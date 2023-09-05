آلاف الأكراد يتظاهرون في إقليم كردستان ضد حكومة بغداد

دهوك‭ ‬ – ‭ ‬الوكالات‭: ‬تظاهر‭ ‬آلاف‭ ‬الأكراد‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬في‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬العراق،‭ ‬رافعين‭ ‬أعلام‭ ‬الإقليم‭ ‬احتجاجا‭ ‬على‭ ‬التأخير‭ ‬في‭ ‬دفع‭ ‬رواتب‭ ‬موظفي‭ ‬الاقليم‭ ‬الحكوميين‭ ‬ومحملين‭ ‬الحكومة‭ ‬المركزية‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬المسؤولية‭. ‬

وتأتي‭ ‬التظاهرة‭ ‬في‭ ‬الإقليم‭ ‬الذي‭ ‬يتمتع‭ ‬بحكم‭ ‬ذاتي‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬توترات‭ ‬بين‭ ‬كردستان‭ ‬والسلطة‭ ‬المركزية،‭ ‬بعد‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬أحداث‭ ‬شغب‭ ‬دامية‭ ‬شهدتها‭ ‬مدينة‭ ‬كركوك،‭ ‬التي‭ ‬لطالما‭ ‬شكلت‭ ‬نقطة‭ ‬نزاع‭ ‬بين‭ ‬بغداد‭ ‬واربيل‭ ‬عاصمة‭ ‬الأقليم‭. ‬

وتجمع‭ ‬آلاف‭ ‬المتظاهرين‭ ‬ارتدى‭ ‬بعضهم‭ ‬الزي‭ ‬الكردي‭ ‬وسط‭ ‬مدينة‭ ‬دهوك‭ ‬بشمال‭ ‬العراق‭ ‬بحسب‭ ‬مصور‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭. ‬وحمل‭ ‬معظم‭ ‬المتظاهرين‭ ‬أعلام‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭. ‬

كما‭ ‬رفعت‭ ‬لافتات‭ ‬كتب‭ ‬على‭ ‬احداها‭ ‬‮«‬كردستان‭ ‬لن‭ ‬تتراجع‭ ‬بوجه‭ ‬الممارسات‭ ‬السياسية‭ ‬العدائية‭ ‬للسلطات‭ ‬العراقية‮»‬‭. ‬وكتب‭ ‬على‭ ‬لافتة‭ ‬اخرى‭ ‬‮«‬اقليم‭ ‬كردستان‭ ‬وحدة‭ ‬فدرالية‭ ‬دستورية‭ ‬لها‭ ‬كل‭ ‬الحق‭ ‬في‭ ‬حماية‭ ‬وجودها‭ ‬الدستوري‮»‬،‭ ‬وعلى‭ ‬لافتة‭ ‬ثالثة‭ ‬‮«‬نتضامن‭ ‬مع‭ ‬أهلنا‭ ‬في‭ ‬كركوك‮»‬‭. ‬

ورغم‭ ‬الخلافات‭ ‬المتكررة‭ ‬بين‭ ‬بغداد‭ ‬وأربيل،‭ ‬استطاعت‭ ‬الحكومة‭ ‬المركزية‭ ‬برئاسة‭ ‬محمد‭ ‬شياع‭ ‬السوداني‭ ‬تحسين‭ ‬العلاقات‭ ‬بشكل‭ ‬نسبي‭. ‬

وتتهم‭ ‬حكومة‭ ‬الإقليم‭ ‬الحكومة‭ ‬المركزية،‭ ‬منذ‭ ‬فترة‭ ‬طويلة،‭ ‬بعدم‭ ‬إرسال‭ ‬الأموال‭ ‬الخاصة‭ ‬برواتب‭ ‬موظفيها‭ ‬المدنيين‭. ‬

وكان‭ ‬الإقليم،‭ ‬بفضل‭ ‬صادراته‭ ‬النفطية،‭ ‬يتمتع‭ ‬بمصدر‭ ‬تمويل‭ ‬مستقل‭ ‬يمكنه‭ ‬من‭ ‬دفع‭ ‬الرواتب‭ ‬جزئيا،‭ ‬لكنه‭ ‬منذ‭ ‬نهاية‭ ‬مارس‭ ‬الماضي‭ ‬محروم‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الموارد‭ ‬بسبب‭ ‬خلاف‭ ‬مع‭ ‬تركيا‭ ‬وبغداد‭. ‬

وتوصلت‭ ‬حكومة‭ ‬الإقليم‭ ‬لاتفاق‭ ‬مع‭ ‬حكومة‭ ‬بغداد‭ ‬على‭ ‬تصدير‭ ‬نفط‭ ‬الإقليم‭ ‬عبر‭ ‬الحكومة‭ ‬المركزية،‭ ‬وفي‭ ‬مقابل‭ ‬ذلك‭ ‬يتم‭ ‬تخصيص‭ ‬12‭.‬6 % ‭ ‬من‭ ‬الموازنة‭ ‬الاتحادية‭ ‬لكردستان‭ ‬العراق‭. ‬

ورغم‭ ‬إفراج‭ ‬حكومة‭ ‬بغداد‭ ‬الأحد‭ ‬عن‭ ‬500‭ ‬مليار‭ ‬دينار‭ (‬حوالي‭ ‬380‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭) ‬لرواتب‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان،‭ ‬فان‭ ‬تصحيح‭ ‬الوضع‭ ‬يتطلب‭ ‬ضعف‭ ‬هذا‭ ‬المبلغ‭ ‬شهريا،‭ ‬وفقا‭ ‬لحكومة‭ ‬أربيل‭. ‬

وتصاعد‭ ‬التوتر‭ ‬بين‭ ‬الإقليم‭ ‬وبغداد‭ ‬أثر‭ ‬أعمال‭ ‬عنف‭ ‬شهدتها‭ ‬مدينة‭ ‬كركوك‭ ‬التي‭ ‬تعيش‭ ‬فيها‭ ‬قوميات‭ ‬متعددة‭. ‬وشهدت‭ ‬كركوك‭ ‬تظاهرات‭ ‬دامية‭ ‬مساء‭ ‬السبت‭ ‬رغم‭ ‬انتشار‭ ‬قوات‭ ‬الأمن‭. ‬

ومحور‭ ‬الخلاف‭ ‬مقر‭ ‬قيادة‭ ‬عمليات‭ ‬القوات‭ ‬العراقية‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬بيد‭ ‬الحزب‭ ‬الديموقراطي‭ ‬الكردستاني‭. ‬

ووافقت‭ ‬الحكومة‭ ‬المركزية‭ ‬على‭ ‬إعادة‭ ‬الموقع‭ ‬للحزب‭ ‬الديموقراطي‭ ‬ما‭ ‬دفع‭ ‬متظاهرين‭ ‬من‭ ‬القوميتين‭ ‬العربيّة‭ ‬والتركمانيّة‭ ‬لتنفيذ‭ ‬اعتصام‭. ‬وردا‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬قام‭ ‬مواطنون‭ ‬اكراد‭ ‬بالتظاهر‭. ‬وأدت‭ ‬أعمال‭ ‬العنف‭ ‬الى‭ ‬مقتل‭ ‬أربعة‭ ‬متظاهرين‭ ‬أكراد،‭ ‬وفقا‭ ‬للسلطات‭ ‬المحلية‭. ‬