنطونيو‭ ‬جوتيريش‭ ‬العالم‭ ‬إلى‭ ‬جعل‭ ‬إفريقيا‭ ‬‮«‬قوة‭ ‬عظمى‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الطاقة‭ ‬المتجددة‮»‬،‭ ‬خلال‭ ‬كلمة‭ ‬ألقاها‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أمام‭ ‬القمة‭. ‬

وقال‭ ‬جوتيريش‭: ‬‮«‬قد‭ ‬تكون‭ ‬الطاقات‭ ‬المتجددة‭ ‬المعجزة‭ ‬الإفريقية‭... ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬نعمل‭ ‬معا‭ ‬حتى‭ ‬تصبح‭ ‬إفريقيا‭ ‬قوة‭ ‬عظمى‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الطاقة‭ ‬المتجددة‮»‬،‭ ‬داعيا‭ ‬قادة‭ ‬مجموعة‭ ‬العشرين‭ ‬الذين‭ ‬سيجتمعون‭ ‬نهاية‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬في‭ ‬الهند‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬تحمّل‭ ‬مسؤولياتهم‮»‬‭ ‬في‭ ‬مكافحة‭ ‬تغير‭ ‬المناخ‭. ‬

وسيكون‭ ‬التحول‭ ‬إلى‭ ‬الطاقة‭ ‬النظيفة‭ ‬في‭ ‬الدول‭ ‬النامية‭ ‬أمرا‭ ‬بالغ‭ ‬الأهمية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬هدف‭ ‬اتفاق‭ ‬باريس‭ ‬المتمثل‭ ‬في‭ ‬حصر‭ ‬الاحترار‭ ‬بأقل‭ ‬من‭ ‬درجتين‭ ‬مئويتين‭ ‬مقارنة‭ ‬بعصر‭ ‬ما‭ ‬قبل‭ ‬الثورة‭ ‬الصناعية،‭ ‬و1 , 5‭ ‬درجة‭ ‬مئوية‭ ‬إذا‭ ‬أمكن‭. ‬

ومن‭ ‬أجل‭ ‬تحقيق‭ ‬ذلك،‭ ‬تقول‭ ‬الوكالة‭ ‬الدولية‭ ‬للطاقة‭ ‬إن‭ ‬الاستثمارات‭ ‬في‭ ‬الطاقة‭ ‬النظيفة‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬ألفَي‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬سنويا‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬عقد،‭ ‬أي‭ ‬بزيادة‭ ‬ثمانية‭ ‬أضعاف‭. ‬

كذلك،‭ ‬دعا‭ ‬المتحدثون‭ ‬في‭ ‬القمة‭ ‬إلى‭ ‬إصلاح‭ ‬الهيكليات‭ ‬المالية‭ ‬العالمية‭ ‬لتتماشى‭ ‬مع‭ ‬الأهداف‭ ‬المناخية‭. ‬

ودعا‭ ‬الجابر‭ ‬بدوره‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬عملية‭ ‬تدخل‭ ‬دقيقة‭ ‬في‭ ‬البنية‭ ‬المالية‭ ‬العالمية‭ ‬المبنية‭ ‬لعصر‭ ‬مختلف‮»‬،‭ ‬وحضّ‭ ‬المؤسسات‭ ‬الدولية‭ ‬على‭ ‬تخفيف‭ ‬عبء‭ ‬الديون‭ ‬التي‭ ‬تثقل‭ ‬كاهل‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬البلدان‭. ‬

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