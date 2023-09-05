إنزاغي يمدد عقده مع إنتر حتى 2025

مدد‭ ‬سيموني‭ ‬إنزاغي‭ ‬عقده‭ ‬مدربا‭ ‬لإنتر‭ ‬الإيطالي‭ ‬الذي‭ ‬قاده‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬إلى‭ ‬نهائي‭ ‬مسابقة‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬عاما‭ ‬إضافيا‭ ‬حتى‭ ‬2025‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أعلن‭ ‬النادي‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭. ‬وقال‭ ‬إنتر‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬مقتضب‭: ‬‮«‬يسعد‭ ‬إنتر‭ ‬ميلان‭ ‬أن‭ ‬يعلن‭ ‬تمديد‭ ‬عقد‭ ‬مدربه‭ ‬سيموني‭ ‬إنزاغي‭ ‬الذي‭ ‬بات‭ ‬مرتبطاً‭ ‬الآن‭ ‬مع‭ ‬النادي‭ ‬حتى‭ ‬2025‮»‬‭. ‬

وتسلم‭ ‬ابن‭ ‬الـ47‭ ‬عاماً‭ ‬مهمة‭ ‬الاشراف‭ ‬على‭ ‬إنتر‭ ‬في‭ ‬يونيو‭ ‬2021‭ ‬وقاده‭ ‬الى‭ ‬إحراز‭ ‬كأس‭ ‬إيطاليا‭ ‬مرتين‭ ‬إضافة‭ ‬الى‭ ‬الوصول‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬إلى‭ ‬نهائي‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬حيث‭ ‬خسر‭ ‬أمام‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬الإنكليزي‭ (‬0-1‭). ‬وبعدما‭ ‬دافع‭ ‬عن‭ ‬ألوانه‭ ‬كلاعب‭ ‬بين‭ ‬1999‭ ‬و2010‭ ‬عاد‭ ‬إنزاغي‭ ‬في‭ ‬2016‭ ‬للإشراف‭ ‬على‭ ‬لاتسيو‭ ‬الذي‭ ‬منحه‭ ‬أول‭ ‬مهمة‭ ‬كمدرب‭ ‬وبقي‭ ‬معه‭ ‬حتى‭ ‬2021‭. ‬ويتصدر‭ ‬إنتر‭ ‬ترتيب‭ ‬الدوري‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬الموسم‭ ‬الحالي‭ ‬بتسع‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬ثلاث‭ ‬مباريات،‭ ‬بالتساوي‭ ‬مع‭ ‬جاره‭ ‬اللدود‭ ‬ميلان‭ ‬الذي‭ ‬سيتواجه‭ ‬معه‭ ‬في‭ ‬16‭ ‬الشهر‭ ‬الحالي‭ ‬حين‭ ‬تُستأنف‭ ‬المنافسات‭ ‬بعد‭ ‬النافذة‭ ‬الدولية‭ ‬المخصصة‭ ‬لمباريات‭ ‬المنتخبات‭ ‬الوطنية‭. ‬