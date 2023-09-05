Wednesday, 06 September 2023 09:33 GMT

إنزاغي يمدد عقده مع إنتر حتى 2025

9/5/2023 7:19:10 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

مدد‭ ‬سيموني‭ ‬إنزاغي‭ ‬عقده‭ ‬مدربا‭ ‬لإنتر‭ ‬الإيطالي‭ ‬الذي‭ ‬قاده‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬إلى‭ ‬نهائي‭ ‬مسابقة‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬عاما‭ ‬إضافيا‭ ‬حتى‭ ‬2025‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أعلن‭ ‬النادي‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭. ‬وقال‭ ‬إنتر‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬مقتضب‭: ‬‮«‬يسعد‭ ‬إنتر‭ ‬ميلان‭ ‬أن‭ ‬يعلن‭ ‬تمديد‭ ‬عقد‭ ‬مدربه‭ ‬سيموني‭ ‬إنزاغي‭ ‬الذي‭ ‬بات‭ ‬مرتبطاً‭ ‬الآن‭ ‬مع‭ ‬النادي‭ ‬حتى‭ ‬2025‮»‬‭. ‬

وتسلم‭ ‬ابن‭ ‬الـ47‭ ‬عاماً‭ ‬مهمة‭ ‬الاشراف‭ ‬على‭ ‬إنتر‭ ‬في‭ ‬يونيو‭ ‬2021‭ ‬وقاده‭ ‬الى‭ ‬إحراز‭ ‬كأس‭ ‬إيطاليا‭ ‬مرتين‭ ‬إضافة‭ ‬الى‭ ‬الوصول‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬إلى‭ ‬نهائي‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬حيث‭ ‬خسر‭ ‬أمام‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬الإنكليزي‭ (‬0-1‭). ‬وبعدما‭ ‬دافع‭ ‬عن‭ ‬ألوانه‭ ‬كلاعب‭ ‬بين‭ ‬1999‭ ‬و2010‭ ‬عاد‭ ‬إنزاغي‭ ‬في‭ ‬2016‭ ‬للإشراف‭ ‬على‭ ‬لاتسيو‭ ‬الذي‭ ‬منحه‭ ‬أول‭ ‬مهمة‭ ‬كمدرب‭ ‬وبقي‭ ‬معه‭ ‬حتى‭ ‬2021‭. ‬ويتصدر‭ ‬إنتر‭ ‬ترتيب‭ ‬الدوري‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬الموسم‭ ‬الحالي‭ ‬بتسع‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬ثلاث‭ ‬مباريات،‭ ‬بالتساوي‭ ‬مع‭ ‬جاره‭ ‬اللدود‭ ‬ميلان‭ ‬الذي‭ ‬سيتواجه‭ ‬معه‭ ‬في‭ ‬16‭ ‬الشهر‭ ‬الحالي‭ ‬حين‭ ‬تُستأنف‭ ‬المنافسات‭ ‬بعد‭ ‬النافذة‭ ‬الدولية‭ ‬المخصصة‭ ‬لمباريات‭ ‬المنتخبات‭ ‬الوطنية‭. ‬

MENAFN05092023000055011008ID1107012613

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث