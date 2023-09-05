Wednesday, 06 September 2023 09:34 GMT

آلاف الأكراد يتظاهرون في إقليم كردستان ضد حكومة بغداد

9/5/2023 7:19:16 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

دهوك‭ ‬ ‭ ‬الوكالات‭: ‬تظاهر‭ ‬آلاف‭ ‬الأكراد‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬في‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬العراق،‭ ‬رافعين‭ ‬أعلام‭ ‬الإقليم‭ ‬احتجاجا‭ ‬على‭ ‬التأخير‭ ‬في‭ ‬دفع‭ ‬رواتب‭ ‬موظفي‭ ‬الاقليم‭ ‬الحكوميين‭ ‬ومحملين‭ ‬الحكومة‭ ‬المركزية‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬المسؤولية‭. ‬

وتأتي‭ ‬التظاهرة‭ ‬في‭ ‬الإقليم‭ ‬الذي‭ ‬يتمتع‭ ‬بحكم‭ ‬ذاتي‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬توترات‭ ‬بين‭ ‬كردستان‭ ‬والسلطة‭ ‬المركزية،‭ ‬بعد‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬أحداث‭ ‬شغب‭ ‬دامية‭ ‬شهدتها‭ ‬مدينة‭ ‬كركوك،‭ ‬التي‭ ‬لطالما‭ ‬شكلت‭ ‬نقطة‭ ‬نزاع‭ ‬بين‭ ‬بغداد‭ ‬واربيل‭ ‬عاصمة‭ ‬الأقليم‭. ‬

وتجمع‭ ‬آلاف‭ ‬المتظاهرين‭ ‬ارتدى‭ ‬بعضهم‭ ‬الزي‭ ‬الكردي‭ ‬وسط‭ ‬مدينة‭ ‬دهوك‭ ‬بشمال‭ ‬العراق‭ ‬بحسب‭ ‬مصور‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭. ‬وحمل‭ ‬معظم‭ ‬المتظاهرين‭ ‬أعلام‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭. ‬

كما‭ ‬رفعت‭ ‬لافتات‭ ‬كتب‭ ‬على‭ ‬احداها‭ ‬‮«‬كردستان‭ ‬لن‭ ‬تتراجع‭ ‬بوجه‭ ‬الممارسات‭ ‬السياسية‭ ‬العدائية‭ ‬للسلطات‭ ‬العراقية‮»‬‭. ‬وكتب‭ ‬على‭ ‬لافتة‭ ‬اخرى‭ ‬‮«‬اقليم‭ ‬كردستان‭ ‬وحدة‭ ‬فدرالية‭ ‬دستورية‭ ‬لها‭ ‬كل‭ ‬الحق‭ ‬في‭ ‬حماية‭ ‬وجودها‭ ‬الدستوري‮»‬،‭ ‬وعلى‭ ‬لافتة‭ ‬ثالثة‭ ‬‮«‬نتضامن‭ ‬مع‭ ‬أهلنا‭ ‬في‭ ‬كركوك‮»‬‭. ‬

ورغم‭ ‬الخلافات‭ ‬المتكررة‭ ‬بين‭ ‬بغداد‭ ‬وأربيل،‭ ‬استطاعت‭ ‬الحكومة‭ ‬المركزية‭ ‬برئاسة‭ ‬محمد‭ ‬شياع‭ ‬السوداني‭ ‬تحسين‭ ‬العلاقات‭ ‬بشكل‭ ‬نسبي‭. ‬

وتتهم‭ ‬حكومة‭ ‬الإقليم‭ ‬الحكومة‭ ‬المركزية،‭ ‬منذ‭ ‬فترة‭ ‬طويلة،‭ ‬بعدم‭ ‬إرسال‭ ‬الأموال‭ ‬الخاصة‭ ‬برواتب‭ ‬موظفيها‭ ‬المدنيين‭. ‬

وكان‭ ‬الإقليم،‭ ‬بفضل‭ ‬صادراته‭ ‬النفطية،‭ ‬يتمتع‭ ‬بمصدر‭ ‬تمويل‭ ‬مستقل‭ ‬يمكنه‭ ‬من‭ ‬دفع‭ ‬الرواتب‭ ‬جزئيا،‭ ‬لكنه‭ ‬منذ‭ ‬نهاية‭ ‬مارس‭ ‬الماضي‭ ‬محروم‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الموارد‭ ‬بسبب‭ ‬خلاف‭ ‬مع‭ ‬تركيا‭ ‬وبغداد‭. ‬

وتوصلت‭ ‬حكومة‭ ‬الإقليم‭ ‬لاتفاق‭ ‬مع‭ ‬حكومة‭ ‬بغداد‭ ‬على‭ ‬تصدير‭ ‬نفط‭ ‬الإقليم‭ ‬عبر‭ ‬الحكومة‭ ‬المركزية،‭ ‬وفي‭ ‬مقابل‭ ‬ذلك‭ ‬يتم‭ ‬تخصيص‭ ‬12‭.‬6 % ‭ ‬من‭ ‬الموازنة‭ ‬الاتحادية‭ ‬لكردستان‭ ‬العراق‭. ‬

ورغم‭ ‬إفراج‭ ‬حكومة‭ ‬بغداد‭ ‬الأحد‭ ‬عن‭ ‬500‭ ‬مليار‭ ‬دينار‭ (‬حوالي‭ ‬380‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭) ‬لرواتب‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان،‭ ‬فان‭ ‬تصحيح‭ ‬الوضع‭ ‬يتطلب‭ ‬ضعف‭ ‬هذا‭ ‬المبلغ‭ ‬شهريا،‭ ‬وفقا‭ ‬لحكومة‭ ‬أربيل‭. ‬

وتصاعد‭ ‬التوتر‭ ‬بين‭ ‬الإقليم‭ ‬وبغداد‭ ‬أثر‭ ‬أعمال‭ ‬عنف‭ ‬شهدتها‭ ‬مدينة‭ ‬كركوك‭ ‬التي‭ ‬تعيش‭ ‬فيها‭ ‬قوميات‭ ‬متعددة‭. ‬وشهدت‭ ‬كركوك‭ ‬تظاهرات‭ ‬دامية‭ ‬مساء‭ ‬السبت‭ ‬رغم‭ ‬انتشار‭ ‬قوات‭ ‬الأمن‭. ‬

ومحور‭ ‬الخلاف‭ ‬مقر‭ ‬قيادة‭ ‬عمليات‭ ‬القوات‭ ‬العراقية‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬بيد‭ ‬الحزب‭ ‬الديموقراطي‭ ‬الكردستاني‭. ‬

ووافقت‭ ‬الحكومة‭ ‬المركزية‭ ‬على‭ ‬إعادة‭ ‬الموقع‭ ‬للحزب‭ ‬الديموقراطي‭ ‬ما‭ ‬دفع‭ ‬متظاهرين‭ ‬من‭ ‬القوميتين‭ ‬العربيّة‭ ‬والتركمانيّة‭ ‬لتنفيذ‭ ‬اعتصام‭. ‬وردا‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬قام‭ ‬مواطنون‭ ‬اكراد‭ ‬بالتظاهر‭. ‬وأدت‭ ‬أعمال‭ ‬العنف‭ ‬الى‭ ‬مقتل‭ ‬أربعة‭ ‬متظاهرين‭ ‬أكراد،‭ ‬وفقا‭ ‬للسلطات‭ ‬المحلية‭. ‬

MENAFN05092023000055011008ID1107012615

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث