إنزاغي يمدد عقده مع إنتر حتى 2025

إنزاغي يمدد عقده مع إنتر حتى 2025
التاريخ
9/5/2023 7:19:10 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
مدد سيموني إنزاغي عقده مدربا لإنتر الإيطالي الذي قاده الموسم الماضي إلى نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم عاما إضافيا حتى 2025 وفق ما أعلن النادي يوم أمس. وقال إنتر في بيان مقتضب: «يسعد إنتر ميلان أن يعلن تمديد عقد مدربه سيموني إنزاغي الذي بات مرتبطاً الآن مع النادي حتى 2025».
وتسلم ابن الـ47 عاماً مهمة الاشراف على إنتر في يونيو 2021 وقاده الى إحراز كأس إيطاليا مرتين إضافة الى الوصول الموسم الماضي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا حيث خسر أمام مانشستر سيتي الإنكليزي (0-1). وبعدما دافع عن ألوانه كلاعب بين 1999 و2010 عاد إنزاغي في 2016 للإشراف على لاتسيو الذي منحه أول مهمة كمدرب وبقي معه حتى 2021. ويتصدر إنتر ترتيب الدوري في بداية الموسم الحالي بتسع نقاط من ثلاث مباريات، بالتساوي مع جاره اللدود ميلان الذي سيتواجه معه في 16 الشهر الحالي حين تُستأنف المنافسات بعد النافذة الدولية المخصصة لمباريات المنتخبات الوطنية.
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