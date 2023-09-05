فريق إنييستا يقيل مدربه بسبب سوء النتائج

فريق إنييستا يقيل مدربه بسبب سوء النتائج
التاريخ
9/5/2023 7:19:10 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
أعلن نادي الإمارات الإماراتي لكرة القدم يوم الاثنين اقالة مدربه محمد الجالبوت بسبب سوء النتائج، وعين الإسباني لويس بلاناغوما بديلا له موسما واحدا قابلا للتجديد. وجاءت اقالة الجالبوت، أحد مدربين إماراتيين اضافة الى عبدالعزيز العنبري (خورفكان) في الدرجة الاولى، بعد النتائج السلبية التي حققها الفريق الصاعد حديثا، حيث حصد نقطة واحدة من مباراتين في الدوري، والخسارة امام الوحدة صفر-3 في ذهاب الدور الأول من كأس الرابطة.
وكان الامارات الذي يضم في صفوفه نجم اسبانيا وبرشلونة السابق اندريس إنييستا يأمل ان تكون بداية موسمه افضل، ولا سيما بعد تعزيز صفوفه بعدة لاعبين جدد ابرزهم «الرسام» المخضرم إنييستا (39 عاما). وسبق لبلاناغوما (42 عاما) ان درب إنييستا عندما قاده في فيسيل كوبي الياباني في 2022 الذي لعب له مدة خمس سنوات بين 2019 و2023. كما درب مواطنيه غرناطة بصفة مؤقتة (من سبتمبر حتى اكتوبر 2016) وهيركوليس (2018-2019) واف سي ايمباري الياباني (2020-2021). وأكد بلاناغوما بعد توقيع العقد انه يسعى الى «تكوين فريق قوي يكون قادرا على تحقيق النتائج الايجابية، وتطلعات ادارة وجماهير النادي».
MENAFN05092023000055011008ID1107012614
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.