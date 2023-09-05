فريق إنييستا يقيل مدربه بسبب سوء النتائج

أعلن‭ ‬نادي‭ ‬الإمارات‭ ‬الإماراتي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬يوم‭ ‬الاثنين‭ ‬اقالة‭ ‬مدربه‭ ‬محمد‭ ‬الجالبوت‭ ‬بسبب‭ ‬سوء‭ ‬النتائج،‭ ‬وعين‭ ‬الإسباني‭ ‬لويس‭ ‬بلاناغوما‭ ‬بديلا‭ ‬له‭ ‬موسما‭ ‬واحدا‭ ‬قابلا‭ ‬للتجديد‭. ‬وجاءت‭ ‬اقالة‭ ‬الجالبوت،‭ ‬أحد‭ ‬مدربين‭ ‬إماراتيين‭ ‬اضافة‭ ‬الى‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬العنبري‭ (‬خورفكان‭) ‬في‭ ‬الدرجة‭ ‬الاولى،‭ ‬بعد‭ ‬النتائج‭ ‬السلبية‭ ‬التي‭ ‬حققها‭ ‬الفريق‭ ‬الصاعد‭ ‬حديثا،‭ ‬حيث‭ ‬حصد‭ ‬نقطة‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬مباراتين‭ ‬في‭ ‬الدوري،‭ ‬والخسارة‭ ‬امام‭ ‬الوحدة‭ ‬صفر‭-‬3‭ ‬في‭ ‬ذهاب‭ ‬الدور‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬كأس‭ ‬الرابطة‭. ‬

وكان‭ ‬الامارات‭ ‬الذي‭ ‬يضم‭ ‬في‭ ‬صفوفه‭ ‬نجم‭ ‬اسبانيا‭ ‬وبرشلونة‭ ‬السابق‭ ‬اندريس‭ ‬إنييستا‭ ‬يأمل‭ ‬ان‭ ‬تكون‭ ‬بداية‭ ‬موسمه‭ ‬افضل،‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬بعد‭ ‬تعزيز‭ ‬صفوفه‭ ‬بعدة‭ ‬لاعبين‭ ‬جدد‭ ‬ابرزهم‭ ‬‮«‬الرسام‮»‬‭ ‬المخضرم‭ ‬إنييستا‭ (‬39‭ ‬عاما‭). ‬وسبق‭ ‬لبلاناغوما‭ (‬42‭ ‬عاما‭) ‬ان‭ ‬درب‭ ‬إنييستا‭ ‬عندما‭ ‬قاده‭ ‬في‭ ‬فيسيل‭ ‬كوبي‭ ‬الياباني‭ ‬في‭ ‬2022‭ ‬الذي‭ ‬لعب‭ ‬له‭ ‬مدة‭ ‬خمس‭ ‬سنوات‭ ‬بين‭ ‬2019‭ ‬و2023‭. ‬كما‭ ‬درب‭ ‬مواطنيه‭ ‬غرناطة‭ ‬بصفة‭ ‬مؤقتة‭ (‬من‭ ‬سبتمبر‭ ‬حتى‭ ‬اكتوبر‭ ‬2016‭) ‬وهيركوليس‭ (‬2018-2019‭) ‬واف‭ ‬سي‭ ‬ايمباري‭ ‬الياباني‭ (‬2020-2021‭). ‬وأكد‭ ‬بلاناغوما‭ ‬بعد‭ ‬توقيع‭ ‬العقد‭ ‬انه‭ ‬يسعى‭ ‬الى‭ ‬‮«‬تكوين‭ ‬فريق‭ ‬قوي‭ ‬يكون‭ ‬قادرا‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬النتائج‭ ‬الايجابية،‭ ‬وتطلعات‭ ‬ادارة‭ ‬وجماهير‭ ‬النادي‮»‬‭. ‬